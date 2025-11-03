Busan’da Go ile satrancın dansı
Geçtiğimiz aylarda bu köşede, dünyanın artık satranç değil, bir Go tahtasına dönüştüğünden bahsetmiş ve ABD’nin satranç tahtası olarak gördüğü dünya siyaset arenasının Çin tarafından artık bir Go tahtasına aktarıldığını söylemiştim. Yıllardır dünya bir satranç tahtası; bir kurtlar sofrası, bir tilkiler yuvası gibi söylemleri kullansak da artık başka bir evredeyiz.
Çinlilere göre dünya herkesin birbirini yemeye çalıştığı rekabetçi bir sofra ya da tahta değil bir Tianxia; yani “göğün altındaki her şey”. Böyle anlamlandırılan bir dünyada ise rekabet değil, hiyerarşik bir uyum ve düzen olması gerektiğine inanıyorlar. Göğün altındaki dünyada kazanmaktan çok denge kurmak ön planda ama kuşkusuz hiyerarşide kendilerinin üstte olması koşuluyla.
Çinliler de yüzlerce yıldır kendilerini merkez krallık anlamına gelen Zhongguo olarak tanımlamışlardır. Kendilerini ahlaken ve kültürel olarak üstün gördüklerinden diğerlerini ise merkezin ahlaki otoritesinin tanıyan ve ona uyum sağlamak durumunda olan topluluklar olarak betimlemekten de geri durmamışlardır. Bu bağlamda Batı ve Doğu sistemlerini temsil eden güçlerden biri diğerinden daha farklı bir amaca hizmet etmez, sadece aynı rotada, ama farklı taşlarla döşenmiş bir yolda yürüme eğilimindedirler. Bu yüzden her iki oyunun da iyi öğrenilmesi, hem iki büyük süper gücün hamlelerini anlamak hem de dünya arenasında yer tutabilmek bakımından hayati öneme sahip.
Busan’da iki usta
Güney Kore’nin Busan şehrinde bir araya gelen Xi Jinping ve Trump’ın fotoğrafını görünce ilk aklıma gelen düşünce bu iki oyunun, iki usta oyuncusunu analiz etmek oldu. Trump görüşmeyi 10 üzerinden 12 olarak notlandırırken, Xi ise “farklı ülke koşullarımız var ve zaman zaman görüş ayrılıklarımız olması doğaldır şeklinde bir cevap vermişti. Trump görüşmeler boyunca bütün bedeniyle ve bakışlarıyla Xi’ye yönelmişken, Xi önceden hazırladığı notlardan kafasını kaldırmadan fotoğraf veriyordu.
Xi olabildiğince yavaş ve sakin, Trump ise olabildiğince hareketli ve hakimiyet kurma esaslı bir beden diline sahipti. Biri devlet ciddiyetini diğer sahne hakimiyetini sergileme amacındaki iki lider aynı zamanda sistemin iki süper gücünün dış dünyaya verdiği stratejik mesajı da sembolize etmekteydiler. Biri satranç, diğeri Go oyuncusu olan bu iki lider dünyanın bütün gözleri üzerlerindeyken, zirve süresince özgün duruşlarını tavizsiz uygulamaktan kaçınmadılar.
Go ve Satranç tahtaları artık dünya siyaset arenasının iki katmanlı uygulama zeminini oluşturuyor. Her iki oyun da zeka ve strateji gerektirmesine rağmen oyunların doğası ve karakteri çok farklı. Satrançta merkeze hükmetme ve her ne pahasına olursa olsun şahı koruma eksenli lineer bir akıl gerekliyken, Go’da eşit önemdeki taşları çevreleyerek bütüncü, dengeci ve döngüsel bir mantık geçerli. Satrançta zafer merkezde, Go da ise dış çevrenin hakimiyetinde kazanılıyor. Satrançta hızlı karar verilmesi gereken rekabetçi bir al-ver dengesi, Go da ise sabırlı bir sessiz güç mantığı esas. Nitekim 30 Ekim 2025’teki bu buluşma da sadece iki liderin değil, iki zihinsel evrenin karşılaşması niteliğinde.
Zirveden yansıyanlar
Çin açısından Kuşak-Yol Girişimi’nden, Afrika’ya, enerji ve nadir elementler dünyasından dijital yuan projesine kadar uzanan hat klasik bir Go tahtası gibi işliyor: rakibin merkezine saldırmadan, alanı sabırla çevreliyorlar. Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika’ya kadar ulaşan, sayıları 130’a yaklaşan liman ağı, Orta Asya boyunca uzanan petrol ve doğalgaz boru hatları, özellikle Afrika’da yoğunlaşan serbest ticaret ve telekom altyapı yatırımları, Avrupa ve Rusya ile kurulan özel ilişkiler vs. gibi faaliyetlerle oyunu adım adım nakış gibi işliyor. Hedefleri anlık bir zafer değil, sürdürülebilir bir liderlik. Bu yüzden zamanın ritmini kullanarak Konfüçyüsçü bir dengeye odaklanmış durumdalar.
Trump ise sahnelerin gerçek yıldızı. Yüzyılda bir gelenlerden. Tek hedefi rakibin şahını mat etmek. 2018’de başlattığı gümrük ve ticaret savaşları, Huawei, ZTE ve TikTok yaptırımları, “America First” söylemi ve yanı sıra kurduğu QUAD gibi yeni ittifak ilişkileri hep aynı yaklaşımın ürünü. Çin ağ kurmayı, ABD Çin’in ağ sistemini kesmeyi hedefliyor. Zaman Trump için müttefik değil rakip. Her şey hemen çözülsün ve o da Nobel’ini alsın derdinde. Bakalım maçta skora ve tribüne oynayan mı, ligin sonundaki puan tablosunu hedefleyen mi şampiyon olacak?
