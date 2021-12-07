Bütçe tartışılırken zayıflayan TL’nin durumu

Bütçe hazırlığından bu yana TL’nin dolar karşısında %30’a varan değer yitirdiğini unutmamak gerekiyor. Meclise sunulan 2022 bütçesi, 2022 Mart ayı sonrası seçim olacağı yargısı yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Meclis’e sunulan 2022 yılı bütçe taslağı konusunda ivedilikle maliyeci uzmanlarla görüştüm. Ortak yargı şu: Hızlı döviz artışı sonrası değişen dengeler nedeniyle bütçe rakamları gerçekçi değil. Hükümetin harcama yapabilmesi için hiç bir gerçeklik taşımayan bir 2022 bütçesi Meclise sunuldu. Bütçe hazırlığından bu yana TL’nin dolar karşısında %30’a varan değer yitirdiğini unutmamak gerekiyor.

Fuat Oktay tarafından sunulan bütçe rakamları özetle şöyle:

Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2022 yılında bir önceki yıla göre %15.4 artarak 1.4 trilyon TL oldu.

Vergi gelirleri bu yıl yüzde 18.9 oranında, nominal milli gelir artış oranı yüzde 18.5’a çok yakın artacak. Vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı yüzde 16 olacak.

2022 yılı bütçesi gelir tahminleri ilave bir tedbir ve vergi artışı öngörülmeden yapıldı. 2020 ve 2021 yıllarında küresel salgın nedeniyle yapılan geçici vergi indirimi ve ertelemelerine bu yıl ihtiyaç olmayacağı varsayılıyor.

2022 yılında turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler sektörünün ekonomik büyümeye ve vergi gelirlerine daha fazla katkı sağlayacağı varsayılıyor. Bu çerçevede 2022 yılında;

Gelir vergisi gelirlerinin 257.2 milyar lira,

Dahilde alınan KDV gelirlerinin 124.9 milyar lira,

ÖTV gelirleri 219.4 milyar lira,

İthalde KDV gelirlerinin 290.8 milyar lira,

Damga vergisi gelirlerinin 34.3 milyar lira,

Harç gelirlerinin 43.7 milyar lira.

Banka ve sigorta muamele vergisi gelirlerinin 34.3 milyar lira,

Motorlu taşıtlar vergisi gelirlerinin 24.6 milyar lira,

Diğer vergi gelirlerinin 56.7 milyar lira, olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu bütçe rakamlarını nasıl değerlendirdiğini sorduğum bir eski Maliye Bakanı‘nın sözleri bu bütçeyi çok iyi özetliyor:

Bütçe tekniği açısından değil, bütçe dışı siyasal açıklamalara göre değerlendirdiğimde, 2022 Mart’ından sonra seçime gidileceğini öngören bir bütçe değerlendirmesi yapıyorum. Dün Meclise getirilen ve açıklanan bütçe işte bu… Yargısını siz DÜNYA okurlarına bırakıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye, enflasyon sıralamasında Avrupa’nın 1 numarası olarak öne çıkıyor.