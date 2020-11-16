Bursa’ya dair bin günün ardından...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önce meclis içinden sonra halk tarafından seçilerek oturduğu başkanlık koltuğunda bin günü tamamladı. Önceki gün de bu süre zarfında yaptığı çalışmaları ayrıntıları ile kamuoyuyla paylaştı. Elbette ki bir belediye başkanı yönettiği kenti daha yaşanabilir hale getirmek için uğraş verir. Aktaş da ‘Bursa için canla başla’ sloganı altında bunu yapmaya çalışıyor. AK Parti’nin en büyük Büyükşehir Belediye Başkanı olması Aktaş adına büyük avantaj. Bu durum AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da sık sık bir araya gelmesine ve Ankara’da etkili olmasına olanak sağlıyor. Hanlar Bölgesi’nin istimlak edilmesi ve etrafının açılması, metro çalışmalarının merkezi idare tarafından yapılacak olması bu çabaların sonuçlarından öne çıkanlar olarak sıralayabiliriz.

Bu dönemde Bursa’nın en önemli sorunu olarak görülen ulaşımda ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Toplu taşımada araç filosu genişletildi, raylı sistemlerde sinyalizasyon yatırımı ile yolcu taşıma kapasitesi artırıldı.

Mevcut altyapı üzerine bundan daha fazlası yapılabilir mi bilmem ama Bursa’nın ulaşımda kurtuluş reçetesi, doğu-batı aksını birleştirecek ikinci bir yolun açılmasıdır.

Aktaş’ın özellikle pandemi dönemini iyi değerlendiren başkanlardan olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 500 kilometre asfalt yol yapıldı. Park, bahçe, spor tesisleri, sosyal yardımlar, altyapı vb. Bunların yanında çok daha önemlisi tüm ilçelere kurulan arıtma tesisleri.

Aktaş, kentin turizmden daha fazla pay alması için yoğun mesai içinde. Bir sanayi kenti Bursa, turizm kenti olur mu tartışılır ama sanayi kenti Bursa doğru hamlelerle turizmden çok daha fazla pay alabilir. Tarihi bölgelerde yapılan çalışmalar önemli ama yetmez. Turist getirebilmek için önce bir nedeniniz olmalı. Bunun için de kentin jeotermal kaynakları biçilmiş kaftan.

Bursa sağlık ve termal turizme dönük altyapı yatırımlarına yoğunlaşırsa beklediği payı fazlasıyla alacaktır.

Bin günde yapılan çokça çalışma Bursa için önemliydi ama artık Başkan Aktaş’ın bir sanayici dostumun da söylediği gibi ‘onluk çivi’ çakma zamanı geldi. Kentin vizyonunu ortaya koyacak, gelecek 20-30 yılını şekillendirecek projelere ihtiyaç var.

Aksi halde gelecek bin günlerde bugünden çok daha fazla sayıda sorun konuşuyor oluruz.