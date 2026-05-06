Büyükşehirlere dayalı kalkınma sürdürülebilir mi?
Kalkınmayı genellikle; büyüme rakamları, yatırım iştahı, inşaat hacmi, nüfus hareketi ve tüketim temposu üzerinden okuruz. Yeni konut alanları, genişleyen çeperler, çoğalan yollar, AVM’ler, sanayi bölgeleri, siteler, rezidanslar, lojistik hatlar…
Bunların her biri, kalkınma lokomotifine peş peşe eklenen vagonlar olarak görülür. Gelişme ve altyapı elbette önemli. Ancak gelecek projeksiyonu adına pahalı bir soruyla karşı karşıyayız: Büyükşehirler, kalkınma denen bu yükü ne kadar taşıyabilir?
Kent dediğimiz yapı yalnızca binalardan, yollardan ve imar planlarından oluşmaz. İnsanların sabah evden çıkıp akşam eve dönene kadar ödediği görünmeyen bir bedel de vardır. Yolda geçen saatler, yükselen kiralar, kalabalıklaşan sınıflar, randevu bulunamayan hastaneler, altyapı yenileme çalışmaları altyapı, nefes alacak alanı azalan mahalleler…Bunların her biri, madalyonun öteki yüzünde asılı duruyor.
Kentsel yığılmanın ekonomik bedeli
Türkiye’nin nüfus tablosu da bu basıncı bir başka pencereden gözler önüne seriyor. TÜİK’in 2025 verilerine göre; il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6’ya çıktı. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53’e ulaştı; yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ü tek bir kentsel gövdede yaşıyor. Onu 5 milyon 910 bin 320 kişiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişiyle İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişiyle Antalya izliyor.
Elbette bunlar kayıtlı rakamlar. Kayıt dışı rakamlar da hesaba katılacak olursa, tablo artık yalnızca büyükşehirlerin yükünü değil, Türkiye’nin büyükşehirler üzerinden sıkışan kalkınma modelini de gösteriyor. Bu tablonun ilk faturası zaman, ikinci faturası ise konut fiyatları. TCMB verilerine göre 2026 Mart ayında konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 26,4 artmış.
İstanbul’da yıllık artış yüzde 27,8, Ankara’da yüzde 30,4, İzmir’de yüzde 24,3 olmuş. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda yüzde 34,4 yükselmiş; İstanbul’da yüzde 39,4, Ankara’da yüzde 37,7, İzmir’de yüzde 35 artmış durumda. Bu göstergeler; kentlerin taşıma kapasitesinin, hane halkı bütçesine nasıl yansıdığını gösteriyor.
Kentsel büyümenin ortak geleceğimize yazılan bedeli
Büyükşehir merkezli büyümenin bir diğer fatura ise kamu bütçesine yazılıyor. Bir şehre her yeni nüfus eklendiğinde yalnızca yeni konut ihtiyacı doğmuyor. Yeni okul gerekiyor, yeni sağlık kapasitesi gerekiyor, daha güçlü altyapı gerekiyor, daha akıllı ulaşım gerekiyor, daha fazla yeşil alan ve daha iyi kamusal hizmet gerekiyor. Bunlar aynı eş zamanlı kurulmadığında şehir büyür ama hayat daralır.
Bu yüzden büyükşehirlerin taşıma kapasitesi, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik eşiği halinde. Mesele yalnızca daha fazla bina yapmak, daha fazla yol açmak veya daha fazla yatırım çekmek değil. Asıl mesele, bu büyümenin şehirde yaşayan insana, işletmeye ve kamu bütçesine hangi maliyetle geri döndüğü. Bir şehir büyürken zamanı pahalılaştırıyor, konutu erişilmez kılıyor, ulaşımı yavaşlatıyor, altyapıyı zorluyor ve verimliliği düşürüyorsa, orada kalkınma değil maliyet birikiyor demektir.
Kentlerin sınırı nerede bitmeli?
Kentlerin taşıma kapasitesi, sürdürülebilir kalkınmanın teknik değil ekonomik sınırını gösteriyor Bugünün kalkınma sorusu artık “şehirler ne kadar büyüyor?” değil; “şehir merkezli büyüme ne kadar ekonomik değer bırakıyor?” olmalı. Bir kent taşıyabileceğinden fazla yük aldığında, büyümenin getirisi faturası vatandaşa, işletmeye ve kamu bütçesine dağılır.
Kentlerin sınırı, işte tam burada başlıyor. Büyümenin ekonomik değeri, onu taşımak için ödenen maliyetin altında kalıyorsa, şehir artık kalkınmanın motoru değil, kalkınmanın darboğazı demektir. Kalkınma, coğrafyanın geri kalanına dengeli biçimde dağılmadığında, büyükşehirler yalnızca nüfus çekmez; ülkenin fırsatlarını, sermayesini, emeğini ve beklentisini de çeker.
|Borsa
|14.495,77
|0,88 %
|Dolar
|45,2280
|0,00 %
|Euro
|52,9306
|0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1694
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.658,02
|0,53 %
|Altın (ONS)
|4.557,63
|0,78 %
|Brent
|109,01
|-2,95 %