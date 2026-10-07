Uzmanlar uyarıyor: bir sonraki büyük yok oluşa doğru hızla yol alıyoruz... Dün­yanın temel yaşamsal değerlerini inceleyen uzmanlar, “dünyanın durumu ağır ama hala umut var” sonucuna ulaştı. Dünyanın dokuz yaşamsal sınırından yedisi aşılmış durumda. Azalan biyoçeşitlilik, asitlenen denizler ve verimsizleşen topraklar dünyamızı zorluyor.

Dünyanın temel “yaşamsal değerlerini” in­celeyen Almanya’da bulunan Postdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü (PIK) araştır­macıları, Planetary Health Check (Gezegen Sağlığı Kontrolü) raporunu yayımladı. Araş­tırma raporunda, iklim değişikliğinde su dön­güsü, biyoçeşitlilik, toprakların ve denizlerin durumu gibi “gezegensel sınırlar” olarak ad­landırılan eşiklerin aşılıp aşılmadığını kont­rol etti.

Dünyanın fazla “aşırı yüklenme be­lirtisi” gösterdiğini vurgulayan araştırmacı­lar, daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, aşırı yağışlar, zaman zaman aşı­rı soğuk hava dalgaları, okyanuslarda ve ka­ralarda rekor sıcaklıklar, Avrupa’da şiddetli kuraklıklar, Kanada ve Avrupa’da orman yan­gınları, Asya’da aşırı sıcaklar en belirgin be­lirtiler olarak sıralıyor. Bu belirtiler, “denge­si bozulan bir sistemin işaretleri” olarak yo­rumlanıyor.

Yaşadığımız dünyamızın durumunu “Bu, bağışıklık sistemi zayıflamış, bu nedenle da­ha sık hastalanan ve sürekli enfeksiyon ka­pan bir insana” benzeten araştırmacılara göre, her yıl dünyanın genetik çeşitliliğinde büyük kayıplar yaşanmadan uzun vadede kal­dırabileceğinin yaklaşık on katı kadar tür yok oluyor. Biyoçeşitlilikteki durum endişe ve­rici.

PIK iklim araştırmacısı ve çalışmanın başyazarı Boris Sakschewski, bazı bilim in­sanlarının şimdiden “bir sonraki büyük kit­lesel yok oluşun” yaklaştığını düşündüğünü belirtiyor. Raporda, “yok olan her türle bir­likte, ekosistemlerin değişen koşullara uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğu gen havuzu da küçülüyor. Daha az biyoçeşitlilik, daha düşük direnç anlamına geliyor. Ormanlar, savanlar veya deniz ekosistemleri iklim değişikliği ve kuraklık gibi ek baskılara giderek daha zor karşı koyabiliyor” görüşünü dile getiriyorlar.

Okyanuslar büyük baskı altında

Raporda çalışmalarıyla yer alan iklim araş­tırmacısı Levke Caesar’a göre tüm bunlar, dengesi bozulan bir sistemin işaretleri. İklim araştırmacısı Caesar’ın önemli bir “biyolojik pompa” olarak tanımladığı okyanuslar da bü­yük baskı altında. Denizdeki canlılar onlar­ca yıl boyunca çok büyük miktarlarda karbo­nu emdi, deniz tabanına taşıdı ve böylece kü­resel ısınmayı yavaşlattı. Ancak CO2’nin yol açtığı artan asitlenme, mercanlar ve kabuklu deniz canlıları gibi organizmaları zayıflattı­ğı için bu doğal işlev de giderek azalıyor.

Ta­rımda aşırı gübre kullanımından kaynakla­nan besin maddelerinin doğaya karışması da biyo-jeo-kimyasal döngüleri bozuyor. Azot ve fosfor aşırı alg çoğalmasına yol açıyor, bu da sonuçta denizlerdeki oksijeni tüketiyor. De­nizlerdeki yaşamın yok olmasına izin veril­mesi halinde biyolojik pompanın zayıflaya­cağını vurgulayan Caesar, “Okyanuslar kar­bon yutağı olma işlevini kaybeder.

Bunun sonucunda iklim değişikliği daha da güçlenir ve hızlanır” görüşünü savunuyor. Postdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’nden Bo­ris Sakschewski, kayıpları azaltmak için güb­relerin çok daha verimli kullanılmasını ve ge­ri dönüşümün önemli ölçüde artırılmasını is­tiyor. Sakschewski’ye göre, arazilerin daha iyi kullanılması, toprakların ve ekosistemlerin kendilerini yenileyebilmeleri için daha fazla alan bırakılması gerekiyor.

Zaman hızla azalıyor

Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesin­de de büyük bir potansiyelin olduğunun vur­gulandığı rapora göre, daha fazla bitkisel ürü­ne dayalı beslenme, daha az israf ve gıda gü­venliğinin artırılması gibi çözüme yönelik adımlar atılması öneriliyor. Dünyanın fark­lı bölgelerinde ormanların tahrip edilmesi­ne ve biyoçeşitlilik kaybının daha da artma­sına yol açan uygulamalara son verilmesi is­teniyor.

Postdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’nün (PIK) iklim araştırmasından çıkan özet, “dünyanın yeniden istikrarlı ve insanlar için de güvenli bir geleceğe yönel­mesini sağlamak için hâlâ rota değiştirmeye zaman var. Ancak bunun için kalan süre gi­derek azalıyor!” Evrende yaşamın mümkün olduğu bilinen tek gezegen olan dünyamızın muayenesini yapan iklim bilimci “doktor­lar” gerekli tetkikleri yapıp, teşhisi bu şekil­de koyuyor. Yerküremizin tedavisi biz insan evlatlarının elinde…