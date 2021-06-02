Büyümenin lokomotifi imalat sanayi

Son iki gündür bu yılın büyüme tablosunu netleştirmeye başlayan veriler geldi. Tahminlere yakın bir şekilde, yılın ilk çeyreğinde ekonomimiz yüzde 7 büyüdü. Sektörlere baktığımızda ve toplam içerisindeki ağırlığını dikkate aldığımızda, en güçlü büyümenin yüzde 11 gibi bir oranla sanayi sektöründe olduğunu görüyoruz. Sanayinin yüzde 90’nından fazlasını oluşturan imalat sanayi geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana çift haneli büyüme gösteriyor.

Pandemi döneminin en önemli yansımalarından birisi, yoğun bir şekilde uzaktan çalışmamız oldu. Evle ilgili ihtiyaçlarımız artmaya başladı. Muhtemelen çoğumuz son bir yılda evimize teknoloji ürünleri, mobilyalar, tekstil ürünleri gibi birtakım ürünler aldık. Bu tür imalat sanayi ürünlerine içeride ve dışarıda ciddi bir talep artışı oldu. Uzaktan çalışma kısmen de olsa kalıcı oldukça bu talep artışı devam edecek görünüyor. Hem ABD-Çin ticaret savaşı hem pandemi döneminde ulaşım süre ve maliyetlerinin artması, Türk imalat sanayi için bulunduğumuz bölgede, özellikle AB pazarına yönelik bir fırsat yarattı. Mevcut ürünlerde esneklik ve rekabet gücü olan imalat sanayi firmaları bu fırsatı değerlendirerek küresel ihracatta payını az da olsa arttırmayı başardı.

İmalat sanayi ürünlerine yönelik gelen bu iç ve dış talep artışı, kapasite kullanımını arttırarak yeni yatırım ihtiyacı doğurdu. Uzun süredir gerileyen makine ve teçhizat yatırımlarının son dokuz aydır artış eğiliminde olması da bu yatırım ihtiyacından kaynaklanıyor. Yüzde 30’ları bulan makine ve teçhizat yatırım artış hızı harcama tarafından büyümeye en güçlü desteği veren kalemlerden birisi oldu. İmalat sanayi ürünlerine gelen dış talep ihracatın yüzde 3,3 büyümesine katkı sağladı. Geçtiğimiz yıla göre altın ithalatı azalınca, toplam ithalattaki düşüş, dış ticaretin büyümeye pozitif katkı vermesine yol açtı. Büyümenin ana bileşenleri olan üretim, yatırım ve ihracatta lokomotif imalat sanayi oldu.

İç talep ile ilgili gelişmelere baktığımızda, yurtiçi yerleşiklerin tüketim talebindeki büyümenin ilk çeyrekte yüzde 7 olduğunu görüyoruz. Bu oran görece güçlü bir iç talebe işaret ediyor. Burada iki faktörün öne çıktığını düşünüyoruz. Birincisi, geçtiğimiz yaz aylarında ortaya çıkan güçlü kredi büyümesinin 6-9 ay arasında sürmesi beklenen etkilerinden kaynaklanan talep artışı. İkincisi, Kasım ayında ekonomi yönetiminde gerçekleşen değişim ve sıkı para politikası ile TL’deki değerlenme ve enflasyondaki düşüş beklentisi, tüketici güvenine olumlu yansıdı ve iç talebi belli bir oranda canlı tuttu. Mevcut duruma baktığımızda, ekonomiye ve ekonomi dışı faktörlere bağlı belirsizliklerin artması ve TL’nin tekrar değer kaybı sürecine girmesi tüketici güvenini olumsuz etkilemeye başladı. Hazırlanmasına katkıda bulunduğum ve dün Haziran verisi yayınlanan Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Şubat ayından bu yana düşüş eğiliminde. TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi de benzer bir eğilim gösteriyor.

Dün yayınlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri son aylardaki düşüş eğilimini sürdürerek Mayıs ayında hafif da olsa 50’nin altına geriledi. Bu gerilemede, kapanmaların ve uzun bayram tatilinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, ihracatın ve ihracat siparişlerinin belli bir gücü koruması, içeride tüketici güveni ve tüketim eğilim endekslerindeki azalma, kredi büyüme hızlarındaki gerilemeler, PMI verisindeki düşüşün temelde iç talep kaynaklı olduğuna dair sinyal veriyor. PMI verisinin detayında görülen bir başka unsur ise birçok sektörde birim maliyet ve satış fiyat baskısının son aylarda olduğu gibi mayıs ayında da devam ediyor olması. Tedarik güçlükleri ve kurlardaki artış bunun temel nedenleri olarak görünüyor. Veriler, önümüzdeki aylarda enflasyon baskısının ve faizlerin yüksek gidebileceğine dair sinyaller veriyor. Hizmet sektörlerine olana iç talep hareketlense bile imalat sanayi ürünlerine olan talebin zayıf seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. Baz etkisiyle ve yine imalat sanayinin gücüyle ikinci çeyrek büyümesi muhtemelen çift haneli gelecek. Yılın ikinci yarısında iç talebin büyümeye katkısının azalma ihtimali yüksek. Ana belirleyen yine imalat sanayi kaynaklı ihracat olacak.