Büyük İskender’in rüyasından doğan Smyrna, Güzel Enerji desteğiyle gün yüzüne çıkıyor

Oyak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren, Total ve M Oil markalı 910 akaryakıt istasyonu ile tüketicilere ulaşan Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş., Türkiye’nin tarihi ve kültürel miraslarına da sahip çıkıyor. Smyrna Antik Kenti Kazı Çalışmaları’nın başladığı 2008 yılından beri resmi sponsoru olan Güzel Enerji, İzmir’in zengin tarihinin gözler önüne serilmesine katkıda bulunuyor. Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Akın Ersoy tarafından sürdürülürken, Güzel Enerji’nin desteğiyle Smyrna Antik Kenti, binlerce yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Smyrna Antik Kenti’ni Doç. Dr. Akın Ersoy ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Pazarlama Direktörü Mert Kokulu’nun da olduğu bir ekiple gezme fırsatı bulduk. İzmir’in merkezindeki tarihi kent ve buradaki kazılarla ilgili bilgi aldık.

1483 obje İzmir Müzesi’ne kazandırıldı

Adını Amazon kadınlarından alan ve kuruluş efsanesi Makedonya Kralı İskender’in gördüğü bir rüyaya dayandırılan Antik Smyrna/İzmir Kazıları ile Kadifekale’deki İçkale, Smyrna Tiyatrosu ve Smyrna Agorası ortaya çıkarılıyor. Şu anda bir bölümü ziyarete açık olan Smyrna Agorası’nda, antik çağın en büyük sivil bazilikalarından biri olan Agora Bazilikası, antik Kent Meclisi ve Agora Roma Hamamı’nda çalışmalar devam ediyor.

Agora Bazilikası’nda dünyanın en zengin duvar yazıları (Grafito) koleksiyonu da yer alıyor. Bu duvar yazılarıyla, Roma Dünyası’nda ve Antik Smyrna/ İzmir’de günlük yaşamın hemen her alanına; inançlara, gladyatör dövüşlerine, ticarete, gemi teknolojilerine, doğal yaşama ilişkin bilgiler edinmek mümkün. Akın Ersoy, bu bölümü önümüzdeki yıl içinde ziyarete açmayı hedeflediklerini anlattı. 52 kişilik bir ekiple çalıştıklarını kaydeden Ersoy, bugüne kadar 1483 objeyi İzmir Müzesi’ne kazandırdıklarını söyledi. Ersoy’un verdiği bilgiye göre İzmir Müzesi’nde kazılardan çıkan 3 heykelin sergilendiği özel bir köşe de bulunuyor.

1,5 milyon TL destek verildi

Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Pazarlama Direktörü Mert Kokulu da “Bu çok kıymetli tarih ve kültür mirasının gün ışığına çıkarılmasını amaçlayan çalışmalarda katkımız olduğu için gurur duyuyoruz. Toplumumuz ve ülkemiz için önem taşıyan projeleri hayata geçirmeye önem veriyoruz. Projeye bugüne kadar 1,5 milyon TL destek verdik. Amacımız kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak” dedi.

Bu yıl ciro yüzde 45, hacim yüzde 15 artacak

Mert Kokulu, 910 istasyonları ile Türkiye’nin her yerine ulaştıklarını söyledi. Kokulu, “Oyak çatısı altında faaliyet gösteriyoruz. Sektörde yüzde 6,5 pazar payımız var. Türkiye’deki 5’inci büyük akaryakıt dağıtım şirketiyiz. Bu yılı yüzde 45’lik ciro, yüzde 15’lik hacim büyümesi ile kapatacağız” diye konuştu.

Adımlar çocukların eğitimi için atılacak!

30-31 Ekim’de sanal, 7 Kasım’da fiziki olarak düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Maratonu çerçevesinde eğitim odaklı bağış projeleri destek bekliyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), maraton çerçevesinde başlatılan Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin projesiyle 7 bin çocuğa eğitim desteği sağlamayı hedefl iyor. Projenin bağış hedefi 1,2 milyon TL… Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, TEGV projesi için kampanya başlatan isimlerden... TEGV Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şahin’in geçen yılki 145 bağışçısı sayesinde 233 çocuğa eğitim desteği sağlandı. TEGV’de eğitim alacak bir çocuğun 1 yıllık eğitim gideri 200 TL…

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ise maraton çerçevesinde Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Yarıda Kalmasın projesi için kolları sıvayanlardan. Projeyle 720 bin TL bağış toplanması ve pandemi döneminde maddi, sosyal ve psikolojik zorluklar yüzünden için okula dönememe riski taşıyan öğrencilerin desteklenmesi hedefl eniyor. TEV’de bir öğrencinin 1 yıllık bursu 7,200 TL…

Bu satırları okuyanlar Boyner ve Şahin’in kampanyalarına bağışçı olabilir veya Adım Adım oluşumu üzerinden kendi bağış kampanyanızı oluşturabilir, ihtiyacı olan çocukların hayatında fark yaratabilirsiniz…