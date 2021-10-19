“Bütçenin kur tahminleri bütçe görüşmeleri başlamadan çöktü”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis’e sunulan 2022 bütçesini, “Bu bütçe Erdoğan’ın, 2023 için millete verdiği sözleri tutmadığını, millete verdiği sözlerin altında ezildiğini ikrar eden, bir bütçe” şeklinde değerlendirdi. Bütçenin kur tahminlerinin bütçe görüşmeleri başlamadan çöktüğünü ifade eden Öztrak, “2021 için ortalama dolar kuru tahmini 8 lira 30 kuruş. 2022 için ortalama dolar kur tahmini 9 lira 27 kuruş. Ama dolar kuru şu anda 9 lira 30 kuruşa dayandı. Tahminleri daha şimdiden tutmayan bu bütçenin de, değerlendirmeye değer bir yanı kalmadı” dedi. CHP MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında geçen cuma günü Merkez Bankası’na yaptıkları ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, “Merkez Bankası Başkanı, bizim ziyaretimizden sonra çıkmış, döviz rezervlerinin nasıl hesaplanacağını konuşmuş. ‘SWAP’ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok’ demiş. Madem dünyada böyle bir tanımlama yok, neden Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi Tablosu’nu Uluslararası Para Fonuna raporluyorsunuz? Anlaşılan beyler rezerv tablosunun aslını IMF’ye gönderiyor. Çakmasını millete pazarlıyor” dedi.

“MERKEZ BANKASI KASASINDA 22 MİLYAR DOLAR AÇIK VAR “

Öztrak, “Peki, bu tablo niye hazırlanıyor? Onu da TCMB’nin kendi yayınından okuyalım. ‘Çalışmanın amacı, Türkiye’nin döviz likiditesini göstermesi amacıyla, kullanılabilir durumdaki brüt rezervleri ve yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri, tek bir tablo altında derlemek ve verilerin diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır.’ Demek ki neymiş, sadece brüt rezerve bakılmıyormuş. Döviz yükümlülükleri de dikkate alınıyormuş. Buna göre, 8 Ekim 2021 tarihli tablo şunu söylüyor; Merkez Bankası’nın kasasında brüt 124 milyar dolar var. Ama vadesi bir yıl içinde dolacak, kasadan bir yıl içinde çıkacak, 146 milyar dolar da döviz borcu var. Yani kasadaki döviz, borca yetmiyor. Merkez Bankası kasasında 22 milyar dolar açık var” diye konuştu. Öztrak, Uluslararası Para Fonu’nun 2021 tahminlerine göre, Türkiye’nin brüt döviz rezervinin sadece 5 aylık ithalatını karşıladığını, G-20 içinde en düşük rezerve sahip ekonominin Türkiye olduğunu belirterek, “Yine eldeki brüt rezervle vadesine bir yıl ve daha az kalmış dış borcumuzun sadece yüzde 52’sini karşılayabiliyoruz” dedi.