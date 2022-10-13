Büyük şirketleri ve startup’ları ile Türkiye

Bir önceki yazımda “iktisadın romanı” başlığını kullanmıştım. Bu sefer sayılar alemine doğru dümen kırmak istiyorum. Büyük olmak ve bununla övünmek çağımızın modası; en uzun köprü, en yüksek kule, en büyük saray, en büyük güneş santrali... Bunlar güzel. Ancak ortada şöyle bir sorun var: Türkiye, dünya ekonomileri arasında daha yukarıda yerler edinme hedefine –hâlâ böyle bir hedefimiz var mı, bilmiyorum- ilerlerken, büyüklük peşinde mi olmalı yoksa uyum/adaptasyon yeteneğini mi kullanmalı?

Bu sorunun doğru yanıtına ulaşmak için soruyu ikiye bölmekte yarar var. Birincisi, Türkiye’yi taşıyan büyük şirketleri olmalıdır. Bunlar global şirketler olmalı ve yüksek ciro ve kârlara imza atmalıdır. Böyle şirketlerimiz var mı? New York Borsası’nda Turkcell var; NASDAQ’da Hepsiburada ve Udemy kote. Martı, özel bir finansman mekanizması üzerinden benzer bir yolculuğa hazırlandığını ilan etti.

Ancak benim büyük şirketlerimiz konusunda merakımı uyandıran ve ülke gerçekliğimizi yansıttığını düşündüğüm marka, Mavi’dir. Dünya markası reklamları ile global marka kimliğini kafamıza kazıdıktan sonra Borsa İstanbul’da halka açılması, Türkiye’nin büyük şirket kimliğini özetliyor. Brand Finance’e göre en değerli markamız Türk Hava Yolları; Fortune 500 Türkiye’ye göre en yüksek ciro yapan şirketimiz Enerji Piyasası İşletme A.Ş. (EPİAŞ). Benim çalıştığım dönemde TÜPRAŞ, ciroya göre yapılan sıralamada her sene ilk sırada yer alırken Türk Telekom kadar kâr edemiyordu. Türk Telekom ise bir dönem akılcı görünen döviz cinsiden borçlanma politikasından kaynaklanan finansal giderler nedeniyle çok düşük bir net kâra sahipti.

Bu nedenle, büyük şirketler yerine büyüme yaratan startup’ları her zaman daha fazla önemsemişimdir. Ama orada da zombi startup’laşmadan hormonlu büyümeye kadar birçok hastalık söz konusu. İşin özünde ise sağlıksız ekonomik ortam yer alıyor.

İş dünyasını bırakıp mahalleme dönersem, bir emekli ağabeyimizin hikayesi işin aslına ışık tutuyor. İsmen tanımadığım bu ağabey, emekli olduktan sonra ikramiyesiyle bir su istasyonu açtı. Ben de ondan bidonla su almaya başladım. İçerisi fayans kaplı; sürekli temizlik yapıyor; kendi işinde mutlu bir biçimde çalışıyordu. Sonra depoların hijyen sorununu gerekçe gösterilerek su istasyonlarını kapattılar. Ağabey de kapattı ve ortadan kayboldu. Sonra o dükkan cafe oldu. Şimdi muhtemelen kira geliri olarak daha fazlasını kazanıyor ama işi yok. Bazen üst katta balkonda otururken görüyorum. Belki apartman onun. Bunları bilmiyorum ama adamın iş yapma heyecanının yetkililer tarafından öldürüldüğünü biliyorum. Bu örneğe bakınca, startup’larımızın durumuna şükrediyorum.

Getir’in pozitif ayrıştığı startup dünyası

Startup’lar artık dünya genelinde küçükleri daha makbul olan ve büyükleri alınıp satılması sorunlu olan varlıklar. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecini izlemişsinizdir. Startup iken büyüyerek 40 milyar doların üzerinde değere ulaşan Twitter’da gerçek insan cinsinden kullanıcı sayısının belli olmaması, Musk’ın satın alma kararından vazgeçmesinin gerekçesi olarak gösterildi. Makinelerin etki yarattığı bir sosyal ağın, değeri nedir? Böyle bir ağ ile insanlar üzerinden gerçekleşen sosyal ve ekonomik faaliyetleri yönlendirebilirsiniz ama bu sistemde insanlar sığır sürüsüne dönüşür ve sosyal ağa gerek kalmaz. Bizim su girişimcisi ağabeyin durumuna düşersiniz. Gelir elde etseniz de aslında işlevsizsinizdir.

Geçmişin startuplarının birçoğunun hormonlu büyüyerek bu noktalara ulaşması, yatırımcıların çıkış yapmasını güçleştirirken fonların akışkanlığını azaltıyor. Bu, yeni oyuncular ve çılgın girişimciler için fırsat yaratıyor. Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal’ın basın listesine gönderdiği 11 Ekim tarihli sunumun üzerinden geçerken akılmdan bütün bunlar geçti. İçimde biriktirmişim herhalde. Böyle olunca yazı da başlıkta yazdığım ana eksenden kaydı ama sorun değil; bir sonrakinde toparlarız.

Startups.watch, 2022’nin ilk dokuz ayında tohum, erken aşama ve sonraki girişim sermayesi aşamalarında yapılan 208 anlaşmada 1 milyar 495 milyon dolarlık yatırım tutarına ulaşıldığını kaydediyor. Bunlardan 73’ünde işin içinde bir yatırımcı şirket ya da kurumsal girişim sermayesi (CVC) yapısı bulunması son yıllarda çokça konuştuğumuz iş dünyası- startup entegrasyonu konusunda önemli bir gelişme.

Son yıllarda aldığı rekor yatırımlarla dikkat çeken oyun sektörü, anlaşma sayısı düşse de 2022’nin ilk dokuz ayında yatırım tutarı olarak yeni bir rekora imza atıyor. Yatırımların daha az ışıltılı alanları öne çıkararak fintech, SaaS, oyun, yapay zeka ve pazaryeri alanlarına yayılması sağlıklı bir gelişme.

PÜF NOKTASI

2022’nin ilk dokuz ayında Getir’in dışarıda bırakıldığı listede de 727 milyon dolar ile geçen yılki 651 milyon dolarlık rekoru geride bırakan bir rekora imza atılsa da tabloda asıl fark yaratan oyuncunun Getir olduğu açıkça görülüyor. 2021’de 983 milyon dolar ve 2022’nin ilk dokuz ayında 768 milyon dolar yatırım alan Getir, toplam yatırımların üzerinde bir skor yaratıyor. 2021’de bunun 1,5 kat olması dikkat çekiyor. Ben bu yazıyı yazarken Getir’in Avrupalı rakibi Gorillas’ı satın alma görüşmelerini ileri aşamaya taşıdığı haberleri, medyada en çok okunan haberler arasında yer alıyor. Bu adım, bizi, Türkiye’nin global marka yaratma sicilinde yeni bir sayfa açmak zorunda bırakır. Zynga’nın Peak Games’i ve Delivery Hero’nun Yemeksepeti’ni almasında kendime bunun tersinin ne zaman mümkün olacağını sormuştum. Reel sektörde Arçelik/Beko’nun satın almalarla dünya şirketi olmasını memnuniyetle izlerken, bu tür inovatif bir alanda satın alan taraf olmak o kadar hikayenin arasında gerçek bir ayrışma noktası ve benim için daha büyük bir mutluluk kaynağı olacak.