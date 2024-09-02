Çalık’tan Türkmenistan’da enerji imzası

Orta Asya’dan 10’dan fazla enerji işine imza atan Çalık Holding’e ait Çalık Enerji, yeni bir çalışmaya imza atacak. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un imzaladığı kararname ile Çalık ve devlet şirketi Turkmengaz, Şatlyk-1 gaz kompresör projesini yapacak ve işletecek.

Türk şirketlerinin inşaat projelerinde en güçlü ol­duğu pazar Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri. Altyapı dı­şında üst yapıda da özellikle ener­ji projelerinde önemli işlere imza atan Türk şirketleri arasında en fazla öne çıkanlardan biri de Çalık Grubu.

Özellikle Türkmenistan ve Kazakistan’ın enerji projeleri­ni tamamlayan Çalık Grubu’nun bu anlamda bitirdiği işler ara­sında Türkmenistan Filo Bakım, Rompetrol CoGen Güç Santrali EPC Yapım İşleri, Aşkabat Şehri Enerji Temininin Güvenilirliği­ni Arttırma Projeleri 2. ve 3. Faz, Türkmenbaşı Rafinerisi Basit Çevrim Elektrik Santrali, Daşo­ğuz Basit Çevrim Elektrik Sant­rali, Aşkabat Basit Çevrim Elekt­rik Santrali, Balkanabad-2 Basit Çevrim Elektrik Santrali gibi pro­jeler bulunuyor. Bölgede 10’dan fazla projeyi tamamlayan Çalık Grubu’na ait Çalık Enerji, listeye bir yenisini daha ekliyor.

Önce­ki gün Türkmenistan Devlet Baş­kanı Serdar Berdimuhamedov, ülkenin orta kesiminde bulunan Mary ilindeki Şatlyk-1 gaz kom­presör istasyonunun inşası hak­kında bir kararname imzaladı. Belgeye göre, Devlet Şirketi Turk­mengaz, Türk şirketi Çalık Ener­ji ile tesisin yapımını üstlenecek. Yapılacak olan projeyle Çalık ve Türkmengaz, tesisi tasarlamak, inşa etmek, gerekli ekipmanlar­la donatmak ve ayrıca devreye al­ma çalışmalarını gerçekleştir­mek için bir sözleşme imzaladı.

Türkmenistan resmi haber ajansı TDH’de da yer alan bilgilere gö­re, istasyonun inşası, Türkme­nistan’ın petrol ve gaz endüstrisi­nin altyapısını modernize etmeye yönelik kapsamlı bir stratejinin parçası olacak. Bu proje, doğalgaz üretimini artırmayı, hem yerel tü­keticilere hem de ihracata yönelik gaz tedarik hacmini yükseltmeyi amaçlıyor. Türkmen doğal gazı­nın dünya pazarına tedariki için önemli projelerin uygulanmasına özel önem veriliyor.

2026 yılında tamamlanacak

Türkmen doğal gazının dün­ya pazarına tedariki için yapı­lacak olan önemli adımlardan biri olan projede çalışmalar, önümüzdeki ay başlayacak. Pro­jenin işletmeye alınması ise 2 yıl sürecek ve Eylül 2026’da ta­mamlanacak. Sözleşme, yalnız­ca tesisin inşasını değil, aynı za­manda elektrik, gaz, su, iletişim ve kanalizasyon gibi yeni dış te­darik mühendislik sistemleri­nin yeniden inşasını veya oluş­turulmasını da kapsayacak.

Temel Kotil CEO oldu

Çalık Grubu’nun amiral gemisi haline gelen enerji birimine geçtiğimiz ay Türk havacılık dünyasının yakından tanıdığı Temel Kotil atandı. 30 yılı aşkın deneyimiyle havacılık ve uzay sanayii sektöründe başarılı işlere imza atan Prof. Dr. Temel Kotil, Çalık Enerji’nin CEO’luk görevini üstlenmişti. Uzun süre Türk Hava Yolları’nda CEO’luk görevinde bulunan Temel Kotil, son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.