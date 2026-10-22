Bütçede 9 aylık gerçekleşmelerin söyledikleri
Geçtiğimiz günlerde eylül sonu bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuyla paylaşıldı. İlk dokuz aylık dönemde bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre %36,4 artarak 13,95 trilyon TL'ye ulaştı. Yıl sonu için öngörülen harcamaların %73,5'i bu dönemde gerçekleşti. Faiz hariç giderler ise %36,7 artışla 11,7 trilyon TL oldu. 16,2 trilyon TL olarak öngörülen faiz hariç bütçe giderlerinin yaklaşık %72'si ilk dokuz ayda kullanıldı.
Faiz giderlerinde ise öngörülen bütçe ödeneğinin %82,1'ine ulaşıldı. Bu görünüm, faiz harcamalarının yıl sonu için ayrılan ödenek içinde tutulmasının kolay olmayabileceğine işaret ediyor. Enflasyondaki düşüşün yavaşlaması ve finansman maliyetlerinin yüksek seyri, bütçe gerçekleşmelerinde de kendini gösteriyor.
Giderlerde; personel ve faiz öne çıkıyor
Gider kalemleri bazında bakıldığında personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri dikkat çekiyor. Personel ve devlet primi giderlerindeki artış, kamu harcamaları üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü gösteriyor. Bu kalemlerdeki gerçekleşmelerin öngörülen bütçe ödenek toplamının 3/4’ünü aşmış olması dikkat çekiyor.
Vergi gelirleri bütçeyi taşıyor
İlk dokuz aylık dönemde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %34,5 artarak 12,1 trilyon TL'ye ulaştı. Bütçe gelirlerindeki gerçekleşme oranı %74,4 olurken vergi gelirlerinde bu oran %75,2'ye yükseldi. Yıl genelinde 13,8 trilyon TL olarak öngörülen vergi gelirlerinin yaklaşık 10,4 trilyon TL'si ilk dokuz ayda tahsil edildi.
Bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,22 trilyon TL'den 1,84 trilyon TL'ye yükseldi. Buna karşılık faiz dışı dengede yaklaşık 411 milyar TL fazla verildi. Başka bir ifadeyle, faiz dışındaki gelirler faiz dışındaki giderleri karşılamaya yetiyor; ancak faiz harcamaları bütçe üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam ediyor.
Vergi gelirlerindeki artışın kaynağı
Vergi gelirleri içinde gelir vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) tahsilatındaki artış öne çıkıyor. Gelir vergisindeki artışta ücret giderlerindeki artış ve özellikle yatırım fonlarındaki stopaj oranlarının artırılmış olmasının daha belirgin etkisi olduğu; BSMV'deki artışta ise finansal işlemlerin ve faiz oranlarındaki seyrin etkili olduğu söylenebilir.
Ekonomik faaliyetlerin seyrini izlemek açısından dahilde ve ithalde alınan katma değer vergisi tahsilatları da önem taşıyor. Dahilde alınan KDV tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %37,3, ithalde alınan KDV tahsilatı ise %30,2 arttı.
Dahilde alınan KDV'deki artışın enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi, iç piyasadaki nominal işlem hacminin kısmen güçlü seyrettiğine işaret edebilir.
İthalattaki artış miktardan kaynaklanmıyor
İthalden alınan KDV tahsilatındaki %30,2'lik artış, ilk bakışta ithalatın güçlü seyrini koruduğunu düşündürebilir. Nitekim Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre Eylül 2026'da ithalat geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 31,2 milyar dolara ulaştı. Ocak-Eylül dönemindeki artış ise %5,4 oldu.
Ancak ithalatın dolar cinsinden değerindeki artış, ithal edilen mal miktarının da aynı oranda yükseldiği anlamına gelmiyor. TÜİK'in Ağustos 2026 dış ticaret endekslerine göre ithalat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre %13,7 artarken ithalat miktar endeksi %2,8 geriledi. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış, ithalat faturasını yükselten unsurlar arasında yer aldı.
Bu veriler, ithalatın parasal değerindeki artışın önemli ölçüde fiyat hareketlerinden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ithalde alınan KDV tahsilatındaki yükselişi, ithalatın reel olarak arttığının doğrudan göstergesi olarak değerlendirmemek gerekiyor.
Bütçede faiz baskısı
Özetle, ilk dokuz aylık bütçe gerçekleşmeleri iki önemli gelişmeye işaret ediyor: Vergi gelirleri bütçeyi desteklemeye devam ederken faiz giderleri harcamalar üzerindeki baskısını koruyor.
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