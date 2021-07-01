Büyüme hızıyla buluşan bayram turizmi

Türk ekonomisinin 2. çeyrekte yüzde 20 büyümesi öngörülürken, 10 milyon kişi 16 Temmuz akşamı başlayıp 26 Temmuz’a kadar sürmesi beklenen Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Bu süre içinde iç pazarda 10 milyar liralık bir ekonomi yaratılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin 2. çeyrek büyüme tahminini çift haneli (%20) olarak öngörüyor. Elvan, aşılanmanın getirdiği ivmelenmeyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe canlanma olacağını umuyor. DÜNYA turizm muhabiri Selenay Yağcı‘nın ‘’Bayramda 10 milyon tatilci‘’ konulu araştırma- haberi de Bakan‘ın öngörüsünü tamamlıyor. Haber, Kurban Bayramı rezervasyonlarının tam doluluk düzeyine geldiğini gösteriyor. Otellerde yüzde 100, turlarda yüzde 90, uçak biletlerinde yüzde 150 fiyat artışlarına rağmen, bunun tatilcileri tatilden vazgeçirmediği bilgisine yer veriliyor. 9 gün olması beklenen bayram tatili süresince 10 milyon insanın yer değiştirmesi beklenirken, bunun 10 milyar liralık bir ekonomi yaratacağı umuluyor. Dikkatimi çeken iki gelişme var: 1- Turizmde yatak fiyatları inanılmaz bir sıçrama yaşamış, bunun turizm talebi üstünde olumsuz etkisi kaçınılmaz. 2-Vatandaş klasik otel turizmi yanında ev kiralama, bungalov, apart otel ve tekneye yönelmiş. Bunun ülke turizminde yeni alanlar yaratması mümkün. ‘’Turizmin Başkenti’’ olan Antalya’nın TSO Başkanı Davut Çetin’e Rusya açılmasından sonraki gelişmeyi sorduğumda, onun çizdiği tablo şöyle oldu:

-Bütün turizm tesisleri açıldı. Rusya ve Ukrayna’dan günde 45-50 bin turist geliyor. Almanya açıldı ama virüsün devamı korkusu var, yakında turist gelişi bekliyoruz. Yıl toplamının 7-8 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu, 2019 yılı rakamının yarısı. Ekonomik olarak şehrimiz kötünün iyisi durumda...”

Bütün bu gelişmeler, bugün başlayan normalleşmeyle aşılamanın sürmesi ve COVID mutandlarının yeni bir soruna yol açmaması halinde, turizmde iyi bir gelişme yaşanabileceğini gösteriyor.

Yabancı ekonomi odağı kuruluşlarının ise 2021 büyüme tahminlerinde Türkiye lehine düzeltmeler yaptıkları görülüyor. Avrupa İmar ve Yatırım Bankası (EBRD) Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini revize ederek yüzde 5.5’e yükseltirken, OECD de Türkiye’nin 2021 büyümesini yüzde 5.6’dan 5.8’e revize etti.

Bu olumlu gelişmelerin süreklilik taşıması için ekonomik iyileşmeler kadar, siyasilerin ülkede çatışma içeren söylemlerine de son vermeleri gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

Çin Komünist Partisi (ÇKP) bugün 100. yaşına bastı. ÇKP‘nin 72 yılı iktidarda geçti. Son 40 yılın büyüme hızı ortalaması ise çift haneli...