Çağdaş sanatın 20 yıllık pusulası

Türkiye’de çağdaş sanatın geniş kitlelerle buluşması, uluslararası alanda görünürlük kazanması ve dinamik bir ekosisteme dönüşmesi dendiğinde aklımıza gelen en güçlü yapılardan biri şüphesiz Contemporary Istanbul’dur.

Ali ve Rabia Güreli’nin vizyoner liderliğinde temelleri atılan bu değerli fuar, Türkiye’nin çağdaş sanat potansiyelini küresel dünyaya taşırken, yerel sanat izleyicisinin ufku için de muazzam bir pencereler dizisi açtı.

2006 yılından bu yana geride bıraktığı 20 edisyon boyunca fuar, yalnızca eserlerin sergilendiği bir alan değil; yabancı sanatçıların, küratörlerin ve seçkin galerilerin ülkemize konuk olduğu, kültürlerarası köprülerin kurulduğu bir düşünce platformu haline geldi. Bu süreç, ülkemizde çağdaş sanat algısının olgunlaşmasına ve kurumsal anlamda gelişmesine paha biçilemez katkılar sundu. Yıllardır milyonlarca sanatseverin ziyaret ettiği CI, sanatın elitist bir niş alan olmaktan çıkıp toplumun kılcal damarlarına nüfuz etmesini sağladı.

Contemporary Istanbul’un yüksek danışma kurulu üyesi olarak kuruluşundan bu yana sürecin mutfağında yer almak, yerel değerlerin küresel standartlarla nasıl harmanlandığına ve sanat piyasasının arka planındaki o titiz entelektüel çabaya tanıklık etmek, bana da kişisel anlamda tarifsiz bir deneyim kazandırdı.

Benim her zaman “kreatif endüstrinin kaldıracı” olarak tanımladığım çağdaş sanat, CI’ın müthiş katkılarıyla milyonlar için erişilebilir, hissedilebilir ve yaşamın içine entegre edilebilir bir deneyime dönüştü. İnsanların eserlerle kurduğu bu yakın temas, kişisel estetik algılarını şekillendirirken, kent kültürüne de yenilikçi bir ruh kattı.

CI’ın misyonu sadece İstanbul’un sınırları ya da fuar haftasının birkaç günü ile kısıtlı kalmadı. Fuar, ABD, Avrupa ve BAE’nin değişik şehirlerinde, önemli çağdaş sanat etkinlikleri ve uluslararası fuar süreçleri boyunca düzenlediği özel organizasyonlarla Türkiye’nin adeta bir “kültür ve sanat elçisi” olarak görev yaptı. Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde de Türk sanatçıların ve galerilerin sesini duyuran bu adımlar, ülkemizin yumuşak gücünü pekiştiren en stratejik unsurlardan biri oldu.

Contemporary Istanbul yalnızca bir sanat fuarı olmanın ötesinde, ülkemizin dinamizmini ve kreatif potansiyelini küresel ölçekte temsil eden stratejik bir değerdir. Bu nedenle Türkiye’deki resmi veya özel her kurumun, CI’ın taşıdığı bu değerli potansiyelin farkında olmasının ve bu yapıyı desteklemesinin ulusal bir sorumluluk olduğu düşüncesindeyim.

Dünya kentleri, bünyelerinde barındırdıkları Basel, Londra, New York, Paris, Dubai ölçeğindeki çağdaş sanat fuarlarıyla kendilerini tanımlamakta ve küresel sermayeyi, nitelikli turizmi ve inovatif zihinleri kendilerine çekmektedir.

Contemporary Istanbul da Türkiye için bu kaldıraç etkisini yaratabilecek çok güçlü bir vizyona sahiptir. Türkiye’nin sanat üretimi ve koleksiyonerlik kültürü, CI’ın yarattığı ekosistemin de desteğiyle yıldan yıla güçlenirken, kurumların vereceği vizyoner destekler bu yapıyı bölgesel bir liderlikten küresel bir çekim merkezine dönüştürecektir.

Geleceğin Türkiye’sini inşa ederken, çağdaş sanatın yarattığı yaratıcı ve yenilikçi bakış açısından bağımsız hareket edemeyiz. CI’ın sunduğu bu vizyona ortak olarak Türkiye’nin çağdaş aynasını daha da parlatmak için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeliyiz.

Sonuç olarak, 20 edisyonu geride bırakan Contemporary Istanbul, Türkiye’nin çağdaşlaşma ve küreselleşme sürecinde sanatsal bir mihenk taşıdır. Ali ve Rabia Güreli başta olmak üzere bu vizyona emek veren herkes, geleceğin estetik ve inovatif mirasını inşa ediyor.

Contemporary Istanbul, sağladığı sanatsal ve kültürel katkı ile bir fuarın, bir kentin marka imajını yüceltmesinde ne denli etkili olabileceğinin en önemli örneklerinden biridir.