Bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün sürecek

Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün başlıyor. Hafta sonları da dahil görüşmeler kesintisiz 12 gün sürecek. Bugün bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak olan genel kurulda ilk gün bütçenin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Daha sonra siyasi partiler bütçe üzerindeki görüşlerini dile getirecekler. Bugünkü görüşmelerde AK Parti Grubu adına Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. HDP Grubu adına Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar, MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül söz alacak. İYİ Parti’den ise Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Samsun Milletvekili Erhan Usta konuşacak.

18 Aralık’a kadar sürecek bütçe görüşmeleri COVID-19 önlemleriyle yapılacak. Meclise ziyaretçi yasağı sürecek, girişlerde HES kodu sorulacak. Genel Kurulda milletvekilleri konuşmalarını maskelerini çıkarmadan yapacaklar, Genel Kurul salonu verilecek aralarla sık sık havalandırılacak, gerek Genel Kurul salonu gerekse kulisler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Kulislerde su dışında hiçbir yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Seçim bölgelerinden dönen milletvekillerinden test yaptırmaları istenecek. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği iki hafta boyunca siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

BU HAFTA HANGİ BÜTÇELER GÖRÜŞÜLECEK?

Bütçenin tümü üzerinde bugün yapılacak görüşmelerin ardından yarından itibaren bakanlıklar ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul’da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı; 9 Aralık Çarşamba, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı; 10 Aralık Perşembe günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 11 Aralık Cuma günü Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 12 Aralık Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı; 13 Aralık Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçelerini görüşecek. KİT Komisyonu da denetimlerini sürdürecek. Komisyon, 8 Aralık Salı günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, çarşamba günü de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün hesaplarını inceleyecek.