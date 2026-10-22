Bütçede 9 aylık gerçekleşmelerin söyledikleri

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Geçtiğimiz günlerde eylül sonu bütçe ger­çekleşmeleri kamuoyuyla paylaşıldı. İlk dokuz aylık dönemde bütçe giderleri, ge­çen yılın aynı dönemine göre %36,4 artarak 13,95 trilyon TL'ye ulaştı. Yıl sonu için öngö­rülen harcamaların %73,5'i bu dönemde ger­çekleşti. Faiz hariç giderler ise %36,7 artışla 11,7 trilyon TL oldu. 16,2 trilyon TL olarak öngörülen faiz hariç bütçe giderlerinin yak­laşık %72'si ilk dokuz ayda kullanıldı.

Faiz giderlerinde ise öngörülen bütçe ödeneğinin %82,1'ine ulaşıldı. Bu görü­nüm, faiz harcamalarının yıl sonu için ay­rılan ödenek içinde tutulmasının kolay ol­mayabileceğine işaret ediyor. Enflasyon­daki düşüşün yavaşlaması ve finansman maliyetlerinin yüksek seyri, bütçe gerçek­leşmelerinde de kendini gösteriyor.

Giderlerde; personel ve faiz öne çıkıyor

Gider kalemleri bazında bakıldığında personel giderleri ile sosyal güvenlik ku­rumlarına devlet primi ödemeleri dikkat çekiyor. Personel ve devlet primi giderle­rindeki artış, kamu harcamaları üzerinde­ki maliyet baskısının sürdüğünü gösteri­yor. Bu kalemlerdeki gerçekleşmelerin ön­görülen bütçe ödenek toplamının 3/4’ünü aşmış olması dikkat çekiyor.

Vergi gelirleri bütçeyi taşıyor

İlk dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %34,5 ar­tarak 12,1 trilyon TL'ye ulaştı. Bütçe gelir­lerindeki gerçekleşme oranı %74,4 olurken vergi gelirlerinde bu oran %75,2'ye yüksel­di. Yıl genelinde 13,8 trilyon TL olarak ön­görülen vergi gelirlerinin yaklaşık 10,4 tril­yon TL'si ilk dokuz ayda tahsil edildi.

Bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemin­deki 1,22 trilyon TL'den 1,84 trilyon TL'ye yükseldi. Buna karşılık faiz dışı dengede yaklaşık 411 milyar TL fazla verildi. Başka bir ifadeyle, faiz dışındaki gelirler faiz dı­şındaki giderleri karşılamaya yetiyor; an­cak faiz harcamaları bütçe üzerinde önem­li bir yük oluşturmaya devam ediyor.

Vergi gelirlerindeki artışın kaynağı

Vergi gelirleri içinde gelir vergisi ve ban­ka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) tahsilatındaki artış öne çıkıyor. Gelir ver­gisindeki artışta ücret giderlerindeki ar­tış ve özellikle yatırım fonlarındaki stopaj oranlarının artırılmış olmasının daha be­lirgin etkisi olduğu; BSMV'deki artışta ise finansal işlemlerin ve faiz oranlarındaki seyrin etkili olduğu söylenebilir.

Ekonomik faaliyetlerin seyrini izlemek açısından dahilde ve ithalde alınan katma değer vergisi tahsilatları da önem taşıyor. Dahilde alınan KDV tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %37,3, ithalde alınan KDV tahsilatı ise %30,2 arttı.

Dahilde alınan KDV'deki artışın enflas­yonun üzerinde gerçekleşmesi, iç piyasa­daki nominal işlem hacminin kısmen güç­lü seyrettiğine işaret edebilir.

İthalattaki artış miktardan kaynaklanmıyor

İthalden alınan KDV tahsilatındaki %30,2'lik artış, ilk bakışta ithalatın güçlü seyrini koruduğunu düşündürebilir. Nitekim Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre Eylül 2026'da ithalat geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 31,2 milyar dolara ulaştı. Ocak-Eylül dönemindeki artış ise %5,4 oldu.

Ancak ithalatın dolar cinsinden değerin­deki artış, ithal edilen mal miktarının da aynı oranda yükseldiği anlamına gelmiyor. TÜİK'in Ağustos 2026 dış ticaret endeksle­rine göre ithalat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre %13,7 artarken ithalat miktar endeksi %2,8 geriledi. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış, ithalat faturasını yüksel­ten unsurlar arasında yer aldı.

Bu veriler, ithalatın parasal değerindeki artışın önemli ölçüde fiyat hareketlerinden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ithalde alınan KDV tahsilatındaki yükselişi, ithalatın reel olarak arttığının doğrudan gös­tergesi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Bütçede faiz baskısı

Özetle, ilk dokuz aylık bütçe gerçekleş­meleri iki önemli gelişmeye işaret ediyor: Vergi gelirleri bütçeyi desteklemeye de­vam ederken faiz giderleri harcamalar üze­rindeki baskısını koruyor.