Büyükler KOBİ’lerin EFQM ustası olacak

KalDer’in Yeni Başkanı Yılmaz Bayraktar, yenilenen EFQM sistemini anlattı. “Mükemmellik” kelimesinin yeni sistemde yer almadığını belirten Bayraktar, “Küresel ilkeler sisteme girdi. KalDer olarak, büyük şirketlerin tedarikçisi olan KOBİ’lere EFQM’i öğrettiği bir model kuruyoruz” dedi.

Türk şirketleri, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM) tüm bölgeyi kapsayan mükemmellik yolculuğunda çalışkan öğrenciler olarak yıllardır öne çıkıyor. 1991’de kurulan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile başlayan kalite macerası, bugün Türkiye’nin birçok büyük şirketinin hikayesinde önemli role sahip. Geçtiğimiz nisan ayında KalDer’in Başkanlık koltuğuna oturan Yılmaz Bayraktar da ilk günden itibaren bu yolculuğa şahitlik eden isimlerdendi. “İlk günden bu yana kalite yönetim sisteminin rehberliğini yapıyoruz” diyen Bayraktar’la bu rehberliğin geleceğini konuştuk.

‘ŞİRKETLERLE BİRLİKTE ÖĞRENDİK’

Yılmaz Bayraktar ve ekibinin ajandasında yenilenen EFQM modelini rehber alarak daha katılımcı ve gönüllülük esasına dayalı bir çalışma planı var. “Bu yolculuğa çıktığımızda KOBİ ölçeğinde olan çok sayıda şirket, zaman içinde Avrupa’da birçok kalite ödülü aldı. Birlikte öğrendik. Bugün hepsi büyük firmalar olarak öne çıkıyor. Şimdi onlarla birlikte yeni KOBİ’leri de aynı yolculuğa çıkaralım istiyoruz” diyor Bayraktar. Bayraktar’ın detaylarını verdiği plan; bir bakıma Türkiye’nin kalite ödüllü firmaları için bir “ahde vefa” projesi. KalDer’in hedefi, Avrupa’da öne çıkan şirketlerin başta tedarikçileri olmak üzere küçük şirketlere aynı yolu geçerken rehberlik etmelerini sağlamak. Yılmaz Bayraktar, başta TÜRKONFED olmak üzere meslek odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yürütmek istediği projenin detaylarını şöyle anlattı: “Biz bu büyük şirketlerden sponsorluk istemiyoruz. Gönüllülük istiyoruz. Hemen hemen hepsi BM’nin Küresel Amaçlar Sözleşmesi’ne imza attı. Yenilenen EFQM modelinde de buradaki 17 madde esas alınıyor. Verilen taahhütlere uyum için 360 derece bakış açısını harekete geçiriyoruz. Kalite ödüllü büyük şirketlere diyoruz ki, her biriniz başta tedarikçileriniz olmak üzere aynı kalite yönetim anlayışını KOBİ’lerde de yaygınlaştırmak için gönüllü olun. Bu şirketlere mentörlük edin, onların kalite ustaları olun.”

SERTİFİKALANDIRMA YETKİSİ

KalDer’in başlatacağı gönüllü kalite mentörlüğü modelinin, Borsa’daki Sürdürülebilirlik Endeksi’ne yansıması için de girişimleri var Yılmaz Bayraktar’ın. Mentörlük desteğinde eşleşmeler yapılacak. Süreç sona erdiğinde mentör şirketin bir puan verilecek. Bu da Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki notunu etkileyecek.

Peki KOBİ’lerin kalite ustalık eğitimi almaya hevesi var mı? Yılmaz Bayraktar’ın yanıtı şu oldu: “KOBİ’ler buna istekli ama her mekana simokinle girilmeyeceği gibi bu şirketlere de onların anlayacağı dilde yaklaşmak lazım. Elinize EFQM kitapçığını alıp fabrikadan içeri girerseniz olmaz. Çoğu aile şirketi. En çok da yeni jenerasyonun yönlendirilmeye ihtiyacı var. Bu nedenle ikna turlarına çıkılacak.”

MÜKEMMELLİK KAVRAMI ARTIK YOK

KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar, EFQM modelinin 2020’de, Avrupa ve Latin Amerika’daki şirketlerin CEO’larıyla görüşülerek, kapsamlı bir çalışma sonrasında yenilendiğini anlattı. “Şirketler, 2013’teki modelle bugüne gelip aynaya baktıklarında eksikleri olduğunu gördüler. Virüs buna tuz biber ekti. Değişim şarttı” diyen Bayraktar, yeni modelde öne çıkan farklılıkları şöyle sıraladı: “Öncelikle yeni modelde mükemmellik kavramı yok. Onun yerine ‘herkes olabildiğinin en iyisi olsun’ diyoruz. Eski modelde bahsedilen ‘çeviklik’ değişti. Eskiden çevik olan liderdi, şimdi tüm organizasyonun çevik olması isteniyor. Liderlik kavramı da bu modelde farklı. Şimdi tek bir lider değil, herkes kendi işinin lideri anlayışı öne çıkıyor. İnovasyon önem kazandı ama asıl yıkıcı düşünce kavramı sivriliyor. Biz ona ‘Değişim yeterli değil, dönüşüm gerekiyor’ dedik. Yeni EFQM, daha kapsayıcı, bireysel liderliğe önem veren ve devrimci bir yaklaşım.”