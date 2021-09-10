Bursa siyah inciri 50 köyü zengin etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e, 2009’da Bursa’yı ziyaretinde balı ucunda siyah incirler ikram edildi. Yediği bu kadim meyveden çok etkilenen Kraliçe, o tarihten bu yana mutfağına Bursa’nın siyah incirinin gönderilmesini istiyor. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında yetişen siyah incir, kraliçeyle birlikte öylesine ünlü oldu ki; 2017’de tescil çalışmaları başlatıldı. 2018’de ise Bursa Siyah İnciri olarak tescillendi. Dünya ise onu “Black Bursa” olarak tanıyor. Bursa’da bugünlerde siyah incir hasadı var. İngiltere’den Hong Kong’a kadar dünyanın pek çok ülkesine gidecek incirler, köylüler tarafından toplanıyor.

2023 ihracat hedefi 200 milyon dolar

İncir, iklim ve ekolojik istekleri nedeniyle az sayıda ülkede yetişen bir meyve. Türkiye ise gerek kurusunun gerekse sofralık türünün yetiştiği nadir ülkelerden. Bursa Siyah İnciri olarak tescillenen tür, kurutmaya değil, sofrada tüketmeye uygun. TÜİK’in 2020 verilerine göre Türkiye’de 536 bin 935 dekarlık alanda 320 bin ton incir üretildi. Bursa ise 24 923 dekarlık incir bahçesinden 29 bin 314 tonluk hasat yapıyor. Bu rakamla ülke üretiminin yüzde 9.16’sını gerçekleştiriyor.

Ancak küçük gibi görünen bu oran, katma değerli “Bursa Siyahı İnciri” nedeniyle ihracatta fark yaratıyor. “Dürdane” çeşidinden üretilen bu incir, sıkı yapısı ve kuvvetli aromasıyla aranılan bir tür. Bursa’da siyah incir üretiminin artırılması ve geliştirilmesi için çeşitli destekler verdiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üretilen incirin yüzde 65’inin ihraç edildiğini söyledi. Aktaş, 2019’da kilogramı ortalama 10-11 TL’den ihraç edilen ürünün 2020’de 13-13,50 TL, bu sezon ise 20-22 TL fiyatla alıcı bulduğunu ifade etti. Bursa’nın tarım ihracatının bu yılın sonunda 400 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini anlatan Aktaş, şu bilgileri verdi: “Bursa, 2023 yılında tarımda 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Amacımız bunun yüzde 20’sinin siyah incirden gelmesi.”

152 köy tescillendi

Bursa’da tarımsal üretimin artırılması için stratejik program yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş., bu kapsamda fidan dağıtımından çiftçilerin eğitilmesine, gübre teminine kadar birçok alanda destek veriyor. Tarım A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, Bursa Siyah İncir’in, il genelinde 152 köyde tescil ettirdiklerini belirtti. Polat, “Bursa siyahı, şu anda 40 la 50 arasında köyde toplanıyor. Bu incir, raf ömrü çok uzun olduğu için tercih ediliyor. 45 güne kadar rafta kalıyor ancak ortalama ve en iyi tüketim süresi 25 gündür. 52 köyde tescillenen siyah incirin 2023 hedefleri doğrultusunda Bursa'nın tarım ihracatının yüzde 20'sini karşılamasını bekliyoruz. Şimdiden siyah incirimiz 50 köyü zengin etmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Çin’in sinek takıntısı için laboratuvar kuruldu

Tarım AŞ Genel Müdürü Semih Polat, Bursa Siyah İnciri’nin önemli ihracat noktalarından birinin de Hong Kong olduğunun altını çizdi. 10’un üzerinde ülkeye Black Bursa markasıyla ihraç edilen bu meyvede önemli sorunlardan birinin Akdeniz meyve sineği olduğunu belirten Polat, buna bilimsel çözümler geliştirmek üzere çalıştıklarını söyledi. Polat, “Akdeniz meyve sineği bölgede önemli sorunlardan biri. Onu yok etmek için ilaçlama yapılıyor. Ancak ilaç kalıntıları ihracatta sıkıntı yaratıyor. Özellikle Çin, bu sinekten dolayı Bursa Siyah İnciri’ne reklamasyon uyguluyor. Biz de Bornova’da bu sineği yok edebilmek üzere bir laboratuvarda çalışmalar yürütüyoruz. Üç aydır yoğun olarak yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydettik. Eğer sorunu çözersek incir ihracatı için kırılım noktası olur” dedi.