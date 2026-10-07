Büyük yok oluşa doğru…
Uzmanlar uyarıyor: bir sonraki büyük yok oluşa doğru hızla yol alıyoruz... Dünyanın temel yaşamsal değerlerini inceleyen uzmanlar, “dünyanın durumu ağır ama hala umut var” sonucuna ulaştı. Dünyanın dokuz yaşamsal sınırından yedisi aşılmış durumda. Azalan biyoçeşitlilik, asitlenen denizler ve verimsizleşen topraklar dünyamızı zorluyor.
Dünyanın temel “yaşamsal değerlerini” inceleyen Almanya’da bulunan Postdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü (PIK) araştırmacıları, Planetary Health Check (Gezegen Sağlığı Kontrolü) raporunu yayımladı. Araştırma raporunda, iklim değişikliğinde su döngüsü, biyoçeşitlilik, toprakların ve denizlerin durumu gibi “gezegensel sınırlar” olarak adlandırılan eşiklerin aşılıp aşılmadığını kontrol etti.
Dünyanın fazla “aşırı yüklenme belirtisi” gösterdiğini vurgulayan araştırmacılar, daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, aşırı yağışlar, zaman zaman aşırı soğuk hava dalgaları, okyanuslarda ve karalarda rekor sıcaklıklar, Avrupa’da şiddetli kuraklıklar, Kanada ve Avrupa’da orman yangınları, Asya’da aşırı sıcaklar en belirgin belirtiler olarak sıralıyor. Bu belirtiler, “dengesi bozulan bir sistemin işaretleri” olarak yorumlanıyor.
Yaşadığımız dünyamızın durumunu “Bu, bağışıklık sistemi zayıflamış, bu nedenle daha sık hastalanan ve sürekli enfeksiyon kapan bir insana” benzeten araştırmacılara göre, her yıl dünyanın genetik çeşitliliğinde büyük kayıplar yaşanmadan uzun vadede kaldırabileceğinin yaklaşık on katı kadar tür yok oluyor. Biyoçeşitlilikteki durum endişe verici.
PIK iklim araştırmacısı ve çalışmanın başyazarı Boris Sakschewski, bazı bilim insanlarının şimdiden “bir sonraki büyük kitlesel yok oluşun” yaklaştığını düşündüğünü belirtiyor. Raporda, “yok olan her türle birlikte, ekosistemlerin değişen koşullara uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğu gen havuzu da küçülüyor. Daha az biyoçeşitlilik, daha düşük direnç anlamına geliyor. Ormanlar, savanlar veya deniz ekosistemleri iklim değişikliği ve kuraklık gibi ek baskılara giderek daha zor karşı koyabiliyor” görüşünü dile getiriyorlar.
Okyanuslar büyük baskı altında
Raporda çalışmalarıyla yer alan iklim araştırmacısı Levke Caesar’a göre tüm bunlar, dengesi bozulan bir sistemin işaretleri. İklim araştırmacısı Caesar’ın önemli bir “biyolojik pompa” olarak tanımladığı okyanuslar da büyük baskı altında. Denizdeki canlılar onlarca yıl boyunca çok büyük miktarlarda karbonu emdi, deniz tabanına taşıdı ve böylece küresel ısınmayı yavaşlattı. Ancak CO2’nin yol açtığı artan asitlenme, mercanlar ve kabuklu deniz canlıları gibi organizmaları zayıflattığı için bu doğal işlev de giderek azalıyor.
Tarımda aşırı gübre kullanımından kaynaklanan besin maddelerinin doğaya karışması da biyo-jeo-kimyasal döngüleri bozuyor. Azot ve fosfor aşırı alg çoğalmasına yol açıyor, bu da sonuçta denizlerdeki oksijeni tüketiyor. Denizlerdeki yaşamın yok olmasına izin verilmesi halinde biyolojik pompanın zayıflayacağını vurgulayan Caesar, “Okyanuslar karbon yutağı olma işlevini kaybeder.
Bunun sonucunda iklim değişikliği daha da güçlenir ve hızlanır” görüşünü savunuyor. Postdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’nden Boris Sakschewski, kayıpları azaltmak için gübrelerin çok daha verimli kullanılmasını ve geri dönüşümün önemli ölçüde artırılmasını istiyor. Sakschewski’ye göre, arazilerin daha iyi kullanılması, toprakların ve ekosistemlerin kendilerini yenileyebilmeleri için daha fazla alan bırakılması gerekiyor.
Zaman hızla azalıyor
Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinde de büyük bir potansiyelin olduğunun vurgulandığı rapora göre, daha fazla bitkisel ürüne dayalı beslenme, daha az israf ve gıda güvenliğinin artırılması gibi çözüme yönelik adımlar atılması öneriliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde ormanların tahrip edilmesine ve biyoçeşitlilik kaybının daha da artmasına yol açan uygulamalara son verilmesi isteniyor.
Postdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’nün (PIK) iklim araştırmasından çıkan özet, “dünyanın yeniden istikrarlı ve insanlar için de güvenli bir geleceğe yönelmesini sağlamak için hâlâ rota değiştirmeye zaman var. Ancak bunun için kalan süre giderek azalıyor!” Evrende yaşamın mümkün olduğu bilinen tek gezegen olan dünyamızın muayenesini yapan iklim bilimci “doktorlar” gerekli tetkikleri yapıp, teşhisi bu şekilde koyuyor. Yerküremizin tedavisi biz insan evlatlarının elinde…
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