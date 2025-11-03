Busan’da Go ile satrancın dansı

Geçtiğimiz aylarda bu köşede, dünyanın ar­tık satranç değil, bir Go tahtasına dönüş­tüğünden bahsetmiş ve ABD’nin satranç tahta­sı olarak gördüğü dünya siyaset arenasının Çin tarafından artık bir Go tahtasına aktarıldığını söylemiştim. Yıllardır dünya bir satranç tahta­sı; bir kurtlar sofrası, bir tilkiler yuvası gibi söy­lemleri kullansak da artık başka bir evredeyiz.

Çinlilere göre dünya herkesin birbirini yemeye çalıştığı rekabetçi bir sofra ya da tahta değil bir Tianxia; yani “göğün altındaki her şey”. Böyle anlamlandırılan bir dünyada ise rekabet değil, hiyerarşik bir uyum ve düzen olması gerekti­ğine inanıyorlar. Göğün altındaki dünyada ka­zanmaktan çok denge kurmak ön planda ama kuşkusuz hiyerarşide kendilerinin üstte olma­sı koşuluyla.

Çinliler de yüzlerce yıldır kendilerini mer­kez krallık anlamına gelen Zhongguo olarak tanımlamışlardır. Kendilerini ahlaken ve kültürel olarak üstün gördüklerinden diğer­lerini ise merkezin ahlaki otoritesinin tanı­yan ve ona uyum sağlamak durumunda olan topluluklar olarak betimlemekten de geri durmamışlardır. Bu bağlamda Batı ve Doğu sistemlerini temsil eden güçlerden biri diğe­rinden daha farklı bir amaca hizmet etmez, sadece aynı rotada, ama farklı taşlarla dö­şenmiş bir yolda yürüme eğilimindedirler. Bu yüzden her iki oyunun da iyi öğrenilmesi, hem iki büyük süper gücün hamlelerini an­lamak hem de dünya arenasında yer tutabil­mek bakımından hayati öneme sahip.

Busan’da iki usta

Güney Kore’nin Busan şehrinde bir ara­ya gelen Xi Jinping ve Trump’ın fotoğrafını görünce ilk aklıma gelen düşünce bu iki oyu­nun, iki usta oyuncusunu analiz etmek oldu. Trump görüşmeyi 10 üzerinden 12 olarak notlandırırken, Xi ise “farklı ülke koşulları­mız var ve zaman zaman görüş ayrılıklarımız olması doğaldır şeklinde bir cevap vermişti. Trump görüşmeler boyunca bütün bedeniy­le ve bakışlarıyla Xi’ye yönelmişken, Xi ön­ceden hazırladığı notlardan kafasını kaldır­madan fotoğraf veriyordu.

Xi olabildiğince yavaş ve sakin, Trump ise olabildiğince ha­reketli ve hakimiyet kurma esaslı bir beden diline sahipti. Biri devlet ciddiyetini diğer sahne hakimiyetini sergileme amacındaki iki lider aynı zamanda sistemin iki süper gü­cünün dış dünyaya verdiği stratejik mesajı da sembolize etmekteydiler. Biri satranç, diğeri Go oyuncusu olan bu iki lider dünyanın bü­tün gözleri üzerlerindeyken, zirve süresince özgün duruşlarını tavizsiz uygulamaktan ka­çınmadılar.

Go ve Satranç tahtaları artık dünya siyaset arenasının iki katmanlı uygulama zeminini oluşturuyor. Her iki oyun da zeka ve strate­ji gerektirmesine rağmen oyunların doğası ve karakteri çok farklı. Satrançta merkeze hükmetme ve her ne pahasına olursa olsun şahı koruma eksenli lineer bir akıl gerekliy­ken, Go’da eşit önemdeki taşları çevreleye­rek bütüncü, dengeci ve döngüsel bir man­tık geçerli. Satrançta zafer merkezde, Go da ise dış çevrenin hakimiyetinde kazanılıyor. Satrançta hızlı karar verilmesi gereken re­kabetçi bir al-ver dengesi, Go da ise sabırlı bir sessiz güç mantığı esas. Nitekim 30 Ekim 2025’teki bu buluşma da sadece iki liderin değil, iki zihinsel evrenin karşılaşması nite­liğinde.

Zirveden yansıyanlar

Çin açısından Kuşak-Yol Girişimi’nden, Afrika’ya, enerji ve nadir elementler dünya­sından dijital yuan projesine kadar uzanan hat klasik bir Go tahtası gibi işliyor: rakibin merkezine saldırmadan, alanı sabırla çevre­liyorlar. Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Ame­rika’ya kadar ulaşan, sayıları 130’a yaklaşan liman ağı, Orta Asya boyunca uzanan petrol ve doğalgaz boru hatları, özellikle Afrika’da yoğunlaşan serbest ticaret ve telekom altya­pı yatırımları, Avrupa ve Rusya ile kurulan özel ilişkiler vs. gibi faaliyetlerle oyunu adım adım nakış gibi işliyor. Hedefleri anlık bir za­fer değil, sürdürülebilir bir liderlik. Bu yüz­den zamanın ritmini kullanarak Konfüçyüs­çü bir dengeye odaklanmış durumdalar.

Trump ise sahnelerin gerçek yıldızı. Yüz­yılda bir gelenlerden. Tek hedefi rakibin şa­hını mat etmek. 2018’de başlattığı gümrük ve ticaret savaşları, Huawei, ZTE ve TikTok yaptırımları, “America First” söylemi ve yanı sıra kurduğu QUAD gibi yeni ittifak ilişkileri hep aynı yaklaşımın ürünü. Çin ağ kurmayı, ABD Çin’in ağ sistemini kesmeyi hedefliyor. Zaman Trump için müttefik değil rakip. Her şey hemen çözülsün ve o da Nobel’ini alsın derdinde. Bakalım maçta skora ve tribüne oynayan mı, ligin sonundaki puan tablosunu hedefleyen mi şampiyon olacak?