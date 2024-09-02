Çalık’tan Türkmenistan’da enerji imzası
Orta Asya’dan 10’dan fazla enerji işine imza atan Çalık Holding’e ait Çalık Enerji, yeni bir çalışmaya imza atacak. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un imzaladığı kararname ile Çalık ve devlet şirketi Turkmengaz, Şatlyk-1 gaz kompresör projesini yapacak ve işletecek.
Türk şirketlerinin inşaat projelerinde en güçlü olduğu pazar Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri. Altyapı dışında üst yapıda da özellikle enerji projelerinde önemli işlere imza atan Türk şirketleri arasında en fazla öne çıkanlardan biri de Çalık Grubu.
Özellikle Türkmenistan ve Kazakistan’ın enerji projelerini tamamlayan Çalık Grubu’nun bu anlamda bitirdiği işler arasında Türkmenistan Filo Bakım, Rompetrol CoGen Güç Santrali EPC Yapım İşleri, Aşkabat Şehri Enerji Temininin Güvenilirliğini Arttırma Projeleri 2. ve 3. Faz, Türkmenbaşı Rafinerisi Basit Çevrim Elektrik Santrali, Daşoğuz Basit Çevrim Elektrik Santrali, Aşkabat Basit Çevrim Elektrik Santrali, Balkanabad-2 Basit Çevrim Elektrik Santrali gibi projeler bulunuyor. Bölgede 10’dan fazla projeyi tamamlayan Çalık Grubu’na ait Çalık Enerji, listeye bir yenisini daha ekliyor.
Önceki gün Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkenin orta kesiminde bulunan Mary ilindeki Şatlyk-1 gaz kompresör istasyonunun inşası hakkında bir kararname imzaladı. Belgeye göre, Devlet Şirketi Turkmengaz, Türk şirketi Çalık Enerji ile tesisin yapımını üstlenecek. Yapılacak olan projeyle Çalık ve Türkmengaz, tesisi tasarlamak, inşa etmek, gerekli ekipmanlarla donatmak ve ayrıca devreye alma çalışmalarını gerçekleştirmek için bir sözleşme imzaladı.
Türkmenistan resmi haber ajansı TDH’de da yer alan bilgilere göre, istasyonun inşası, Türkmenistan’ın petrol ve gaz endüstrisinin altyapısını modernize etmeye yönelik kapsamlı bir stratejinin parçası olacak. Bu proje, doğalgaz üretimini artırmayı, hem yerel tüketicilere hem de ihracata yönelik gaz tedarik hacmini yükseltmeyi amaçlıyor. Türkmen doğal gazının dünya pazarına tedariki için önemli projelerin uygulanmasına özel önem veriliyor.
2026 yılında tamamlanacak
Türkmen doğal gazının dünya pazarına tedariki için yapılacak olan önemli adımlardan biri olan projede çalışmalar, önümüzdeki ay başlayacak. Projenin işletmeye alınması ise 2 yıl sürecek ve Eylül 2026’da tamamlanacak. Sözleşme, yalnızca tesisin inşasını değil, aynı zamanda elektrik, gaz, su, iletişim ve kanalizasyon gibi yeni dış tedarik mühendislik sistemlerinin yeniden inşasını veya oluşturulmasını da kapsayacak.
Temel Kotil CEO oldu
Çalık Grubu’nun amiral gemisi haline gelen enerji birimine geçtiğimiz ay Türk havacılık dünyasının yakından tanıdığı Temel Kotil atandı. 30 yılı aşkın deneyimiyle havacılık ve uzay sanayii sektöründe başarılı işlere imza atan Prof. Dr. Temel Kotil, Çalık Enerji’nin CEO’luk görevini üstlenmişti. Uzun süre Türk Hava Yolları’nda CEO’luk görevinde bulunan Temel Kotil, son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.