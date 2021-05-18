Büyük borçlar kin beslemeye yöneltir

Nefes Kredisi gündemde… Esnafa 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 18 ay vadeli 5 milyar lira paket açıklanabilir. 'Nefes Kredisi'nin faizi %18, komisyon oranı %1. Kredi miktarı ciroya göre 50-200 bin liraya kadar olacak.

Açıklanan krediye baktığımızda çok uzağa gitmeye gerek yok… 1 yıl önce yıllık %7,5 faizle verilen kredi, şimdi yıllık %18 faiz + %1 komisyon oranıyla yapılandıracak gibi görünüyor…

Borç… Borçlu tarafın ödemekle yükümlü olunan değer; taahhüttür. 3 tarafı tanımlar; 1-borçlu, 2-alacaklı, 3-edim. İki çeşidi vardır; 1-tek taraflı borç, 2-iki taraflı borç.

Dilimizde 3 farklı anlamı vardır. Birincisi; borçlu ile alacaklı arasındaki yükümlülüğe konu olandır. Borcu eda edersin, ortadan kalkar. İkincisi; taraflardan yalnızca birinin, yapmakla veya yapmamakla yükümlü olduklarıdır. Üçüncüsü de para borçlarını ifade eder ödünç vermeyi anlatır.

Borç, tembellik midir ve yoksulluk mudur? Hem evet hem de hayır. Evet, çünkü konfor tuzağı kurabilir insana… Sağladığı konfor ile harcamaların niyeti değişebilir, ihtiyaçtan isteklere yönelebilir borç kaynak kullanan…

Tuhaftır, büyük borçlar insanları, değer bilmeye değil, kin beslemeye yöneltir. Sebebi, anlaşılabilir; büyük borç altında ezilmiştir ve değer çabuk unutulsa da alacaklı karşısındaki ezikliğin giderilmesi genelde imkânsızdır. Bu da alacaklıyı her andığında veya gördüğünde, içine düştüğü zayıflığı hatırlayacak, onu kin mesafesine öteleyecektir.

BORCU ASLA KÜÇÜMSEME

Borç; iki şeyi sevmez; zaman ve faiz… Öfkesi, zamandan ziyade faizedir. Zira faiz, artış demektir. Zamana bağlı olarak borcun tırmanması anlamı taşır. Ateşi, borcu, hastalığı ve düşmanı asla küçümseme.

Borcu az olan, azat olmuştur. Borcu olmayan hür insandır. Arpacıya borcu olanın ahırı, tez satılacaktır. Hele ki borca alışan biri, dilenciden farkı kalmayandır.



