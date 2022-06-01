Büyükekşi, Fas'ta fabrika açtı, Türkiye'ye ayakkabı satacak      

Limak Holding’in patronu Nihat Özdemir’in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için adı geçen isimler arasında yine iş dünyasının tanıdığı bir isim var. Ziylan Grubu ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Türkiye’deki futbolun en üstteki ismi olmak adına adaylığını açıklayan ilk isim gibi görünüyor. Büyükekşi, futbolun yanı sıra iş dünyasındaki açılımlarıyla son günlerde adından söz ettiriyor aslında. 2 hafta önce Büyükekşi’nin yönettiği FLO Mağazacılık, hatırlanacağı üzere Rusya’da önemli bir hamle yapmıştı. Önce o haberi hatırlayalım, ardından yeni gelişmelerden sizi haberdar edelim.

Rusya'daki Reebok'ı satın aldı

16 Mayıs’ta Rusya’nın en önemli ekonomi yayını Kommersant, Türk ayakkabı üreticis FLO’nun İngiliz spor giyim şirketi Reebok'ın ülkedeki birimlerini devraldığını yazdı. Ukrayna’nın Kremlin Yönetimi tarafından işgalinin ardından Rusya operasyonlarını sona erdirmeyi planlayan İngiliz Reebok’un 100'den fazla mağazası FLO’nun kontrolüne geçti. Rus gazete, anlaşmanın büyüklüğünün 1,5 milyar ruble yani 24.8 milyon dolar civarında olduğunu belirtti. FLO’nun Rusya açılımı, küresel anlamda firmanın ilk adımı olmadı. Türk şirketi, Afrika’ya yöneldi ve Büyükekşi’nin yakından tanıdığı Fas’ta üretim kararı aldı.

Yeni fabrikada 500 kişi çalışacak

FLO, Fas’ın en önemli ayakkabı üreticisi Shoeleven ile birlikte Kazablanka şehrindeki fabrikasını açtı. Açılışa FLO’nun patronlarından Mehmet Büyükekşi ve yerel ortaklarının yanı sıra Fas Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryad Mezzour katıldı. Faslı ve Türk şirketin ayakkabı fabrikasının projesine İstitmar adlı ülkedeki sanayi teşvik programı da katkı sundu. 500 kişiye iş imkanı veren tesis yaklaşık 35 milyon liraya mal oldu. Geçmiş yıllarda Türkiye ihracatının tepe kuruluşu TİM’in Başkanlığı’nı yürüten Mehmet Büyükekşi’nin Fas yatırımı, önemli bir üretim hacmine de sahip olacak. Ancak en dikkat çeken özelliği fabrikanın sadece Fas ve bölge ülkelerine değil, Türkiye’ye yönelik de üretim yapmayı hedeflemesi. Fas medyasına göre Türkiye’yi de hedefleyen tesiste günde 2 bin 400 çift ayakkabı üretimi planlanıyor. Hedeflenen yıllık ciro ise 8.6 milyon dolar. Yani bugünkü kurla 140 milyon lira.

"Made in Morocco" damgası

FABRİKANIN açılış töreninde konuşan Fas Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryad Mezzour, “Bu proje, Türk-Fas endüstriyel ortaklığını gösteriyor ve gençlerimize yeteneklerini geliştirme, yerel üreticiler için daha rekabetçi olma fırsatı sunuyor. Bu ortaklık, ‘Made in Morocco’ markasını uluslararası bir referans haline getirmek amacıyla yerel üretimin kalitesini geliştirmeye hazır” dedi. Faslı ortak Shoeleven’in CEO'su Azzedine Jattou, projenin Shoeleven ve FLO Group arasındaki iki ila üç yıllık ortak çalışmanın meyvesi olduğunu belirterek, fabrikanın ulusal pazarda ticarileştirilecek ve ihraç edilecek "yeni nesil" ayakkabı üreteceğini belirtti.

DEİK'te Fas İş Konseyi Başkanı

FLO MAĞAZACILIK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi ise açılışta yaptığı konuşmada Fas'ı Afrika'ya açılan bir kapı olarak nitelendirdi. Büyükekşi, “Kral 6’ncı Muhammed'i ve Faslı bakanları yerel üretimi teşvik etme çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Fas'tan bir grup ülkeye ihracat yapmayı umuyoruz. Bu ortaklığın her iki taraf için de verimli olmasını diliyorum” dedi. THY, İSO, Eximbank gibi kurum ve kuruluşlarda yönetimde görev alan Mehmet Büyükekşi, 2008-2018 yılları arasında üst üste Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüştü. Şu anda Büyükekşi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Açılışa gelen bakan STA'yı eleştirmişti

FLO’NUN Fas’taki fabrikasının açılışına katılan Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryad Mezzour’u, Türkiye kamuoyu aslında yakından tanıyor. 2006 yılında Türkiye ve Fas arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 2020 yılında iki ülke arasında ticari bir krize de neden olmuştu. Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye ambargoya başladığı o dönemde Fas Yönetimi, tekstile yönelik bazı ürünlerde vergi artışına karar vermişti. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu o haberde Fas Yönetimi’nin STA’ya rağmen bin 200 Türk ürününe yüksek oranlarda vergi artışı yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Faslı Bakan Mezzour, STA hakkında şüphelerini dile getirerek, küçük yerel tüccarları Türk perakende şirketi BİM zincir mağazaları gibi yabancı şirketlerden koruma gereğine vurgu yapmıştı.