Büyümenin coğrafyası değişirken GSYİH ne anlatıyor?
Küresel ekonomi artık yalnızca büyüme oranlarını konuşmuyor. Asıl tartışma, büyümenin nerede üretildiği ve hangi finansman modeliyle sürdürüldüğü üzerine yoğunlaşıyor. Son 20 yılda dünya GSYİH'sı büyüdü. Ancak bu büyüme homojen dağılmadı. Üretim doğuya kayarken, finansman batıda kaldı. İşte kırılma tam da burada başlıyor.
Bugün nominal GSYİH sıralamasında ABD lider konumda. Ancak satın alma gücü paritesine (PPP) göre tablo farklılaşıyor. BRICS ülkeleri toplam üretim kapasitesi açısından küresel ağırlıklarını hızla artırıyor. Bu durum, küresel güç dengesinin yalnızca jeopolitik değil, aynı zamanda muhasebesel olarak da değiştiğini gösteriyor.
Borçla büyüme modeli sürdürülebilir mi?
ABD ekonomisi yüksek nominal GSYİH üretmeye devam ediyor. Ancak bu büyüme; kamu harcamaları, savunma bütçesi, faiz ödemeleri, kredi genişlemesi ile destekleniyor.
Borç/GSYİH oranı yükselirken büyümenin kalitesi sorgulanmaya başlanıyor. Eğer nominal büyüme faiz maliyetinin altında kalırsa, matematik borcun sürdürülebilirliğini zorlaştırır.
Bu noktada rezerv para statüsü kritik bir avantaj sağlıyor. Ancak bu avantajın sonsuz olmadığı artık daha fazla tartışılıyor.
Rezerv savaşları ve altın gerçeği
Merkez bankaları son yıllarda dolar rezervlerini azaltırken altın alımlarını artırıyor. Altın artık yalnızca yatırım aracı değil, jeopolitik teminat işlevi görüyor.
GSYİH'nın ölçüldüğü para birimi ile rezerv varlık arasındaki ilişki değişmeye başladığında sistem dönüşür. Yeni sistemin sorusu şu: Büyüme hangi para birimiyle finanse edilecek?
Enerji ve gerçek üretim gücü
Küresel GSYİH'nın gerçek motoru enerjidir. Üretim, enerji olmadan gerçekleşmez.Brend petrol fiyatları, küresel ekonomik aktivitenin nabzını tutar.
Enerji arzının BRICS ekseninde yoğunlaşması, üretim gücünün yön değiştirmesi anlamına gelir. Üretim gücü değiştiğinde, uzun vadede finansal sistem de uyum sağlamak zorunda kalır.
Yeni dünya düzeni ne anlatıyor?
Bu yeni dönemde:
-Küreselleşme yerini bloklaşmaya bırakıyor.
-Rezerv para sorgulanıyor.
-Emtia teminatı güçleniyor.
-Borçla büyüme modeli test ediliyor.
Küresel GSYİH büyüyor olabilir. Ancak büyümenin ağırlık merkezi değişiyor. Bu bir kriz değil; bu bir güç transferi sürecidir. Önümüzdeki on yılın asıl sorusu şu olacaktır: Dünyanın en büyük ekonomisi kim olacak değil; en sürdürülebilir büyüme modelini kim kuracak?
