Büyüme, kuraklık ve zam beklentisi…

2021’nin ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7’lik büyümeye bakıp, ekonomide ‘’önemli düzelme’’ olduğu düşüncesine kapılmamalıyız. Piyasalar yapısal reformları, risk priminin düşürülmesini, beklentilerin iyileşmesini bekliyor...

Son günlerde ekonomi alanında önemli gördüğüm üç açıklama yapıldı. TÜİK 2021 yılı ilk çeyrek büyümesini açıkladı. TÜRK-İş ve HAK-İş, 700 bin kamu işçisi için zam beklentisini belirtti. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Kuraklık Raporu’nu açıkladı.

Bu üç açıklama ve diğer ekonomik veriler kanımca birlikte ele alınıp değerlendirilmeli.

Önce büyümeyi ele alalım:

Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme, beklentinin üstünde yüzde 7 olarak gerçekleşti. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9’luk daralmanın üstüne gelen bu büyüme ile Türkiye, Çin ve Tayvan’ın ardından 3. en yüksek büyüyen ülke oldu.. Dolar ve Euro, TL karşısında yüzde 1 oranında geriledi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyümenin yüzde 1.1’lik payının ihracattan kaynaklandığını açıkladı. Ancak Maliye Bakanı Elvan‘ın ihtiyatlı yorumu dikkatimi çekti: “Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz...’’

Uzmanlar, geçen yılın düşük olan baz etkisiyle bu yıl % 5.5 büyüme bekliyor. OECD tahminini % 5.7'ye düşürdü, IMF ise % 6 olarak açıklamıştı. Ancak bütün bu tahminlerin ‘’ekonomideki riskleri‘’ (enflasyon ve yüksek CDS primi) ve ‘’etkili diğer riskleri‘’ (Halkbank davası, ABD yaptırımı) gözetmediği kesin. Nitekim, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar bu bağlamda kurak il sayısının 41’e çıktığını, 22 ilde de tarımsal kuraklık beklendiğini açıklıyor. Buğday rekoltesi ise önemli bir gerileme yaşıyor. Rekolte tahmini 18.5 milyon ton. Buysa, önemli bir ithalat gereğini ortaya koyuyor.

700 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş görüşmeleri için TÜRK-İş ve HAK-İş’in ortak talebi, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon+yüzde 3 refah payı. Brüt ücret bununla 4.800 lira oluyor.

Büyüme rakamının ilk çeyrekte yüksek gelmesiyle birlikte, kuraklık ve zam beklentileri gibi ekonominin yapısal göstergelerini bu veriyle birlikte değerlendirmeliyiz. 2021’nin ilk dönem %7 olan büyümesine bakıp, ekonomide ‘’önemli düzelme’’ olduğu düşüncesine kapılmamalıyız.

Ekonomi yapısal reformları, risk priminin düşürülmesini, beklentilerin iyileşmesini bekliyor...

GÜNÜN NOTU:

Anadolu Efes‘in Euroleage Şampiyonluğu’nda büyük payı olan Anadolu Grubu YK Başkanı ve DÜNYA dostu Tuncay Özilhan‘ı kutluyorum.