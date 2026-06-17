Büyümenin saklı çarkları: Beşeri sermayede kalkınma paradoksu

Ekonomi literatüründe “büyüme” ve “kal­kınma” kavramları sıklıkla birbirinin ye­rine kullanılsa da, aralarındaki ince çizgi sür­dürülebilir bir geleceğin en temel anahtarıdır.

Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmetle­rin hacmindeki niceliksel ve parasal artışı ifade ederken; kalkınma, bu artışın toplumsal refaha, yaşam standardına, sağlık düzeyine ve eğitim ka­litesine yansıyan niteliksel dönüşümünü kapsar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2026 başında arka arkaya açıkladığı dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), ulusal eğitim is­tatistikleri ve Türkiye sağlık araştırması verile­ri, bu iki kavram arasındaki yapısal köprüyü ye­niden masaya yatırmamızı zorunlu kılıyor.

Ekonominin görünümü: Tüketime dayalı büyüme ve yapısal sınırlar

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomi­si 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 oranında bir büyüme kaydetti. Kesintisiz büyü­me eğiliminin sürdüğünü gösteren bu oran, her ne kadar iç talep ve hanehalkı harcamaları ekse­ninde ekonomik canlılığın devam ettiğine işaret etse de derinlemesine bir analiz büyümenin ka­litesiyle ilgili yapısal riskleri barındırıyor.

Özel­likle sanayi sektöründe yaşanan %0,8’lik daral­ma ve imalat sanayiindeki durgunluk, büyüme­nin üretimden ziyade ağırlıklı olarak tüketime dayalı bir yapıda sıkıştığını net bir şekilde doğ­ruluyor. Oysa katma değerli üretim, yüksek tek­noloji ihracatı ve sürdürülebilir bir büyüme pa­tikasına girebilmenin yolu şüphesiz “beşeri sermaye” yatırımlarından, yani bir ülkenin en büyük gücü olan insan kaynağının sağlık ve eği­tim altyapısının niteliğinden geçmektedir.

Eğitimde nicelik ve nitelik çelişkisi: Bilgi ekonomisine hazır mıyız?

GSYH verilerinin hemen ardından yayımla­nan Ulusal Eğitim İstatistikleri, makroekono­mik büyüme performansımızın arka planında­ki insan kaynağı kalitesine dair çarpıcı bir ay­na tutuyor. Eğitim istatistikleri incelendiğinde; ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerin­de okullaşma oranlarında ve nüfusun ortalama eğitim süresinde niceliksel bir artış gözleniyor. Ancak bu artışın iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli, yaratıcı ve teknoloji odaklı dönüşümü ne kadar desteklediği büyük bir soru işaretidir.

Nitekim ilk çeyrek büyüme verilerinde bilgi ve iletişim faaliyetlerinin %9,5 gibi rekor bir hızla büyümesi, modern ekonominin dijitalleşme aç­lığını doğruluyor. Ne var ki, bu hıza ayak uydu­rabilecek analitik kabiliyeti yüksek bir genç nü­fus yetiştiremediğimiz müddetçe, %2,5’lik genel büyüme oranları yapısal tıkanıklıkları aşmaya yetmeyecektir. Eğitim kalitesi eş zamanlı ola­rak artırılmadan sağlanan niceliksel genişleme, kalkınma ekonomisinde kronikleşen “diplomalı işsizlik” veya “verimlilik tuzağı” yaratmaktadır.

Sağlıkta alarm zilleri: Verimliliği baltalayan kronik riskler

Kalkınmanın diğer hayati sütunu olan sağ­lık cephesinde ise sinyaller çok daha alarm verici niteliktedir. Türkiye Sağlık Araştırma­sı sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranının %21,8’e yükselmesi ve kro­nik hastalıkların artışı, toplumun fiziksel re­fah düzeyinde bariz bir gerilemeye işaret edi­yor.

Obezite ve hareketsiz yaşam tarzındaki bu artış, sadece bir halk sağlığı problemi değil; aynı zamanda iş gücü verimliliğini doğrudan baltalayan, devamsızlığı artıran ve sağlık har­camaları üzerinden kamu maliyesine devasa ek yükler getiren makroekonomik bir risk fak­törüdür. Sağlıksız bir iş gücüyle üretimde ve­rimlilik artışı sağlanamaz. Büyüme rakamla­rı içerisinde “kamu yönetimi, eğitim ve insan sağlığı” faaliyetlerinin yalnızca %1,8 oranın­da sınırlı büyümesi, bu alanlardaki reformla­rın ne denli geciktiğinin en net mali kanıtıdır.

Geleceğin reçetesi: Beşeri sermaye odaklı yeni bir ekonomi modeli

Sonuç olarak, verilerin sunduğu bu makroe­konomik ve sosyal panoramayı bir bütün olarak okumak zorundayız. %2,5’lik ekonomik büyü­meyi kalıcı ve rekabetçi hale getirmenin tek yo­lu, eğitim ve sağlıkta niteliksel bir sıçrama yap­maktan geçiyor.

Sağlık ve eğitim harcamalarını bütçede birer maliyet unsuru olarak görmek­ten vazgeçip, bunları toplam faktör verimliliği­nin ana taşıyıcı kolonları olarak kabul etmeli­yiz.

Sağlık politikalarında koruyucu hizmetlere ağırlık vererek yapısal yükü azaltmalı; eğitim politikalarımızı ise teknolojik dönüşümün ge­rektirdiği esnekliğe kavuşturmalıyız.

Beşeri ser­mayesine yatırım yapmayan bir ekonominin, sa­dece tüketim harcamalarıyla sürdürülebilir bir kalkınma hikayesi yazması imkansızdır. Türki­ye’nin ekonomik geleceği, fabrikalardaki çark­ların dönmesi kadar, sınıflardaki zihinlerin ber­raklığına ve toplumun fiziksel sağlığına bağlıdır.