Büyük bir yazardan yeni dünya düzenine dair itiraflar

"Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" (Confessions of an Economic Hit Man) adlı kitabı ile ikon bir isim olan ABD’li ekonomist John Perkins ile ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Perkins “Ekonomik bağımsızlığı korumanın ilk kuralı, truva atı niteliğindeki büyük ve şeffaf olmayan uluslararası borçlanmalara son derece temkinli yaklaşmaktır” diyor.

Bir kitap fuarı neden her yıl yapılır? İstediğimiz kita­bı iki tıkla kapımıza ge­tirebildiğimiz bir çağda neden binlerce insan kalkıp bir kong­re merkezine gelir? Neden uzun imza kuyruklarında bekler? Ne­den aynı kitabı kitapçıdan değil de fuardan almak ister? Bu soru­ları kendime sık sık sorarım. Ce­vabı bu yıl Uluslararası 16. Ko­caeli Kitap Fuarı’nda biraz daha net gördüm. İnsan kitabı sade­ce okumak istemiyor. Kitabın et­rafında başka insanlarla buluş­mak, aynı şeyi sevenlerle göz gö­ze gelmek istiyor.

Yazarın sesini duymak, ona bir soru sormak, belki sadece elini sıkmak istiyor. Bu yılın teması “Romanların ve Hatıratların İzinde”ydi. Geçmi­şi tarihî romanlar ve hatıratlar üzerinden, farklı kaynaklardan okumaya davet eden bir tema. Buradan şunu çıkarıyorum: Fu­ar kitapları bir araya getirdiği ka­dar hafızaları da bir araya getiri­yor. Okurun hafızasını, yazarın hafızasını, şehrin hafızasını. Bu soruların bir kısmının cevabını konuğumla, hem de çok özel ko­nuğumla yaptığım sohbette bul­dum. 2004 yılında yayımlanan "Bir Ekonomik Tetikçinin İtiraf­ları" (Confessions of an Econo­mic Hit Man) adlı kitabı ile ikon bir isim olan ABD’li ekonomist John Perkins’ten söz ediyorum. Şimdi birlikte okuyalım.

John Perkins görüşlerinde ABD merkezli şirketlerin, ban­kaların ve istihbaratın ortakla­şa hareket ederek (şirketokra­si) üçüncü dünya ülkelerini aşırı kredilerle borç batağına sürükle­diğini ve sömürdüğünü anlattığı­nı ele alıyor. Bu görüşlerini açık­lama biçimiyle ikon olan John Perkins ile Kocaeli Kitap Fuarın­da bir röportaj gerçekleştirdik. İlham verici bir sohbet oldu, bu yıkıcı yazar “güncellenmiş” gö­rüşlerini bizle paylaştı.

Sevgili John Perkins, bir­likte olduğumuz için çok mutluyum. Teşekkür ede­rek ilk soruma başlıyorum. "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" yayımlandığın­da dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu kitabı yazma­ya karar verdiğiniz an neler hissettiniz? Susmak yerine konuşmayı seçmenin size bedeli ne oldu?

Bu kitabı yazmaya karar ver­diğim an, omuzlarımdan devasa bir yükün kalktığını ama aynı za­manda büyük bir korkunun beni sardığını hissettim. Uzun yıllar boyunca küresel imparatorluğun inşasına hizmet etmiş, gelişmek­te olan ülkeleri borç bataklığına sürükleyen sistemin bir parçası olmuştum. Susmam için tehdit­ler aldım, rüşvetler teklif edildi. Ancak 11 Eylül olaylarından son­ra geleceğimiz ve torunlarımız için konuşmanın artık vicdani bir zorunluluk olduğuna karar verdim. Bedeli; tehdit edici tele­fonlar ve finansal baskılar oldu. Ancak gerçeği söylemenin verdi­ği özgürlük ve insanlığa olan bor­cumu ödeme hissi, ödediğim her bedele değdi.

Ölüm ekonomisinden yaşam ekonomisine…

Kitabın üçüncü baskısın­da ekonomik tetikçilik sis­teminin bugün Çin gibi ye­ni aktörlerle nasıl değiştiği­ni anlatıyorsunuz. Yirmi yıl önce anlattığınız sistem bu­gün hangi yeni kılıklara bü­ründü?

Benim dönemimde kullanılan yöntemler esas olarak ABD mer­kezli, Dünya Bankası ve IMF gi­bi kurumlar kanalıyla yürütülen stratejilerdi. Bugün ise Çin bu oyunu çok daha kapsayıcı ve in­celikli bir şekilde oynuyor; ben buna "Çin'in Kuşak ve Yol Te­tikçiliği" diyorum. Artık sade­ce askeri güç veya borçlandırma değil; dijital altyapı, büyük ve­ri, teknoloji bağımlılığı ve yapay zekâ üzerinden yeni kılıklara bü­rünmüş bir kontrol mekanizma­sı var. Ancak mantık tamamen aynı: Ülkeleri sürdürülemez borç altına sokarak kaynakları­na, limanlarına ve stratejik var­lıklarına el koymak.

"Ölüm ekonomisi"nden "yaşam ekonomisi"ne geçiş­ten söz ediyorsunuz. Bu dö­nüşüm ütopik bir hayal mi, yoksa gerçekten başlamış bir süreç mi?

Kesinlikle ütopik bir hayal de­ğil, aksine insanlığın hayatta ka­labilmesi için tek rasyonel seçe­nek. "Ölüm ekonomisi", doğayı ve insanı sömürerek kısa vadeli kârı merkeze alan ve kendi ken­dini yok eden bir sistemdir. "Ya­şam ekonomisi" ise doğayı ye­nileyen, temiz enerjiyi, sürdü­rülebilirliği ve toplumsal refahı ödüllendiren bir yapıdır. Bu dö­nüşüm başladı bile. Tüketiciler artık çevreye zarar veren şirket­leri cezalandırıyor, gençler ye­nilikçi iş modelleri kuruyor. Bu geçiş bir gecede olmayacak ama bilincin değişmesiyle birlikte ka­çınılmaz bir şekilde ilerliyor.

Türkiye borç, kalkınma ve küresel güç dengeleri ara­sında zor bir coğrafyada du­ruyor. Bizim gibi ülkeler ekonomik bağımsızlıklarını korumak için nelere dikkat etmeli?

Türkiye hem Batı hem Doğu arasında inanılmaz stratejik bir konuma sahip. Ekonomik ba­ğımsızlığı korumanın ilk kuralı, truva atı niteliğindeki büyük ve şeffaf olmayan uluslararası borç­lanmalara son derece temkin­li yaklaşmaktır. Küresel güçler yardım veya yatırım adı altında geldiklerinde mutlaka arkasın­da stratejik bir taviz ararlar. Ül­keler kendi iç kaynaklarını geliş­tirmeli, yerli üretimi, teknolojiyi ve yenilenebilir enerjiyi destek­lemeli, dış borç tuzağına düşme­den dengeli çok taraflı diploması yürütmelidir. Gerçek bağımsız­lık, kendi gıdanızı, enerjinizi ve teknolojinizi üretebilme kapasi­tenizden geçer.

Panelimizin teması “Kur­gu Üzerinden Tarihi Oku­mak.” Ancak sizin kendi ha­yat hikâyeniz de bir casus romanı ya da politik gerilim kadar sürükleyici. Deneyim­lerinizi yazarken, sizin için tarih nerede biter, hikâye an­latıcılığı nerede başlar?

Hepsi tarih. Ama bunu gerçek­lerle hikâyeleri bir araya getire­rek anlatmayı seviyorum.

Sizce “Bir Ekonomik Te­tikçinin İtirafları” neden dünyanın dört bir yanındaki okurlarda bu kadar güçlü bir karşılık buldu? İfşa ettiğiniz sistem yüzünden mi, yoksa o sistemin içinden birinin sonunda konuşmaya karar vermesi yüzünden mi?

İkisi de. Pek çok kişi olup bi­tenler hakkında zaten bir fikirle­ri olduğunu ama bunu sistemin içinden birinden duymaya ihti­yaç duyduklarını söylüyor.

Hayatınız ve anlattığınız olaylar gerçek ama zaman içinde siz de bir anlamda edebi bir karaktere dönüş­tünüz. Kamuoyundaki “Jo­hn Perkins” imgesiyle ger­çek John Perkins arasında bir fark var mı?

Kitaplar okurlar tarafından yorumlanır. Siyasetin hem sağ hem de sol kanadındaki insan­lar kitaplarımı seviyor gibi görü­nüyor. Çin’de, Rusya’da ve baş­ka pek çok ülkede de popülerler. Usame bin Ladin’in kitaplığın­da da vardı. Matt Damon, George Clooney ve Sting’in de.

Anlattığınız bazı olaylar kurmacadan bile daha ina­nılmaz görünüyor. Gerçeğe sadık kalma sorumluluğu­nuzla, bir yazar olarak sü­rükleyici bir anlatı kurma içgüdünüzü nasıl dengeli­yorsunuz?

Birinci tekil şahısla yazıyo­rum; yaşadıklarımın gerçeğini ve başkalarının yaptığını bildi­ğim şeyleri anlatıyorum. Sıkıcı ayrıntıları dışarıda bırakıyorum; örneğin masada oturup saatlerce rapor yazmak, uçaklarda geçen saatler, otel yataklarında uyu­mak gibi. Ama yazdığım şeyler, hatırladığım kadarıyla gerçektir.

Ülkeleri borca sürükle­mek için kullanılan ekono­mik ve politik manipülas­yonları yazmak size nasıl hissettirdi? Korku, suçlu­luk, öfke ya da belki bir öz­gürleşme duygusu mu?

Hepsi. Son derece sarsıcıydı ama aynı zamanda bir arınma, bir katarsis duygusu da yarattı.

Geçmişe baktığınızda ken­dinizi daha çok o sistemin bir parçası, onun tanığı, kur­banlarından biri ya da bir ifşacı olarak mı görüyorsu­nuz? İnsan kendi sorumlu­luğuyla gerçekten nasıl yüz­leşebilir?

Hepsi. Sorumlulukla yüzleş­mek zor. Omar Torrijos’tan ger­çekleri öğrendikten sonra üç yıl boyunca doğru olduğunu bildi­ğim şeyleri görmezden gelmeye çalıştım ama vicdanım sürekli bana kendini hatırlattı. Sanırım okuduğum kitaplar ve ailem bana yardımcı oldu. St. John Adası’n­daki olay da kitapta anlattığım bi­çimiyle bu süreçte önemliydi.

“Kendi değerlerinizle çelişen bir başarı, başarı değildir”

Kitaplarınız özellikle gençler arasında çok okunu­yor. Sistemin içinde yer alır­ken vicdanını korumak iste­yen bir gence ne söylerdiniz?

Gençlere her zaman şunu söy­lüyorum: Sistem sizi birer çark yapmaya, tüketim kölesi hali­ne getirmeye çalışacaktır. An­cak sizlerin elinde büyük bir güç var. İster bir şirkette çalışın is­ter kendi işinizi kurun, etik de­ğerlerinizden ve vicdanınızdan asla ödün vermeyin. Çalıştığınız kurumları içeriden değiştirme­ye çalışın; onları "yaşam ekono­misi" ilkelerine zorlayın. Nereye para harcadığınız, hangi şirkette çalıştığınız ve oyunuzu kime ver­diğiniz birer tercihtir. Kendi de­ğerlerinizle çelişen bir başarının başarı olmadığını unutmayın.

Geçtiğimiz haftalarda 16. kez kapılarını açan Ulusla­rarası Kocaeli Kitap Fuarı konusunda neler düşünü­yorsunuz?

Kitapların, fikirlerin ve ser­best düşüncenin bu kadar ge­niş kitlelerle buluştuğu organi­zasyonlar dünyamız için hayati önem taşıyor. Uluslararası Ko­caeli Kitap Fuarı'nın 16 yıldır ka­rarlılıkla sürdürülmesi son de­rece takdire şayan. Türkiye gi­bi zengin bir tarihe ve stratejik öneme sahip bir ülkede, insan­ların bilgiye, edebiyata ve fark­lı bakış açılarına ulaşma tutku­su bana gelecek adına büyük bir umut veriyor.

Kitap fuarları sizin için ne anlam ifade ediyor?

Kitap fuarları benim için birer "küresel uyanış" ve diyalog alanı­dır. Masamda oturup yazdığım mesajların, dünyanın farklı kö­şelerindeki insanlarda, özellik­le de gençlerde nasıl bir karşılık bulduğunu fuarlarda görüyorum. İnsanlarla yüz yüze gelmek, on­ların sorularını yanıtlamak ve ortak bir gelecek için fikir alış­verişinde bulunmak beni yeni­den şarj ediyor. Fuarlar, egemen sistemin dayattığı yüzeyselliğe karşı derin düşüncenin ve daya­nışmanın kutlandığı alanlardır.