Büyükelçilerin ilgisi, Kayseri’nin ihracat ve turizm başarısından

Kayseri son günlerde büyükelçilerin birbiri ardına yaptıkları ziyaretleriyle ilgi odağı haline geldi. Şüphesiz ki bu ziyaretlerin altında Kayseri’nin son yıllarda ihracatta gösterdiği başarı ve turizmdeki atılımı önemli rol oynuyor. “Gidin bir de Anadolu şehri görün. 6 bin yıllık kadim şehrim Kayserimi görün” diyen, aynı zamanda bizi AB’ye almamakta ayak direten Avrupalılara, AB büyükelçisini hemşerilerine gönderip, bu konudaki sitemleri ve tepkileri yerinde görmelerini sağlayan, ardından Ankara’dan Kayseri’ye gelerek bu önemli ziyaretçiye iki gün boyunca Kayseri ve Kapadokya gezisinde eşlik eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da bir parantez açmak lazım.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, ekonomik ziyaretler için Kayseri’ye geldi. Yanında bulunan heyet ile birlikte ziyaretlerine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ile görüşerek başlayan Büyükelçi Landrut, Dener Makine ve Simfer gibi iki önemli fabrika ve Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi gezisi ardından, “Kayseri ekonomik açıdan oldukça önemli bir ticaret merkezi. Türkiye ile AB ekonomik ilişkileri açısından Kayseri’nin önemi çok net ve açık. İlişkileri ileride daha da nasıl ilerletebileceğimiz konusunda daha fazla öngörü ve anlayışa sahip olmak için burada bulunuyorum” açıklamasını yaptı. Tabii bu arada il yöneticilerinden oldukça diplomatik ve nezaket kuralları çerçevesinde “Türkiye’nin neden AB’ye alınmadığı, yıllar yılı oyalandığı” konusunda sitemleriyle de karşılaştı. Hele hele Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’ın “Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği’nin kafasında bir önyargı var. Bence bu önyargıdan uzaklaşarak ülkemize bakış açısını gözden geçirmeleri gerekir. Biz Avrupa ile ilişkileri, ticareti önemsiyoruz. Mevzuatlara uyma açısından gerçekten işi çok ciddiye alıyoruz. Ama sonuç itibariyle bir çifte standart uygulandığını da görmekten zaman zaman üzülüyoruz” sözleri bu haklı tepkinin zirvesini oluşturdu.

AB büyükelçisinin ziyaretinin daha ayak izleri kurumadan bu kez Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo başkanlığından Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ve İrlanda Büyükelçisi Sonya Mc Guinness Kayseri’ye çıkartma yaptı. Elçilerin toplu ziyaretinde kardeş şehirler, turizm, ihracat ve güneş enerjisi konuları ele alındı. Anlaşılan o ki, altı bin yıllık geçmişinin yanı sıra son yıllardaki sanayileşme ve ihracat hamlesi, Erciyes dağı merkezli turizmin geliştirilmesiyle Kayseri’nin yıldızı parlıyor. Ah, bir de bu kentin hızlı tren, havaalanının genişletilmesi, Niğde-Ankara otobanına bağlanma gibi ulaşım sorunları da bir an çözümlense…