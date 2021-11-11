'Büyükelçilere yazdığımız mektup şikayet değil bir tehdit mektubudur'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kanal İstanbul’a ilişkin olarak büyükelçilere yazdığı Cumhur İttifakı’nın eleştirilerine neden olan mektuba ilişkin olarak “Yazdığımız mektup şikayet değil bir tehdit mektubudur” dedi. Altay, Mecliste yaptığı basın toplantısında tartışma yaratan mektuba ilişkin olarak “Büyükelçilere mektup yazıp Türkiye’yi şikayet etmişiz, o mektubu okumamışlar. O mektup bir şikayet mektubu değil bir tehdit mektubudur. AB ülkelerine “Size İstanbul’u talan ettirmeyiz. Size İstanbul’un ekolojik dengesini bozdurmayız, size İstanbul’da rant yok” diyoruz. Bu şikayet değil kesin bir tehdittir, bir tavırdır. Sadece onlara değil 5’li çete dahil Türkiye’nin müteahhitlerine de söylüyoruz. Kanal İstanbul ihalesine giren yerli ya da yabancı firmalar iyi gün göremeyecekler. Bunu söylemeye de İstanbul’u sahiplenmeye de mecburuz” dedi.

“Bir yıldaki zam yüzde 28,9, indirim yüzde 3 bile değil”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturalarından TRT payı ile enerji fonunun kaldırılmasının tek başına vatandaşın fatura yükünü hafifletmeyeceğini belirtti. 100 liralık bir faturanın son bir yılda yapılan zamlarla 130 liraya çıkarken, TRT payının ve enerji fonunun kaldırılmasının faturaya etkisinin 3 lira bile olmayacağını ifade eden Akın, “İktidar faturalarda yüzde 18 oranındaki KDV’yi de hiç olmazsa kış ayları boyunca kaldırmalıdır” dedi. Ekim 2020’den bu yana son bir yıl içerisinde elektrik faturalarına yapılan 3 zammın toplam oranının yüzde 28,9 olduğunu kaydeden Akın, TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasının faturalara etkisinin yüzde 3’ü bile bulmadığını ifade etti.

Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise faturalardan enerji fonu ve kamu yayıncılığı yapması gerekirken taraflı bir yayın politikası izleyen TRT’ye aktarılan katkı payının alınmamasının geç de olsa isabetli bir karar olduğunu belirterek, “Bu adımdan ötürü tebrik ediyoruz; ancak yeterli olmadığını ifade etmekte de fayda görüyorum. Yüzde 20’sini vergilerin oluşturduğu faturalarda yüzde 1 oranındaki enerji fonunun ve yüzde 2 oranındaki TRT payının olmaması geçinmekte zorlanan vatandaşlarımız için maalesef yeterli değildir. Dağıtım bedeli, hizmet bedeli gibi kalemler de eklenince 100 liralık bir tüketim için 190 liradan fazla fatura ödeniyor. Bu sebeple başta yüzde 18’lik KDV ve ÖTV olmak üzere, faturalardaki tüketim dışı bedeller kaldırılmalıdır” dedi.