Büyüme yukarı, PMI aşağı

Geçen hafta reel kesim, inşaat ve hizmet sektörleri güven endekslerinde hafif gerilemeler gördük. Kasım ayındaki bu gerilemenin 2 ana nedeni var. Birincisi ve daha baskın olanı, son haftalarda içeride kredi kanallarının daralması ve kredi faizlerinin yükselmesi. İkincisi ise COVID-19 vaka sayısının hem Türkiye hem de dünyada zirveye ulaşması ve bu dönemde sosyal kısıtlamaların yeniden deveye girmesi. Gelecek ay büyük olasılıkla endekslerin tamamında düşüşün devam ettiğini göreceğiz.

Bu haftaya yılın üçüncü çeyreğinde ekonomimizin ne kadar büyüdüğünü öğrenerek başlıyoruz. İlk çeyrekte yüzde 4,4 büyüyen GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralmıştı. Ancak kamu tarafından alınan çok sayıda önlem, normalleşme ve kredi genişlemesine dayalı adımlar ile temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanma yaşadık. Bunun ekonomide yüzde 5 civarında bir büyüme ile sonuçlanması bekleniyor. Ancak ne kadar büyüdüğümüz kadar nasıl büyüdüğümüzün de önemli olduğunu bir kenarda tutalım. Çünkü bu hafta göreceğimiz 3. Çeyrek büyümesini olanaklı kılmak için atılan adımlardan bir kısmı, 4. Çeyrekte ve 2021 başında daha yavaş büyümemizin de sebebi olacak.

Salı sabahı PMI endeksinin kasım ayı değerini İstanbul Sanayi Odası açıklayacak. Nisanda 33,4 ile en düşük, temmuzda 56,9 ile en yüksek değerini gören endeks, son olarak ekim ayında 53,9 düzeyinde idi. İçeride kredi büyüme hızındaki yavaşlamanın iç talebi yavaşlatması, COVID-19 vakaları ile Avrupa’da kısıtlanan sosyal hayat ve üretimin dış talebi yavaşlatması nedeniyle, bu hafta açıklanacak kasım verisinde azalma beklemek gerekir.

Çarşamba sabahı Ticaret Bakanlığı, geçici dış ticaret verilerini açıklayacak. Yılın ilk 10 ayında ihracat yüzde 9,1 düşerken, ithalat yüzde 2,2 arttı. Bu hafta kasım verisini öğreneceğiz. Verinin en önemli yanı, kredi büyüme hızındaki yavaşlamaya paralel olarak ithalatın azalıp azalmayacağı olacak. PMI endekslerinde yavaşlama başlaması, bu hafta değilse de, aralıktan itibaren ihracat üzerinde aşağı yönlü etki etmeye başlayacaktır.

Perşembe sabahı TÜİK, kasım ayı enflasyonunu açıklayacak. Ekimde yüzde 11,89 olan tüketici enflasyonunun önümüzdeki aylarda kademeli olarak yükselişinin devam etmesi bekleniyor.

YURT İÇİ

Pazartesi 10:00 3. Çeyrek büyüme

Salı 10:00 Kasım ayı PMI endeksi

Çarşamba 10:00 Kasım ayı geçici dış ticaret verileri

Perşembe 10:00 Kasım ayı TÜFE

YURT DIŞI

Pazartesi 04:00 Çin Kasım PMI

Salı 18:00 ABD Kasım PMI