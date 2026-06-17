Büyümenin saklı çarkları: Beşeri sermayede kalkınma paradoksu
Ekonomi literatüründe “büyüme” ve “kalkınma” kavramları sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da, aralarındaki ince çizgi sürdürülebilir bir geleceğin en temel anahtarıdır.
Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmetlerin hacmindeki niceliksel ve parasal artışı ifade ederken; kalkınma, bu artışın toplumsal refaha, yaşam standardına, sağlık düzeyine ve eğitim kalitesine yansıyan niteliksel dönüşümünü kapsar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2026 başında arka arkaya açıkladığı dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), ulusal eğitim istatistikleri ve Türkiye sağlık araştırması verileri, bu iki kavram arasındaki yapısal köprüyü yeniden masaya yatırmamızı zorunlu kılıyor.
Ekonominin görünümü: Tüketime dayalı büyüme ve yapısal sınırlar
TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 oranında bir büyüme kaydetti. Kesintisiz büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteren bu oran, her ne kadar iç talep ve hanehalkı harcamaları ekseninde ekonomik canlılığın devam ettiğine işaret etse de derinlemesine bir analiz büyümenin kalitesiyle ilgili yapısal riskleri barındırıyor.
Özellikle sanayi sektöründe yaşanan %0,8’lik daralma ve imalat sanayiindeki durgunluk, büyümenin üretimden ziyade ağırlıklı olarak tüketime dayalı bir yapıda sıkıştığını net bir şekilde doğruluyor. Oysa katma değerli üretim, yüksek teknoloji ihracatı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına girebilmenin yolu şüphesiz “beşeri sermaye” yatırımlarından, yani bir ülkenin en büyük gücü olan insan kaynağının sağlık ve eğitim altyapısının niteliğinden geçmektedir.
Eğitimde nicelik ve nitelik çelişkisi: Bilgi ekonomisine hazır mıyız?
GSYH verilerinin hemen ardından yayımlanan Ulusal Eğitim İstatistikleri, makroekonomik büyüme performansımızın arka planındaki insan kaynağı kalitesine dair çarpıcı bir ayna tutuyor. Eğitim istatistikleri incelendiğinde; ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde okullaşma oranlarında ve nüfusun ortalama eğitim süresinde niceliksel bir artış gözleniyor. Ancak bu artışın iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli, yaratıcı ve teknoloji odaklı dönüşümü ne kadar desteklediği büyük bir soru işaretidir.
Nitekim ilk çeyrek büyüme verilerinde bilgi ve iletişim faaliyetlerinin %9,5 gibi rekor bir hızla büyümesi, modern ekonominin dijitalleşme açlığını doğruluyor. Ne var ki, bu hıza ayak uydurabilecek analitik kabiliyeti yüksek bir genç nüfus yetiştiremediğimiz müddetçe, %2,5’lik genel büyüme oranları yapısal tıkanıklıkları aşmaya yetmeyecektir. Eğitim kalitesi eş zamanlı olarak artırılmadan sağlanan niceliksel genişleme, kalkınma ekonomisinde kronikleşen “diplomalı işsizlik” veya “verimlilik tuzağı” yaratmaktadır.
Sağlıkta alarm zilleri: Verimliliği baltalayan kronik riskler
Kalkınmanın diğer hayati sütunu olan sağlık cephesinde ise sinyaller çok daha alarm verici niteliktedir. Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranının %21,8’e yükselmesi ve kronik hastalıkların artışı, toplumun fiziksel refah düzeyinde bariz bir gerilemeye işaret ediyor.
Obezite ve hareketsiz yaşam tarzındaki bu artış, sadece bir halk sağlığı problemi değil; aynı zamanda iş gücü verimliliğini doğrudan baltalayan, devamsızlığı artıran ve sağlık harcamaları üzerinden kamu maliyesine devasa ek yükler getiren makroekonomik bir risk faktörüdür. Sağlıksız bir iş gücüyle üretimde verimlilik artışı sağlanamaz. Büyüme rakamları içerisinde “kamu yönetimi, eğitim ve insan sağlığı” faaliyetlerinin yalnızca %1,8 oranında sınırlı büyümesi, bu alanlardaki reformların ne denli geciktiğinin en net mali kanıtıdır.
Geleceğin reçetesi: Beşeri sermaye odaklı yeni bir ekonomi modeli
Sonuç olarak, verilerin sunduğu bu makroekonomik ve sosyal panoramayı bir bütün olarak okumak zorundayız. %2,5’lik ekonomik büyümeyi kalıcı ve rekabetçi hale getirmenin tek yolu, eğitim ve sağlıkta niteliksel bir sıçrama yapmaktan geçiyor.
Sağlık ve eğitim harcamalarını bütçede birer maliyet unsuru olarak görmekten vazgeçip, bunları toplam faktör verimliliğinin ana taşıyıcı kolonları olarak kabul etmeliyiz.
Sağlık politikalarında koruyucu hizmetlere ağırlık vererek yapısal yükü azaltmalı; eğitim politikalarımızı ise teknolojik dönüşümün gerektirdiği esnekliğe kavuşturmalıyız.
Beşeri sermayesine yatırım yapmayan bir ekonominin, sadece tüketim harcamalarıyla sürdürülebilir bir kalkınma hikayesi yazması imkansızdır. Türkiye’nin ekonomik geleceği, fabrikalardaki çarkların dönmesi kadar, sınıflardaki zihinlerin berraklığına ve toplumun fiziksel sağlığına bağlıdır.
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