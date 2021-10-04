Bursa’da hızlanan sanayi yatırımlarında planlama ihmal edilmemeli…

Bursa için sanayi mi, turizm mi tartışmaları devam ededursun yatırımlar artarak sürüyor. Önümüzdeki 5 yılda kentte yaklaşık 20 milyon metrekarelik bir alanda yeni sanayi tesisleri kurulacak. İnşaat sektörünün konut bölümünde ne kadar durgunluk varsa endüstriyel tarafında o kadar hareket var. Endüstriyel inşaatçılar 8-10 yıllık dönemi şimdiden kapatmış durumda. Son yılların en büyük ve dikkat çeken yatırımı TEKNOSAB’da inşaatlar yükselmeye başladı. Maliyetler ne kadar yüksek olsa da sanayici biran önce üretime geçmek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu bölge ilk etapta 8 milyon metrekare olarak belirlendi ancak yoğun talepler üzerine BTSO yönetimi hemen yanı başında kangren halini alan ve bir türlü yatırıma dönüşmeyen KOTİYAK kooperatifinin arazisini de alarak TEKNOSAB’a dahil etti. Devamında genişleme alanında 2 milyon metrekarelik bir alan daha ilave edilerek toplam alan yaklaşık 13 milyon metrekareye ulaştı. Etap etap tamamlanacak proje ile sadece Bursa’nın değil ülkemizin de orta ve yüksek teknolojide basamak atlaması hedefl eniyor. TEKNOSAB’ın yanındaki Deri İhtisas/ Karma OSB, Tekstil Boyahaneleri OSB’de yatırımcılar için yeni cazibe alanları olarak dikkat çekiyor.

Bursa’nın önde gelen yaklaşık 80 büyük sanayicisi, sürpriz bir şekilde kentin doğusunda Yenişehir/ Kestel sınırlarında mülkiyetinin büyük bölümü TOKİ’ye ait olan yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanı satın alarak yeni bir sanayi bölgesi kurmak için kolları sıvadı. Bu bölgede de 2022 yılında altyapı çalışmalarına başlanacağı belirtiliyor. Aynı bölgede yapımından vazgeçilen TSE’ye ait oto test merkezi arazisinin de sanayiye açılması konuşuluyor.

Gemlik’te inşaatı devam eden TOGG’un hemen yanı başındaki arazilere tedarik sanayisini çekmesi de kaçınılmaz. Bu bölgede arsa fiyatları katlanarak değerleniyor. Yeni olan bu yatırımlara pandeminin etkisi ile mevcut sanayi bölgelerine gelen yeni yatırımları da ekleyebiliriz. Tüm bu yatırımlar fiili olarak devam ederken çeşitli kurumlardan zaman zaman yapılan ‘Bursa sanayiye doydu’ açıklamalarını da tebessümle izliyorum. Sanayi yatırımları ile şantiyeye dönen Bursa’nın acilen iyi bir planlamaya ihtiyacı var. Kenti yöneten mülki idare, yerel yönetim, BTSO, BORSA başta olmak üzere STK’lara önemli görev düşüyor.

Üretim, ihracat ve istihdam rakamları ile yüzümüzü ağartan Bursa sanayisinin gelişimi kentsel planlama ile desteklenirse geçmişteki çarpık sanayileşme ve kentleşmenin tekrarı yaşanmaz. Plan doğru yapılır, oyun iyi kurgulanır ise hepimizin özlem duyduğu yaşanabilir, modern, temiz ve yeşil Bursa, hayal olmaktan çıkar ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşur.