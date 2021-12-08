Bütçe görüşmelerinde ‘Nas’ hatırlaması üzerinden faiz tartışması

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde muhalefet, iktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştirirken, tartışmaların odağında ‘faiz’ vardı. “Allahın her günü 74 milyon 571 bin 369 dolar, her saat başı 3 milyon 107 bin 140 dolar faiz ödeniyor” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Faizi düşürecekmiş, hangi faiz düştü? Çiftçinin faizi mi düştü, emeklinin faizi mi düştü, bankalardan kredi kartı alıp da alışveriş yapan vatandaşın faizi mi düştü?” diye sordu.

2021 yılında 180 milyar lira olana faiz ödemesinin 2022 yılı bütçesinde 240 milyar liraya çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Hani siz faize karşıydınız? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Londra’daki tefecilere 193 milyar dolar faiz ödeyen başka bir iktidar var mı?“ diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, çalışanın gelirinden günde 30, ayda 900 lira kesilip bununda faiz lobisine aktarıldığı eleştirisi getirirken, “Sonra çıkıp diyorsunuz ki: ’Biz faize karşıyız. ‘ Vatandaşın vergi borcunda faiz var, ceza borcunda faiz var, gençlerin öğrenim kredisinde faiz var, çiftçinin tarımsal kredilerinde faiz var. Hani faize karşıydınız? Hani Nas ortadaydı? Allah’ın ayetinin azı çoğu olur mu?” diye sordu.

19 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesinin 516 milyar dolara ulaştığını ifade eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise “Bu 516 milyar doları harcarken Nas yok muydu? Şunu hatırlatmak isterim; çoğu haram olanın azı da haramdır. Politika faizi yüzde 19 iken Nas var, yüzde 15’e geldik, haşa Nas yok mu, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da 2022 bütçesinde yurttaşın sırtına 240 milyar lira faiz borcu yüklendiğini belirterek, “Diliniz faiz indirmekte, eliniz ise durmadan faiz borcunu artırmaktadır. Nas ortadaysa buyurun, ilk devletten başlayın, öğrenciden, çiftçiden, borçlu vatandaştan aldığınız yüksek borç faizlerini hemen şimdi silin. Kendinize gelince Nas, yurttaşa gelince acı reçete sunmaktan artık vazgeçin” sözleriyle faiz eleştirisi getirdi.

“Faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 2,7’ye geriledi”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise gelen eleştiriler üzerine “Durum ne olursa olsun gelirimizin büyük çoğunluğunun faize gittiği dönem geride kalmıştır. Faiz harcamalarının milli gelire oranı, 2002 yılında yüzde 14,4 olarak gerçekleşmişken 2021 yılında yüzde 2,7 ve 2022 yılında ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Bununla birlikte, faiz harcamalarının vergi gelirlerine oranı 2002 yılında yüzde 85,7 iken bu oranın 2021 yılında yüzde 17, 2022 yılında ise yüzde 19 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir” yanıtını verdi.