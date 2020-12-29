Bursa üretimin gücünü pandemide gösterdi

Hepimizin bir an önce bitmesini beklediği bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Dünyanın çaresiz kaldığı, son yüzyılda en ağır bedellerin ödendiği bu yıl, birçoğumuz zamansız şekilde en sevdiklerimizi korona belasından kaybettik. Pandemi sadece can almadığı gibi ekonomileri de yerle bir etti. Bunun bedellerini yaşıyor ve muhtemel önümüzdeki yıllarda da yaşayacağız. Tüm olumsuzluklara rağmen pandemi bizlere farklı pencereler de açtı aslında. Hayatımızda birçok iş ve davranış alışkanlıklarımız köklü şekilde değişime uğradı. Yeni normal olarak literatüre giren bu dönem devam edecek gibi de görülüyor.

Bursa özelinde ekonomiye etkilerine baktığımızda ise kentte üretimin gücünün pozitifayrıştığını görüyoruz. Mart-nisan ayları hariç Bursa’da üretim hızlı bir şekilde arttı. Bu artış normal dönemlerin üzerine çıkmadı ama işletmeleri de zora sokmadı. Özellikle metal ve metale bağlı sektörler pandemi kısıtlarına rağmen şartlarını zorlayarak, tüm kapasitelerini kullanarak üretim yaptılar/yapmaya devam ediyorlar. Şüphesiz Bursa’nın en büyük gücü otomotiv endüstrisi. Yeni normalin oluşturduğu iklim sadece Türkiye’de değil dünyada otomotiv satışlarını artırdı. İç piyasa satışları kasım verilerine göre bir önceki yılla kıyaslandığında yıllık yüzde 70’in üzerinde artış gösterdi. AB’de yaşanan kısıtlamalar birçok üretimin Türkiye’ye, Bursa’ya kaymasına neden oldu. Bu dönem ülkemiz üretim gücünü daha da artırdı. Bursa’da otomotiv, makina, mobilya, gıda ve ambalaj sektörleri ciddi atılım gerçekleştirdi. Bursa’nın bir başka güçlü sektörü tekstilde de önemli gelişmeler yaşandı. Dış giyim konfeksiyonda üretim kapasiteleri yüzde 30’lara gerilerken, ev tekstili, outdoor ve örgülü kumaşlarda talep patlaması yaşandı. Genel olarak tekstil sektörünün 2021’in 3’üncü ve 4’üncü çeyreğinde talebe yetişmekte güçlük çekileceği görüşünde olan sektör temsilcileri, üreticileri de bu öngörüleri dikkate alarak hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyorlar.

Bu yazdıklarımdan her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamı da çıkarılmamalı. Üretim tarafında olumlu gelişmelere karşı hizmet sektörlerinin, küçük esnafın durumu hiç de iç açıcı değil. AVM’ler, oteller, turistik tesisler, lokanta, kuaförler, restoranlar, eğlence mekanları ve bu sektörlerde çalışanlar dayanmanın sınırında. Binlerce insan evinde çaresiz. Geliştirilen aşıların etkisiyle bir an önce normalleşmeyi bekliyorlar.