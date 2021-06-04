Büyüme, teoride “kalkınmayı/refahı getirendir”…

Bir yıl 10 birim kazanıyorken…

Sonraki yıl kazancını 11 birime çıkarman, o para birimi cinsinden “büyümüşsün” anlamına gelir…

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Bir yıl 10 birim kazanıyorken…

Ve o 10 birimle masraflarını karşılayabiliyorken…

Sonraki yıl, kazancını 11 birime çıkarmışsan…

Ama tüketim kalemlerin önceki yıl ile aynı olmasına rağmen, bu kalemleri 11 birim kazancınla karşılayamıyorsan…

Hatta önceki yıl ile birebir aynı olan tüketiminin bir bölümünü, hatta çoğunluğunu karşılayabilmek için borca ihtiyaç duysan dahi “büyümüşsün” demektir…

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Bir yıl 10 birim kazanıyorken…

Sonraki yıl, kazancını 11 birime çıkarmışsan…

Ve tüketiminin miktarı, kazancından daha fazla artmasına rağmen, tasarruf da yapmaya başlamışsan…

Büyümenin yanında “refahı da yaşıyorsun” demektir…

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Bir yıl 10 birim kazanıyorken…

Ve tasarruf yapamıyorken…

Sonraki yıl, kazancın 9 birime düşmüşse…

Buna rağmen tüketimini artırabiliyorsan ve yanında tasarruf da yapabiliyorsan…

Üretimi tüketiminden fazla; para birimi değerlenen; mal/hizmet fiyatlarını ve dolayısıyla faizleri düşürmeye başlayan; yüksek refah yolunda ilerleyen, “gelişen bir ülke”de yaşıyorsun demektir…

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Ar-Ge/üretim/ihracat/istihdam odaklı büyüyen ülkede de, sıcak para/ithalat/tüketim odaklı büyüyen ülkede de, para biriminin değerlenmesi “gelir artışı etkisi” yapar…

Döviz fiyatı da, enflasyon da, faizler de “üretim odaklı ülkede” makul seviyede kalabilir ve/veya düşebilir…

VELHASIL

Büyümedir, teoride gelişmeyi/refahı getiren…

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Ancak…

Sonradan çıkacak sağlık sorunlarını ve sürdürülebilirliği dikkate almazsak, kuru ekmekle de büyür insanoğlu; borçla, çalışmayarak, çalarak, yardım alarak/bekleyerek de…

Bu büyüme, o süreçte, “kusursuz” da görülebilir…

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Bu tür büyümedir, insanın sağlıklı gelişimini/refahını ‘kusursuzca’ eriten…