Büyük mutluluğu küçük mutluluğa tercih etmek: Öz disiplin
PROF. DR. TAYFUN DOĞAN
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öz disiplin; şu anda istediğiniz şeyle, en çok istediğiniz şey arasında bir seçim yapmakla ilgilidir.
Öz disiplin, irade yönetimi, öz denetim ya da oto kontrol birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır ve aşağı yukarı aynı anlama gelmektedir. Duygusal zekânın bir boyutu olarak da değerlendirilen öz disiplin, hazzı erteleme becerisi olarak da ifade edilebilir ve tatmin edici bir yaşam için hayati öneme sahiptir.
Marshmallow deneyi
Stanford Üniversitesi’nden psikolog Walter Mischel, 1960’lı yıllarda anaokulu çocuklarıyla Marshmallow Deneyi olarak bilinen ünlü bir araştırma yürütmüştür. Bu deneyde çocuklar, haz erteleme becerilerini ölçen zor bir seçimle karşı karşıya bırakılmıştır. Her çocuğa sevdiği bir şekerleme verilmiş, araştırmacı kısa süreliğine odadan çıkacağını söylemiştir. Çocuğa, isterse tek marshmallowu hemen yiyebileceği ancak beklerse geri dönüldüğünde iki marshmallow alacağı söylenmiştir. Çocukların bekleme süresi, şekerlemeyi yiyip yememeleri ve kendilerini nasıl kontrol ettikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Mischel, 1968–1974 yılları arasında 550 çocuğu bu deneye dahil etmiş ve bu çocukları orta yaşlarına kadar, yaklaşık her on yılda bir takip etmiştir. Deney sonucunda, hazzı erteleme süresinin yükselmesiyle paralel olarak, öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu, vücut kitle indekslerinin daha düşük olduğu, öz saygılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunların dışında, hazzı erteleme süresi yüksek olan çocukların ilerleyen yaşamlarında, hedeflerine ulaşmada daha azimli oldukları, hayal kırıklığı ve stresle daha iyi başa çıkabildikleri, kişilerarası ilişkilerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Yine hazzı erteleme becerisine sahip çocukların yetişkin olduklarında bağımlılık ve obezite gibi konularda daha iyi durumda oldukları gözlenmiştir. Marshmallow testi, insanların hazzı ertelemeyi nasıl başarabildiklerini ve baştan çıkarıcı şeylere karşı nasıl direnebildiklerini incelemek için bir araç olmuştur. Bu deney bize hazzı ertelemenin ve daha genel anlamıyla irade kontrolünün, yaşamdaki başarı ve mutluluk için temel belirleyicilerden biri olduğunu göstermektedir.
Öz disiplin ve öz saygı
Özsaygı bireyin kendisinden hoşnut olması, kendisini sevmesi, yeterli hissetmesi ve kendisine güvenmesi ile karakterize bir kavramdır. Bu itibarla da mental sağlık açısından kritik bir kavramdır. Öz saygı, kendiliğinden gelişen bir psikolojik özellik değildir. Altının dolu olması gerekmektedir. Yani kendini sevmenin, kendine değer vermenin ya da yeterli hissetmenin bir gerekçesi olmalıdır. Öz-disiplin ya da irade kontrolü işte bu gerekçelerden biridir. Şöyle ki herhangi bir konuda disiplinli davrandığınızda kendinize saygınız artar. Sözgelimi egzersiz yapmaya karar verdiniz ve aylardır disiplinli bir şekilde egzersiz yapıyorsunuz. Ya da sağlıklı beslenme konusunda aylardır özenli bir şekilde bu kararınıza uyuyorsunuz. Kitap okumaya karar verdiniz ve koyduğunuz hedef doğrultusunda uzun süredir kararınızı uyguluyorsunuz. Bu disiplinli davranışlarınız, içten içe kendinizle gurur ve kıvanç duymanıza neden olur ve kendinize saygınız artar.
İrade kontrolü ve başarı
Marc Dingman “İşte Beyniniz” adlı kitabında, hayatımızın bir alanında kendimize hâkim olmanın, diğer alanlarda da hâkim olmaya yardımcı olduğunu söylemektedir. Yani öz-disiplin, yeterlilik duygumuzu ve yanında umudumuzu da artırarak hedefe yürüme konusunda bize yardımcı olabilmektedir. Hayatın bir boyutundaki öz-disiplinli davranışımız ve sonucundaki başarı, başka alanlarda da başarılı olabileceğimiz konusunda motive edici olacaktır. Bu durum “öğrenilmiş güçlülük” olarak da ifade edilebilir. Tecrübe ile kazanılmış bu kaynak, yeni başka konularda sebat etme ve hedefe ulaşma konusunda oldukça değerlidir.
Öz disiplin ve mutluluk
Öz disiplin ve mutluluk ilişkisi iki yönlü olarak ele alınabilir. İlki, disiplinli olmak, kısa vadeli ve geçici hazlardan ziyade, daha kalıcı mutluluğa ulaşmayı sağlar. Stoacı felsefenin önde gelenlerinden Epiktetos bu durumu, “Aceleye getirilmiş hazları değil, sabır dolu tatminkârlığı seçin. Bir şey size anlık haz mı getirecek yoksa gerçek ve uzun süreli bir tatmin mi sağlayacak? Ucuz heyecanlar ile anlamlı ve uzun süreli ödülleri ayırt etmeyi öğrendiğinizde yaşam kaliteniz değişecektir” diyerek ifade etmektedir. İkincisi ise genel olarak mutlu olduğunuzda daha disiplinli davranabilirsiniz. Mutsuz, keyifsiz ve bitkin hissettiğiniz zamanlarda, irade yönetimi konusunda zorluklar yaşarsınız. Hem mutsuz hem disiplinli olmak oldukça zordur.
İrade kontrolü ve sağlık
Son olarak öz disiplin sahibi bireyler, sağlık açısından da avantajlı kişilerdir. Çünkü günümüz dünyasında sağlıklı yaşamanın yolu öz disiplinden geçmektedir. Dünya zararlı ama keyifli ayartıcılarla ya da baştan çıkarıcılarla doludur. Sağlıklı beslenme, yeterli uyku, egzersiz yapma, zararlı alışkanlıklardan (sigara, uyuşturucu vs.) uzak durma, telefon kullanma süresi gibi pek çok şey irade kontrolü ile alakalıdır.
Yazımızı Jules Payot’un sözleriyle bitirelim: “İnsan, irade yönetiminin paha biçilmez bir değer olduğunu zamanla öğrenecektir. Hayattan ne istediğiniz ne olacağınız ve hayatta oynayacağımız rol buna bağlıdır.”
