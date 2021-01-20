Bütçe dengeleri ve pandemi döneminde kamu desteği

Aralık ayı verisinin gelmesiyle 2020 yılı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Yılın tamamında 172,7 milyar TL bütçe açığı verdiğimiz anlaşılıyor. Bu veri, yılbaşındaki 138 milyar TL’lik hedefin üzerinde fakat eylül ayında Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde revize edilen 239 milyar TL’lik öngörünün oldukça altında bir rakama işaret ediyor.

Devletin faiz harcamaları dışındaki bütçe dengesini yansıtan faiz dışı denge, eğer fazla veriyorsa devletin tasarruf yaptığını, açık veriyorsa devletin tasarruf açığı verdiğini, borçlanma ihtiyacını arttırdığını gösterir. Bu anlamda, yılbaşında 67 milyon TL faiz dışı fazla vermeyi planlayan devletin 38 milyar TL üzerinde faiz dışı açık verdiğini görüyoruz.

Normal koşullarda, devletin bütçe açığı ve özellikle faiz dışı açığının beklenenin üzerinde yükselmesi, borçlanma ihtiyacında ve faizlerde artışı, enflasyonist baskıyı ve özel yatırımlarda azalmayı getirir. Makroekonomik istikrar açısından olumsuzdur. AB’nin 1991 yılında Euro Bölgesi’ne dahil olmak isteyen ülkeler için getirdiği kriterlerden birisi, ülke bütçe açığının GSYİH’ya oranının yüzde 3’ü geçmemesidir. Son verilerle ülkemizde bütçe açığının GSYİH’ya oranının yüzde 3,6 seviyesine geldiğini, bu oranı hafifgeçtiğimizi izliyoruz.

Normal koşullarda olması gereken durum bu, peki dünyada durum nasıl? Veriler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde COVID-19 dönemimde bütçe açıklarında ciddi artışlar olduğunu ortaya koyuyor. Bunun ana nedeni ekonominin farklı kesimlerine verilen doğrudan desteklerin önemli oranda artmasıdır.

Dünya genelinde bütçe açığı / GSYİH oranının yüzde 3,9’dan yüzde 12,7 seviyesine çıktığını, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 3,3’den yüzde 14,4 seviyesine geldiğini izliyoruz. Gelişmiş ülkelerin genelde rezerv paraya sahip olduğunu ve bu açığı daha rahat verdiğini söyleyebiliriz. Fakat benzer eğilimi gelişmekte olan ülkelerde de izliyoruz. Söz konusu ülkelerde, bütçe açığı yüzde 4,9 seviyesinden yüzde 10,7’ye çıkmış. Türkiye ekonomisinin bu çerçevede ciddi biçimde ayrıştığını, doğrudan destek yerine kredi genişlemesini teşvik ederek bu süreci atlatmaya çalıştığını gördük.

Bu durumun makroekonomik sonuçları ne oldu? Dünya ekonomisi ortalamada yüzde 4’ün üzerinde daralırken, enflasyon çok düşük seyretti. Türkiye ekonomisi yıllık yüzde 1,5 üzerinde büyümeyi başarmış görünüyor ama enflasyon yüzde 15’lere geldi, cari açığın GSYİH’ya oranı yüzde 5’leri aştı. Büyüme sürdürülemedi. İçinde bulunduğumuz dönemde hem yüksek faiz hem de karantinaların etkisiyle yavaşlama / daralma sürecindeyiz. Başta hizmetler sektörü olmak üzere, birçok sektör ve çalışanı zor durumda. Üretim faktörlerinin, işletmelerin ve çalışanlarının bu süreçte ayakta kalabilmesi için maliye politikasının doğrudan gelir desteklerine ihtiyaç bulunuyor.

Dünyanın birçok ülkesinde doğrudan gelir desteğinin yoğun bir şekilde yapıldığını ve bunun büyük oranda 2021 yılında da süreceğini verilerden görebiliyoruz. Yüksek bütçe açığının sürdürülebilir bir politika olmadığını, ciddi yan etkileri olabileceğini biliyoruz. Yan etkisi var diye gerektiği durumda antibiyotik kullanmamanın olumsuz etkileri, olası yan etkilerinden çok daha fazla olabilir. Bu çerçevede, iyi planlanmış, hedefe odaklı, önceliklendirmesi doğru yapılmış ve pandemi dönemine özgü doğrudan kamu desteklerinin arttığı bir bütçe uygulamasına ihtiyacımız var. Bütçe hedefini rakamsal tutturma pahasına daha sonra ortaya çıkabilecek çok daha büyük maliyetlere fırsat vermememiz gerekiyor.