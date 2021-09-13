Bursa’da “Büyük patron emekli oldu, yuvaya dönebilirsiniz” çağrısı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yayın yapan yerel gazetelerde bugünlerde ‘Starwood yuvaya dönüş’ başlığı altında garip bir ilan yayınlanıyor. Görenlerin şaka sandığı ilan metni şöyle: “Sayın ilgililerin dikkatine, büyük patronumuz emekli oldu, artık gelip gitmesi nadir. Geçmişte olanları hepsini geride bırakıp şirket prensiplerine uygun olan eski çalışanlarımızı yeniden davet ediyoruz. Starwood’da daha önce çalışmış, muhtelif sebeplerden dolayı iş yerimizden ayrılmış veya emekli olmuş tüm eski çalışma arkadaşlarımızı yeniden bizimle birlikte çalışmak üzere eski yuvalarına davet ediyoruz. Daha önce bizimle çalışmış, 10 Ağustos 2021 tarihinden evvel işyerimizden ayrılmış herkes başvurabilir. Bu uygulama bir kereye mahsus yapılacaktır.”

Bu satırları okuyunca siz de inanamadınız değil mi? Ben de 1 Nisan şakası gibi bir şeydir gerçek olamaz dedim. Ama çok geçmeden şaka olmadığını firmanın mevcut yönetiminin gayet ciddi şekilde yarım gazete sayfası büyüklüğünde ilana çıktığını öğrendim.

Peki ilanda adı geçen büyük patron kim? Starwood Orman Ürünleri’nin kurucusu, sahibi, İnegöllü iş insanı Mehmet Yıldız. Oğlu Hüseyin Yıldız ile birlikte şirketi yönetiyorlar. Peki Mehmet Yıldız kim? İnegöl’de sert tutum ve tavırları ile bilinen ve çok kişinin çekindiği bir iş insanı. Bunları biliyordum ama çalışanlarına bu denli baskı uygulayacağını da inanın tahmin edemezdim. Görülen o ki firma çalışanlarını canlarından bezdirmiş. Çalışanlar işten ayrılmak zorunda kalmışlar. Şu anda işin başında bulunan Hüseyin Yıldız da çalışanlara hak vermiş olmalı ki ilanla eski çalışanlarını tekrar işe davet ediyor. Tabii büyük patron ile çalışanlar arasında ne geçti onu bilmek zor. Mehmet Yıldız hayırsever bir iş insanıdır. Son olarak İnegöl Millet bahçesinin yapımını, tarihi Sultanahmet Camisinin restorasyonunu üstlenmiştir. Öncesinde 30 milyon dolar bütçe ile İnegöl’de Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü’nü yaptırmıştır. Bafra’da eğitim gördüğü ortaokulu restore ettirip eğitime kazandırmıştır. Firmaya gelecek olursak; 4 nesildir orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Ailesi’nin şirketlerinden biri olan Starwood, her geçen yıl büyüyen üretim kapasitesi ve yeni yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’de tek çatı altında en yüksek hacimde levha üretimi yapan şirket, İnegöl’de 290 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 520 bin metrekare alanda üretim yapıyor. Firmanın Gürcistan’daki tesisi de 50 bin levha/gün kapasite ile çalışıyor. Türkiye genelinde kendi adına çok sayıda yapı marketi de faaliyet gösteriyor.

Hepimiz biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönem gerek çalışan gerekse işveren açısından hiç de kolay değil. Öyle eskinin höt-zöt tavırları ile işçi çalıştırmak, şirket yönetmek mümkün değil. O dönem kapanalı çok oldu. Sudan bahanelerle işyerlerinin değiştirildiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hal böyle iken firmanın çağrısına eski çalışanlar nasıl bir tepki verecek ben de merakla bekliyorum. Okuyunca gülümseten ama bir o kadar acı ve anlam yüklü bu ilan ve yaşananlar eminim okullarda derslere konu olacaktır.