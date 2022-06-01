Büyümeye sevinemiyoruz

Şu gergin ortamda Rusya ile rahatça görüşebilen, tarafsız bir ülkeyiz. Çin ve Hindistan, Rus petrolünü iskontolu alabiliyor. Biz Rusya’dan enerji ürünlerini indirimli alamıyoruz. Bu ülkeyle dostane ilişkilerimizin olduğunu söylüyoruz. Suriye topraklarında bir çatışma ihtimali her zaman var. Geçmişte bu yaşandı. Rus hükümeti, dönem dönem uçuşları iptal ediyor. Daha üç ay önce Türkiye’ye ait yağ gemilerinin Rostov Limanı’ndan çıkışına izin verilmedi. İçeride yağ fiyatları uçtu gitti.

Brent petrol fiyatını gördükçe endişeleniyorum. Enflasyonu ve döviz açığını yönetmek zorlaşıyor. Fonların petrol ürünlerindeki pozisyonlarını inceledim. Resesyon korkusuyla alım pozisyonlarını biraz azaltmışlar. Fiyattaki yükseliş hızı belki düşer diye avunuyorum. Çin ekonomisinin en önemli bölgeleri iki ay kapalı kaldı. Dünyada durgunluk bir aydır fazlaca dillendiriliyor. Buna rağmen enerji fiyatları düşmüyor. Tabii sektörde yıllardır yatırım yapılmadığı için atıl kapasitenin ve stokların düşük olması gibi temel problemler bulunuyor.

Enflasyonda zirvenin nerede oluşacağını bilmiyoruz. Temmuzda asgari ücrete önemli bir zam gelecek. Ücret-enflasyon sarmalına girebiliriz. İnsanlar gelen zamlara alışıyor. Enflasyon psikolojisi iyice yerleşiyor. Ürün fiyatları yarın daha yüksek olacak düşüncesiyle, insanlar bugünden alım yapıyorlar. Yüksek enflasyon ortamında, yüzde 7,3’lük büyüme rakamına sevinemiyoruz.