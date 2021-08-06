Çalık ve Türk Telekom, Arnavutluk’tan çekilecek mi?

Türkiye’nin Arnavutluk’taki ilk yatırımlarından biriydi ALBtelecom. Vodafone ve One markasıyla birlikte ülkenin 3 telekom şirketinden biri olan ALBtelecom, Tiran yönetimi tarafından 2000 yılında özelleştirme kapsamına alındı. 2005 yılında bu süreç tamamlandı ve Çalık Grubu ve Türk Telekom’un oluşturduğu CT Telekom, en yüksek teklifi veren konsorsiyum oldu. 2007 yılında süreç tamamlandı ve Çalık Grubu ile Türk Telekom 120 milyon Euro ödeyerek ALBtelecom’un yüzde 76’lık kısmını Arnavutluk Hükümeti’nden devraldı. Bu bedel, Arnavutluk ekonomisi için önemliydi. Zira bir seferde en yüksek meblağlı doğrudan yatırımı getiren özelleştirme olarak ülke tarihine geçti. Bünyesinde ülkedeki 3 GSM operatöründen biri Eagle Mobile’ı kapsayan ALB Telekom’u alan CT Telekom'un yüzde 80'i, Çalık Enerji AŞ'nin telekomünikasyon alanındaki kuruluşu CETEL'e, yüzde 20 hissesi ise Türk Telekom'a aitti. Arnavutluk’un köklü şirketlerinden olan ve 1912 yılında kurulan, elektronik iletişim, sabit ve mobil internet erişimi, IPTV ve bilişim teknolojileri alanlarında ülkenin en büyük sabit hat operatörü olarak hizmet veren ALBtelecom, Arnavutluk medyasına göre son birkaç yıldır ekonomik anlamda sorunlar yaşadı. Şirket 2020 yılını, bir önceki seneye göre yüzde 16’lık gelir kaybıyla kapattı.

ABD’Lİ EY, DANIŞMANLIK VERİYOR İDDİASI

Şimdilerde Çalık ve Türk Telekom’un ortak olduğu ALBtelecom’un satışı gündemde. Edindiğim bilgilere göre Çalık ve Türk Telekom, hisselerini devretmek için satış fırsatlarını incelemeye aldı. Arnavutluk medyası, bunun için de dünyaca ünlü finansal danışmanlık şirketi EY ile de anlaştılar. Bir başka iddia ise Çalık ve Türk Telekom’un satış için görüştüğü 2 firmanın olduğu yönünde. Bunlardan biri Macar Telekom şirketi 4iG. Diğeri ise henüz açıklanmadı.

TOPLAM TÜRK YATIRIMI 1 MİLYAR DOLAR

Çalık ve Türk Telekom’un Arnavutluk’a başlattığı ilk Türk seferinin üzerinden 14 yıl geçti. Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok firmanın katıldığı bu seferberlikle birlikte ülkedeki Türk varlığı 1 milyar dolara çıkıyor. 2008'den bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret ise yarım milyar dolar seviyesinde. Türk müteahhitlerinin de hedef pazarlarından olan Arnavutluk’ta tamamlanan 31 projenin büyüklüğü ise 1.8 milyar dolar değerinde. Bir dönem Hariri ailesi tarafından yönetilen Türk Telekom ile Çalık Grubu’nun Arnavutluk’tan çekilmesi, diğer yatırımları etkiler mi?