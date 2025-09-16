Bütçe ağustosta ‘geçici vergi’ ile fazla verdi
Merkezi yönetim bütçe harcamaları ağustosta yüzde 45,2 artışla 1 trilyon 191,4 milyar TL olurken, gelirler yüzde 86,5 artarak 1 trilyon 288,1 milyar TL’yi buldu, 96,7 milyar lira fazla verildi.
Yılın ilk yedi ayında kümülatif açığı 1 trilyon lirayı aşan merkezi yönetim bütçesi, ağustosta ise geçici vergilerden gelen tahsilat artışlarının da etkisiyle aylık bazda 96,7 milyar TL fazla verdi, ilk sekiz ay itibarıyla açık 907,6 milyar liraya geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ikinci geçici vergi ödeme ayı olan ağustosta; bütçe harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artışla 1 trilyon 191,4 milyar lira olurken, gelirler ise yüzde 86,5’lik bir artışla 1 trilyon 288,1 milyar liraya ulaştı ve 96,7 milyar lira bütçe fazlası elde edildi. Bütçe bu yıl ocakta 139,3 milyar, şubatta 310,1 milyar, martta 261,4 milyar ve nisanda 174,7 liralık açıktan sonra yılın ilk geçici vergi ayı olan mayısta 235,2 milyar lira ile fazla vermiş, ancak haziranda 330,2 milyar lira ile aylık bazda yılın en yüksek, temmuzda ise 29,3 milyar lira düşük açığı verilmişti.
Geçici vergi etkisi
Ağustosta bütçe gelirlerindeki artış, geçen yıla göre yüzde 99,5 artarak 1 trilyon 150,4 milyar liraya ulaşan vergi gelirlerinden, bu da özellikle geçici Kurumlar Vergisindeki tahsilattan kaynaklandı.
Tüketimden alınan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerde tahsilat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,6 artışla 604,8 milyar lira olurken, doğrudan vergilerdeki tahsilat yüzde 238 artışla 545,6 milyar liraya ulaştı. Doğrudan vergilerin 292,9 milyarını geçen yıla göre yüzde 1.333 artan Kurumlar Vergisi oluşturdu. Bunun da 290 milyar lira ile tamamına yakını, beyanname ve tahsilat dönemi olması nedeniyle “Kurumlar Geçici Vergisi”nden geldi.
Doğrudan vergiler kapsamında Gelir Vergisinde de aylık tahsilat yine geçici vergideki yüksek oranlı artışın etkisiyle yüzde 80,7 artarak 245,9 milyar liraya ulaştı. Yine doğrudan vergi olan Veraset İntikal, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gibi mülkiyete dayalı vergilerin aylık toplam tahsilatı ise yüzde 38,4 artışla 6,8 milyar lira oldu.
Bütçede sekiz aylık tablo
Yılın ilk sekiz ayı itibarıyla ise bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8 artışla 8 trilyon 891,2 milyar, gelirler ise ağustostaki ivmenin itmesi ile yüzde 86,6 artarak 7 trilyon 983,6 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl ilk sekiz ayda 973,6 milyar lira olan bütçe açığı, bu yıl 907,6 milyar lira ile bunun yüzde 6,8 altına indi.
Sekiz aylık bütçe giderlerinin 7 trilyon 465,4 milyar liralık bölümünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu. Bu kapsamda; Hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri vb. çok sayıda alanı kapsayan en büyük harcama kalemi cari transferler yüzde 39,2 artışla 3 trilyon 350,7 milyar, ikinci büyük kalem olan yine personel giderleri yüzde 34,7 artışla 2 trilyon 373 milyar lira oldu. Kamu çalışanları adına sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi olarak da 286,5 milyar lira ödendi. Bu dönemde devletin mal ve hizmet alımları yüzde 49,3 artışla 556,6 milyar, kamu kuruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üretimi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alanları kapsayan “sermaye giderleri” yüzde 47,1 artışla 659,8 milyar, kamu kurum ve işletmelerine yapılan “sermaye transferleri” ise yüzde 61,7 artışla 73,7 milyar lira oldu. Genel bütçeye dahil kuruluşlar ile yurt dışına “borç verme” kalemi ise yüzde 26,2 azalarak 145,2 milyar liraya geriledi.
Rekor faiz ödemesi
İlk sekiz ay boyunca faiz ödemeleri, faiz dışı bütçe harcamalarına göre çok daha hızlı bir büyüme kaydetti. Ocak-ağustos dönemindeki bütçe giderlerinin 1 trilyon 425,8 milyarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,6 büyüyen faiz ödemeleri oluşturdu. Geçen yıl ilk sekiz ayda yüzde 12,3 olan faiz ödemelerinin toplam bütçe harcamaları içindeki payı bu yıl yüzde 16’ya yükseldi. İlk sekiz aylık dönemlere göre faiz ödemelerinin toplam bütçe gelirlerine oranı yüzde 14,5’ten yüzde 17,9’a, vergi gelirlerine oranı da yüzde 17,4’ten yüzde 20,7’ye çıktı. Başka deyişle ilk sekiz aydaki vergi gelirlerinin beşte birden fazlasını faiz yuttu. Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda ise ilk sekiz ayda bütçenin 518,1 milyar lira fazla verdiği dikkati çekti. Geçen yılın aynı döneminde bütçede faiz dışı denge de 209,5 milyar lira ile açık vermişti.
Yıllık tahmine göre tablo şimdilik pozitif
Bütçede, başlangıç hedefine göre sekiz aylık gerçekleşme harcamalarda yüzde 60,4, gelirlerde ise yüzde 62,4 oldu. İlk sekiz ayda bütçe açığı ise yıllık hedefin yüzde 47’si düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemdeki yüksek oranlı artışı nedeniyle faiz ödemeleri yılın tümünde öngörülen tutarın yüzde 73,1’ine ulaşırken, faiz dışı harcamalardaki gerçekleşme oranı ise yüzde 58,4’le görece düşük kaldı. Gelirler cephesinde ise sekiz aylık vergi tahsilatında, başlangıçta yılın tümü için öngörülen tutarın yüzde 61,7’ine ulaşıldı, diğer bütçe gelirlerindeki gerçekleşme oranı da yüzde 66,9. Geçen yılın eylül ayında yayımlanan üç yıllık Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025’in tümünde 1 trilyon 950 milyar lira düzeyinde öngörülen bütçe açığı için, bu ay yayımlanan yeni OVP’de 2 trilyon 208,3 milyar liralık bir gerçekleşme tahmininin yapılmıştı. Dün açıklanan bütçe verileri ise temmuz sonunda 1 trilyonu aşmış bulunan kümülatif (yedi aylık) bütçe açığının, ağustosta aylık bazda elde edilen fazla ile birlikte sekiz aylık bazda bunun çok altına indiğini ortaya koydu. Sekiz aylık denge, OVP hedeflerine göre oldukça iyimser bir tablo ortaya koydu. Ancak yıllar itibarıyla bütçede en büyük açıklar yılın son aylarında veriliyor. Bu da kalan dört aydaki bütçe yönetiminin önemini artırıyor.
“Geçici vergi” nedir?
Geçici vergi, diğer adıyla peşin vergi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren bir vergilendirme uygulaması. Geçici vergi uygulaması ile gelir vergisi ve kurumlar vergisi hesabı için yıl sonunu beklemeden yıl içinde üçer aylık dönemlerde elde edilen kazanç üzerinden peşin olarak tahsil edilebiliyor. Üç aylık periyotta geçici vergi dönemleri bulunduğu için de aylık veya yıllık beyan edilen diğer vergi türlerinden ayrılıyor. Geçici vergi mükellefleri tarafından geçici vergi dönemlerinde beyan edilerek ödenebiliyor.
Geçici vergi dönemleri ile beyan ve ödemede son tarihler ise şu şekilde:
1 Dönem: Ocak, şubat, mart (17 Mayıs akşamına kadar)
2 Dönem: Nisan, mayıs, haziran (17 Ağustos akşamına kadar.)
3 Dönem: Temmuz, ağustos, eylül (17 Kasım akşamına kadar)
4 Dönem: Ekim, kasım, aralık (17 Şubat akşamına kadar)
Kurumlar Vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 25 olarak uygulanıyor. Ancak bu oran bankalar, varlık yönetim şirketleri gibi finans kuruluşları için yüzde 30. Geçici vergi oranında Gelir Vergisi mükellefleri için ise gelir vergisi dilimlerinin ilk basamağına uygulanan yüzde 15 oranı esas alınıyor.
