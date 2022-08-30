Büyük Taarruzun 100. yılında yeni bir sayfa açmak…

30 Ağustos Zaferi’nin 100. Yılında, Cumhuriyetin 100. yılı öncesi hem gerçekçi bir bilançoya hem de bir atılım programına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum…

Önemli yıldönümleri durup düşünmeyi, atılması gereken belli adımların sıralanmasını gündeme getirir. 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’nin yüzüncü yılında bugünkü DÜNYA’da böyle bir değerlendirmenin çok fazlası yer alıyor.

Arkadaşımız Faruk Türkoğlu, önümüzdeki 15 yılda yapılması gerekenleri sıralıyor. AB ilişkileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gereğinden başlayarak, yeniden DPT’nin kurulup planlı döneme geri dönülmesi, istikrar ve büyümenin hedeflenmesi, torba yasa uygulamalarına son verilmesi gibi ilk yıl beklentileri sıralanıyor. 2038’e dek 15 yılda “Türkiye’nin dünyaya parmak ısırtacak başarı öyküsü‘’ içinde yapılması gerekenler ele alınıyor.

Arkadaşımız Bader Aslan, Büyük Taarruzun 100. yılında sanayide yeni bir atılım beklediğinin altını çiziyor. Ar-Ge’ye ayrılan payın artması önemli bulunurken, savunma sanayiindeki yatırımlarla bu alandaki ihtiyacın önemli bölümünün yerli ve ulusal kaynaklardan karşılanmasının anlamı vurgulanıyor. Vahap Munyar, hizmet sektöründe yapılması gerekenleri ele aldığı değerlendirmesinde, hizmet sektörünün dopingi ile ihracatın Cumhuriyetin 100. yılında 400 milyar dolara çıkabileceğini belirtiyor.

Çok ihmal edildiğine inandığım tarım sektöründe kırsal kalkınma esaslı bir model, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin yazısında ele alınırken, tarımda atılması gereken adımların çiftçiye güvenerek atılabileceği belirtiliyor. Ekilmeyen arazi kalmaması, küçükbaş hayvan üretiminin coğrafyamızın gereği olduğu vurgulanıyor. Desteklerin sadeleştirilmesi, tarım sigortasının geliştirilmesi, su politikasında yapılması gerekenlere değiniliyor.

Bu yazıları okurken ben de yeni dönemde olması gerekenlere değinmek isterim: Bunların başında bütün vatandaşların benimseyeceği bir Anayasa hazırlanması, demokratik içerikli siyasi partiler ve seçim yasası düzenlenmesi geliyor. Eğitimin baştan sona değiştirilerek 21.yüzyıla uygun hale getirilmesinin de gerekli olduğuna inanıyorum. Bir hukuk reformuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

30 Ağustos’un 100. yılının, Cumhuriyetimizin 100. yılı için yapılması gerekenleri düşünmemize neden olmasını diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

30 Ağustos Büyük Taaruzun Başkomutanı Mustafa Kemal, “Zafer, zafer benimdir diyenlerindir” der.