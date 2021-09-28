Büyümeye rağmen reel sektör tahribatı yüksek

Merkez Bankası’nın 860 bin 382 firmanın idari kayıtlarından derlediği sektör bilançoları, reel sektörün yıllık performansını izlemek açısından önemli bir kaynak.

Sayfadaki tablo büyüklük ölçeklerine göre firma başına 2020 yılı ortalama değerlerini ve bu kalemlerdeki yıllık reel değişimi gösteriyor. Büyüklük ölçekleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tanımlarına göre belirlenmiş.

Verilerin ortaya koyduğu başlıca sonuçlar şunlar:

- Büyük ölçekli firmalar hariç diğer tüm grupların firma başına ortalama aktif büyüklüğü artışı enflasyonun altında kaldı. Yani reel sektör KOBİ’leri 2020 yılında reel olarak küçüldü. Reel küçülmede mikro ölçekli firmalar yüzde 8.24 ile başı çekti.

- Tüm ölçeklerde firma başına ortalama istihdam azaldı.

- Tüm ölçeklerde firma başına ortalama özkaynak miktarı, reel olarak ciddi küçülme kaydetti. Burada da mikro ölçekli firmalar yüzde 15.79 ile başı çekti.

- Orta ölçekliler hariç tüm ölçeklerde firma başına ortalama net satış hasılatı reel olarak küçüldü. Net satış gelirlerindeki reel kayıp, küçük ölçeklilerde yüzde 7.6’yı, mikro ölçeklilerde yüzde 8.2’yi buldu.

- Net karlardaki reel kayıp çok daha yüksek. Reel kayıpta büyük ölçekliler yüzde 23.42 ile ilk sırada.

- Mikro işletmeler ise 2020’yi zararla kapattı. 2019’da firma başına ortalama 7 bin 105 TL net kar elde eden mikro işletmeler, 2020’de ortalama 20 bin 568 TL zararla karşı karşıya kaldılar. 2020 yılı zararının geçmiş yıl karının 3 katını bulması mikro işletmelerdeki tahribatın ne kadar güçlü ve yaygın olduğunu ortaya koyuyor.