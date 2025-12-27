Büyük mutluluğu küçük mutluluğa tercih etmek: Öz disiplin

PROF. DR. TAYFUN DOĞAN

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Öz disiplin; şu anda istediğiniz şeyle, en çok istediğiniz şey arasında bir seçim yapmakla ilgi­lidir.

Öz disiplin, irade yönetimi, öz denetim ya da oto kontrol birbir­lerinin yerine kullanılan kavram­lardır ve aşağı yukarı aynı anlama gelmektedir. Duygusal zekânın bir boyutu olarak da değerlendirilen öz disiplin, hazzı erteleme becerisi olarak da ifade edilebilir ve tatmin edici bir yaşam için hayati öneme sahiptir.

Marshmallow deneyi

Stanford Üniversitesi’nden psi­kolog Walter Mischel, 1960’lı yıl­larda anaokulu çocuklarıyla Mar­shmallow Deneyi olarak bilinen ünlü bir araştırma yürütmüştür. Bu deneyde çocuklar, haz ertele­me becerilerini ölçen zor bir se­çimle karşı karşıya bırakılmıştır. Her çocuğa sevdiği bir şekerleme verilmiş, araştırmacı kısa süreli­ğine odadan çıkacağını söylemiş­tir. Çocuğa, isterse tek marshmal­lowu hemen yiyebileceği ancak beklerse geri dönüldüğünde iki marshmallow alacağı söylenmiş­tir. Çocukların bekleme süresi, şekerlemeyi yiyip yememeleri ve kendilerini nasıl kontrol ettikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Mischel, 1968–1974 yılları arasın­da 550 çocuğu bu deneye dahil et­miş ve bu çocukları orta yaşları­na kadar, yaklaşık her on yılda bir takip etmiştir. Deney sonucunda, hazzı erteleme süresinin yüksel­mesiyle paralel olarak, öğrenci­lerin akademik başarılarının da­ha yüksek olduğu, vücut kitle in­dekslerinin daha düşük olduğu, öz saygılarının daha yüksek oldu­ğu görülmüştür. Bunların dışın­da, hazzı erteleme süresi yüksek olan çocukların ilerleyen yaşam­larında, hedeflerine ulaşmada da­ha azimli oldukları, hayal kırıklığı ve stresle daha iyi başa çıkabildik­leri, kişilerarası ilişkilerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Yine hazzı erteleme becerisine sahip çocuk­ların yetişkin olduklarında bağım­lılık ve obezite gibi konularda daha iyi durumda oldukları gözlenmiş­tir. Marshmallow testi, insanların hazzı ertelemeyi nasıl başarabil­diklerini ve baştan çıkarıcı şeyle­re karşı nasıl direnebildiklerini in­celemek için bir araç olmuştur. Bu deney bize hazzı ertelemenin ve daha genel anlamıyla irade kont­rolünün, yaşamdaki başarı ve mut­luluk için temel belirleyicilerden biri olduğunu göstermektedir.

Öz disiplin ve öz saygı

Özsaygı bireyin kendisinden hoşnut olması, kendisini sevme­si, yeterli hissetmesi ve kendisine güvenmesi ile karakterize bir kav­ramdır. Bu itibarla da mental sağ­lık açısından kritik bir kavramdır. Öz saygı, kendiliğinden gelişen bir psikolojik özellik değildir. Altının dolu olması gerekmektedir. Yani kendini sevmenin, kendine değer vermenin ya da yeterli hissetme­nin bir gerekçesi olmalıdır. Öz-di­siplin ya da irade kontrolü işte bu gerekçelerden biridir. Şöyle ki her­hangi bir konuda disiplinli davran­dığınızda kendinize saygınız artar. Sözgelimi egzersiz yapmaya karar verdiniz ve aylardır disiplinli bir şekilde egzersiz yapıyorsunuz. Ya da sağlıklı beslenme konusunda aylardır özenli bir şekilde bu kara­rınıza uyuyorsunuz. Kitap okuma­ya karar verdiniz ve koyduğunuz hedef doğrultusunda uzun süredir kararınızı uyguluyorsunuz. Bu di­siplinli davranışlarınız, içten içe kendinizle gurur ve kıvanç duyma­nıza neden olur ve kendinize say­gınız artar.

İrade kontrolü ve başarı

Marc Dingman “İşte Beyniniz” adlı kitabında, hayatımızın bir ala­nında kendimize hâkim olmanın, diğer alanlarda da hâkim olmaya yardımcı olduğunu söylemektedir. Yani öz-disiplin, yeterlilik duygu­muzu ve yanında umudumuzu da artırarak hedefe yürüme konusun­da bize yardımcı olabilmektedir. Hayatın bir boyutundaki öz-disip­linli davranışımız ve sonucundaki başarı, başka alanlarda da başarılı olabileceğimiz konusunda moti­ve edici olacaktır. Bu durum “öğ­renilmiş güçlülük” olarak da ifade edilebilir. Tecrübe ile kazanılmış bu kaynak, yeni başka konularda sebat etme ve hedefe ulaşma konu­sunda oldukça değerlidir.

Öz disiplin ve mutluluk

Öz disiplin ve mutluluk ilişkisi iki yönlü olarak ele alınabilir. İlki, disiplinli olmak, kısa vadeli ve ge­çici hazlardan ziyade, daha kalıcı mutluluğa ulaşmayı sağlar. Stoa­cı felsefenin önde gelenlerinden Epiktetos bu durumu, “Aceleye getirilmiş hazları değil, sabır do­lu tatminkârlığı seçin. Bir şey si­ze anlık haz mı getirecek yoksa gerçek ve uzun süreli bir tatmin mi sağlayacak? Ucuz heyecanlar ile anlamlı ve uzun süreli ödülle­ri ayırt etmeyi öğrendiğinizde ya­şam kaliteniz değişecektir” diye­rek ifade etmektedir. İkincisi ise genel olarak mutlu olduğunuzda daha disiplinli davranabilirsiniz. Mutsuz, keyifsiz ve bitkin hisset­tiğiniz zamanlarda, irade yönetimi konusunda zorluklar yaşarsınız. Hem mutsuz hem disiplinli olmak oldukça zordur.

İrade kontrolü ve sağlık

Son olarak öz disiplin sahibi bi­reyler, sağlık açısından da avantaj­lı kişilerdir. Çünkü günümüz dün­yasında sağlıklı yaşamanın yolu öz disiplinden geçmektedir. Dün­ya zararlı ama keyifli ayartıcılarla ya da baştan çıkarıcılarla doludur. Sağlıklı beslenme, yeterli uyku, egzersiz yapma, zararlı alışkan­lıklardan (sigara, uyuşturucu vs.) uzak durma, telefon kullanma sü­resi gibi pek çok şey irade kontrolü ile alakalıdır.

Yazımızı Jules Payot’un sözle­riyle bitirelim: “İnsan, irade yöne­timinin paha biçilmez bir değer ol­duğunu zamanla öğrenecektir. Ha­yattan ne istediğiniz ne olacağınız ve hayatta oynayacağımız rol buna bağlıdır.”