Büyük bir yazardan yeni dünya düzenine dair itiraflar
"Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" (Confessions of an Economic Hit Man) adlı kitabı ile ikon bir isim olan ABD’li ekonomist John Perkins ile ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Perkins “Ekonomik bağımsızlığı korumanın ilk kuralı, truva atı niteliğindeki büyük ve şeffaf olmayan uluslararası borçlanmalara son derece temkinli yaklaşmaktır” diyor.
Bir kitap fuarı neden her yıl yapılır? İstediğimiz kitabı iki tıkla kapımıza getirebildiğimiz bir çağda neden binlerce insan kalkıp bir kongre merkezine gelir? Neden uzun imza kuyruklarında bekler? Neden aynı kitabı kitapçıdan değil de fuardan almak ister? Bu soruları kendime sık sık sorarım. Cevabı bu yıl Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda biraz daha net gördüm. İnsan kitabı sadece okumak istemiyor. Kitabın etrafında başka insanlarla buluşmak, aynı şeyi sevenlerle göz göze gelmek istiyor.
Yazarın sesini duymak, ona bir soru sormak, belki sadece elini sıkmak istiyor. Bu yılın teması “Romanların ve Hatıratların İzinde”ydi. Geçmişi tarihî romanlar ve hatıratlar üzerinden, farklı kaynaklardan okumaya davet eden bir tema. Buradan şunu çıkarıyorum: Fuar kitapları bir araya getirdiği kadar hafızaları da bir araya getiriyor. Okurun hafızasını, yazarın hafızasını, şehrin hafızasını. Bu soruların bir kısmının cevabını konuğumla, hem de çok özel konuğumla yaptığım sohbette buldum. 2004 yılında yayımlanan "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" (Confessions of an Economic Hit Man) adlı kitabı ile ikon bir isim olan ABD’li ekonomist John Perkins’ten söz ediyorum. Şimdi birlikte okuyalım.
John Perkins görüşlerinde ABD merkezli şirketlerin, bankaların ve istihbaratın ortaklaşa hareket ederek (şirketokrasi) üçüncü dünya ülkelerini aşırı kredilerle borç batağına sürüklediğini ve sömürdüğünü anlattığını ele alıyor. Bu görüşlerini açıklama biçimiyle ikon olan John Perkins ile Kocaeli Kitap Fuarında bir röportaj gerçekleştirdik. İlham verici bir sohbet oldu, bu yıkıcı yazar “güncellenmiş” görüşlerini bizle paylaştı.
Sevgili John Perkins, birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Teşekkür ederek ilk soruma başlıyorum. "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" yayımlandığında dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu kitabı yazmaya karar verdiğiniz an neler hissettiniz? Susmak yerine konuşmayı seçmenin size bedeli ne oldu?
Bu kitabı yazmaya karar verdiğim an, omuzlarımdan devasa bir yükün kalktığını ama aynı zamanda büyük bir korkunun beni sardığını hissettim. Uzun yıllar boyunca küresel imparatorluğun inşasına hizmet etmiş, gelişmekte olan ülkeleri borç bataklığına sürükleyen sistemin bir parçası olmuştum. Susmam için tehditler aldım, rüşvetler teklif edildi. Ancak 11 Eylül olaylarından sonra geleceğimiz ve torunlarımız için konuşmanın artık vicdani bir zorunluluk olduğuna karar verdim. Bedeli; tehdit edici telefonlar ve finansal baskılar oldu. Ancak gerçeği söylemenin verdiği özgürlük ve insanlığa olan borcumu ödeme hissi, ödediğim her bedele değdi.
Ölüm ekonomisinden yaşam ekonomisine…
Kitabın üçüncü baskısında ekonomik tetikçilik sisteminin bugün Çin gibi yeni aktörlerle nasıl değiştiğini anlatıyorsunuz. Yirmi yıl önce anlattığınız sistem bugün hangi yeni kılıklara büründü?
Benim dönemimde kullanılan yöntemler esas olarak ABD merkezli, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar kanalıyla yürütülen stratejilerdi. Bugün ise Çin bu oyunu çok daha kapsayıcı ve incelikli bir şekilde oynuyor; ben buna "Çin'in Kuşak ve Yol Tetikçiliği" diyorum. Artık sadece askeri güç veya borçlandırma değil; dijital altyapı, büyük veri, teknoloji bağımlılığı ve yapay zekâ üzerinden yeni kılıklara bürünmüş bir kontrol mekanizması var. Ancak mantık tamamen aynı: Ülkeleri sürdürülemez borç altına sokarak kaynaklarına, limanlarına ve stratejik varlıklarına el koymak.
"Ölüm ekonomisi"nden "yaşam ekonomisi"ne geçişten söz ediyorsunuz. Bu dönüşüm ütopik bir hayal mi, yoksa gerçekten başlamış bir süreç mi?
Kesinlikle ütopik bir hayal değil, aksine insanlığın hayatta kalabilmesi için tek rasyonel seçenek. "Ölüm ekonomisi", doğayı ve insanı sömürerek kısa vadeli kârı merkeze alan ve kendi kendini yok eden bir sistemdir. "Yaşam ekonomisi" ise doğayı yenileyen, temiz enerjiyi, sürdürülebilirliği ve toplumsal refahı ödüllendiren bir yapıdır. Bu dönüşüm başladı bile. Tüketiciler artık çevreye zarar veren şirketleri cezalandırıyor, gençler yenilikçi iş modelleri kuruyor. Bu geçiş bir gecede olmayacak ama bilincin değişmesiyle birlikte kaçınılmaz bir şekilde ilerliyor.
Türkiye borç, kalkınma ve küresel güç dengeleri arasında zor bir coğrafyada duruyor. Bizim gibi ülkeler ekonomik bağımsızlıklarını korumak için nelere dikkat etmeli?
Türkiye hem Batı hem Doğu arasında inanılmaz stratejik bir konuma sahip. Ekonomik bağımsızlığı korumanın ilk kuralı, truva atı niteliğindeki büyük ve şeffaf olmayan uluslararası borçlanmalara son derece temkinli yaklaşmaktır. Küresel güçler yardım veya yatırım adı altında geldiklerinde mutlaka arkasında stratejik bir taviz ararlar. Ülkeler kendi iç kaynaklarını geliştirmeli, yerli üretimi, teknolojiyi ve yenilenebilir enerjiyi desteklemeli, dış borç tuzağına düşmeden dengeli çok taraflı diploması yürütmelidir. Gerçek bağımsızlık, kendi gıdanızı, enerjinizi ve teknolojinizi üretebilme kapasitenizden geçer.
Panelimizin teması “Kurgu Üzerinden Tarihi Okumak.” Ancak sizin kendi hayat hikâyeniz de bir casus romanı ya da politik gerilim kadar sürükleyici. Deneyimlerinizi yazarken, sizin için tarih nerede biter, hikâye anlatıcılığı nerede başlar?
Hepsi tarih. Ama bunu gerçeklerle hikâyeleri bir araya getirerek anlatmayı seviyorum.
Sizce “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” neden dünyanın dört bir yanındaki okurlarda bu kadar güçlü bir karşılık buldu? İfşa ettiğiniz sistem yüzünden mi, yoksa o sistemin içinden birinin sonunda konuşmaya karar vermesi yüzünden mi?
İkisi de. Pek çok kişi olup bitenler hakkında zaten bir fikirleri olduğunu ama bunu sistemin içinden birinden duymaya ihtiyaç duyduklarını söylüyor.
Hayatınız ve anlattığınız olaylar gerçek ama zaman içinde siz de bir anlamda edebi bir karaktere dönüştünüz. Kamuoyundaki “John Perkins” imgesiyle gerçek John Perkins arasında bir fark var mı?
Kitaplar okurlar tarafından yorumlanır. Siyasetin hem sağ hem de sol kanadındaki insanlar kitaplarımı seviyor gibi görünüyor. Çin’de, Rusya’da ve başka pek çok ülkede de popülerler. Usame bin Ladin’in kitaplığında da vardı. Matt Damon, George Clooney ve Sting’in de.
Anlattığınız bazı olaylar kurmacadan bile daha inanılmaz görünüyor. Gerçeğe sadık kalma sorumluluğunuzla, bir yazar olarak sürükleyici bir anlatı kurma içgüdünüzü nasıl dengeliyorsunuz?
Birinci tekil şahısla yazıyorum; yaşadıklarımın gerçeğini ve başkalarının yaptığını bildiğim şeyleri anlatıyorum. Sıkıcı ayrıntıları dışarıda bırakıyorum; örneğin masada oturup saatlerce rapor yazmak, uçaklarda geçen saatler, otel yataklarında uyumak gibi. Ama yazdığım şeyler, hatırladığım kadarıyla gerçektir.
Ülkeleri borca sürüklemek için kullanılan ekonomik ve politik manipülasyonları yazmak size nasıl hissettirdi? Korku, suçluluk, öfke ya da belki bir özgürleşme duygusu mu?
Hepsi. Son derece sarsıcıydı ama aynı zamanda bir arınma, bir katarsis duygusu da yarattı.
Geçmişe baktığınızda kendinizi daha çok o sistemin bir parçası, onun tanığı, kurbanlarından biri ya da bir ifşacı olarak mı görüyorsunuz? İnsan kendi sorumluluğuyla gerçekten nasıl yüzleşebilir?
Hepsi. Sorumlulukla yüzleşmek zor. Omar Torrijos’tan gerçekleri öğrendikten sonra üç yıl boyunca doğru olduğunu bildiğim şeyleri görmezden gelmeye çalıştım ama vicdanım sürekli bana kendini hatırlattı. Sanırım okuduğum kitaplar ve ailem bana yardımcı oldu. St. John Adası’ndaki olay da kitapta anlattığım biçimiyle bu süreçte önemliydi.
“Kendi değerlerinizle çelişen bir başarı, başarı değildir”
Kitaplarınız özellikle gençler arasında çok okunuyor. Sistemin içinde yer alırken vicdanını korumak isteyen bir gence ne söylerdiniz?
Gençlere her zaman şunu söylüyorum: Sistem sizi birer çark yapmaya, tüketim kölesi haline getirmeye çalışacaktır. Ancak sizlerin elinde büyük bir güç var. İster bir şirkette çalışın ister kendi işinizi kurun, etik değerlerinizden ve vicdanınızdan asla ödün vermeyin. Çalıştığınız kurumları içeriden değiştirmeye çalışın; onları "yaşam ekonomisi" ilkelerine zorlayın. Nereye para harcadığınız, hangi şirkette çalıştığınız ve oyunuzu kime verdiğiniz birer tercihtir. Kendi değerlerinizle çelişen bir başarının başarı olmadığını unutmayın.
Geçtiğimiz haftalarda 16. kez kapılarını açan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı konusunda neler düşünüyorsunuz?
Kitapların, fikirlerin ve serbest düşüncenin bu kadar geniş kitlelerle buluştuğu organizasyonlar dünyamız için hayati önem taşıyor. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nın 16 yıldır kararlılıkla sürdürülmesi son derece takdire şayan. Türkiye gibi zengin bir tarihe ve stratejik öneme sahip bir ülkede, insanların bilgiye, edebiyata ve farklı bakış açılarına ulaşma tutkusu bana gelecek adına büyük bir umut veriyor.
Kitap fuarları sizin için ne anlam ifade ediyor?
Kitap fuarları benim için birer "küresel uyanış" ve diyalog alanıdır. Masamda oturup yazdığım mesajların, dünyanın farklı köşelerindeki insanlarda, özellikle de gençlerde nasıl bir karşılık bulduğunu fuarlarda görüyorum. İnsanlarla yüz yüze gelmek, onların sorularını yanıtlamak ve ortak bir gelecek için fikir alışverişinde bulunmak beni yeniden şarj ediyor. Fuarlar, egemen sistemin dayattığı yüzeyselliğe karşı derin düşüncenin ve dayanışmanın kutlandığı alanlardır.
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