Bush, ‘ABD’nin Başarılı Göçmenleri’ kitabında Ulukaya’yı da yazdı

ABD’nin 43’üncü Başkanı George W. Bush, ülkede başarılı olan 43 göçmenin yaşam öyküsünü bir kitapta topladı:

• Out of Many, One… (Çokluktan Birliğe)

Bush’un kitabında öyküsünü anlattığı ABD’nin ünlü göçmenleri arasında yer alan ünlülerden bazıları şöyle sıralandı:

• Basketbolcu Dirk Nowitzki

• Aktör ve politikacı Arnold Schwarzenegger

• Savaş gazisi Juan Carlos Hernandez

• ABD Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger

• ABD Dışişleri Bakanlarından Madeleine Albright

Anlattığı göçmenler arasında Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın Türkiye’den ABD’ye uzanan öyküsüne de yer veren Bush, kitabında şu noktanın altını çizdi:

- Amerika Birleşik Devletleri tarihi boyunca göçmenlerinden aldığı güçle başarıya ulaştı. Yetenekli, çalışkan ve özgür bireyler ile Amerika büyüyor. Bush, kitabına aldığı 43 önemli göçmenin yağlıboya tablolarını da yaptı. Bu tabloları sunduğu bir sergiyle “Out of Many, One” kitabını da tanıttı.

Hamdi Ulukaya, sergiyi George W. Bush ile birlikte gezdi:

- Daha önce böyle bir portrem yapılmamıştı. Bu, benim için çok özel ve anlamlı bir hediye oldu. Bu sadece bana verilmiş bir hediye değil, aynı zamanda çocuklarıma bırakabileceğim özel bir anı oldu.

Bush, kitabında Hamdi Ulukaya bölümüne şöyle girdi:

- Çocukluğunda Hamdi Ulukaya’nın basit ve mutlu bir yaşamı vardı. Türkiye’nin Kuzeydoğusunda, Erzincan’ın İliç kasabasında büyüdü.

Ardından sözü Ulukaya’ya bıraktı:

- Babam, annem, onların anne ve babaları, kısacası atalarım göçebe ve çobandı. Koyunların sütlerinden yoğurt ve peynir, yünlerinden kıyafet yapar, kuzuların da etlerini kullanırlardı. Kış aylarında babam şehirlere gider peynirleri satardı. 6 kardeştik ve bize annem bakardı.

Bush, Ulukaya’nın gençlik yıllarını şöyle özetledi:

- Hamdi, meraklı bir çocuktu ve dünyayı öğrenmek istiyordu. 1990’ların başlarında Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümüne girdi. Okul gazetesine zaman zaman başına dert olabilecek cinsten siyasi yazılar yazdı.

Ulukaya ve kuzeni bir gün sokakta yürürken önlerinde duran polis arabasına alındıklarını aktardı:

- 15-20 saat süren sorgunun ardından serbest bırakılmaları Hamdi’yi şaşırtmıştı. Hatta bir polis ona şanslı olduğunu bile söylemişti.

Ulukaya’nın bir süre sonra yurt dışına çıkmayı kafasına koyduğunu vurguladı:

- Hamdi, ailesi ve arkadaşlarıyla konuşarak yurt dışına çıkmayı planladı. Yabancı bir tanıdığı aracı oldu, Hamdi’nin Amerika’da bir okula kayıt yaptırıp vize almasını sağladı.

Sonra sürdürdü:

- Annesine çok düşkün olan Hamdi, ülkeden ayrılacağını söylemeye çekiniyordu. Annesinin,“Senin için en iyisi olacaksa gidebilirsin oğlum” diyeceğini biliyordu. Annesiyle vedalaşmak onun için işin en zor tarafıydı.

Bush, Ulukaya’nın New York’a 15 Ekim 1994’te, 21 yaşındayken ayak bastığını kaydetti:

- Havalimanında Adelphi Üniversitesi temsilcilerinin karşıladığı Hamdi, Long Island’daki yurda yerleştirildi. Hamdi, “Cebimde 3 bin dolar vardı, o dönemde çok iyi paraydı” dese de okulun aylık maliyeti 1000 dolardı.

Yaşadığı finansal sıkıntılar üzerine Ulukaya’nın arayışa girdiğini aktardı:

- Hamdi, Brooklyn’de daha ucuza konaklayabileceğini öğrendi ve diğer Türk arkadaşlarıyla birlikte Baruch College’e geçiş yaptı.

Hamdi Ulukaya, öyküsünü üniversitelerde, iş hayatıyla ilgili konferanslarda anlatıyor, oralardan yayın organlarına yansıyor.

Öyküsünün ABD’nin 43’üncü Başkanı George W. Bush’un kitabına girmesi, Ulukaya’nın yakaladığı başarının anlamını, önemini daha da perçinliyor…

Profesörün çiftliğinde çalıştı, inek sağıp gübre temizledi

ABD’nin 43’üncü Başkanı George W. Bush’un kitabından ABD’deki yoğurt devi Chobani’nin kurucusuHamdi Ulukaya’nın öyküsünü okumayı sürdürelim:

- Baruch College’de bir öğretmenimiz ödev verdi, “Yapmayı bildiğiniz bir şeyi bana İngilizce anlatın” dedi. Ben de peynir yapımını yazdım. Sonraki derste ödevi veren profesör beni durdurdu, Kuzeydoğu New York’taki çiftliğine davet etti.

Ulukaya, profesörün çiftliğinde köyüne dönmüş gibi hissetti:

- Profesörü ikna ettim ve çiftlikte çalışmaya başladım. 50 ineği sağıyor, gübreleri temizliyor, çiftliğin bakımını yapıyor, aynı zamanda 60 mil ötedeki üniversitede derse devam ediyordum.

Çiftlikte çalışırken düşündü:

- Ülkenin bu bölgesi, geleceğimde önemli rol oynayabilir. Ben ABD’de artık kalıcı olmalıyım.

Green Card başvurusunu yaptı, 1999 yılında aldı…

Peynire işine girdi Chobani’yi kapalı fabrikada kurdu

ABD’nin 43’üncü Başkanı George W. Bush, başarılı 43 göçmeni anlattığı kitabında Hamdi Ulukaya’nın babasının yüreklendirmesiyle peynir işine girdiğini yazdı:

- Hamdi, peynir işinde çok zorlandı. Euphrates adlı şirketini büyütmeye çalışırken Kraft Foods’un kapattığı yoğurt fabrikasının emlak ilanını gördü. Danıştığı herkes aksi yönde fikir verse de Hamdi 2005 yılında kredi çekerek o fabrikayı satın aldı.

Ulukaya’nın yeni şirketine “çoban” kelimesinden yola çıkarak “Chobani” ismini verdiğini kaydedip sürdürdü:

- Hamdi fabrikanın eski çalışanlarının çoğunu işe aldı. İş arayan birçok mülteciye iş verdi. Fabrikada hep birlikte yoğurt üretmeye başladılar. Düşük bütçeli yaratıcı reklamlarla Chobani markası pazara giriş yaptı. Zamanla ABD’nin en önemli yoğurt markası oldu.

Servetinin büyük kısmını mülteciler için harcamayı seçti

ABD’nin 43’üncü Başkanı George W. Bush, kitabında Hamdi Ulukaya’nın mültecileri destekleme çalışmalarına da değindi:

- Hamdi, servetinin büyük bir kısmını mültecileri desteklemeye adadı ve onlar için bir “Tent Partnership for Refugees” adında bir vakıf kurdu.

Ulukaya’nın mültecilerle ilgili şu sözlerine yer verdi:

- Onların ne kadar güzel hayat bulduğunu görmek beni mutlu ediyor, mülteciler ekonomiye, topluma, sanata, politikaya çok büyük katkılar sundular. Onlar felaket zamanlarında hayatta kaldılar ve şimdi borçlarını ödemeye, katkılarını sunmaya hazırlar.