Çalışan deneyiminin görünmeyen maliyeti
Şirketler yeteneği bulmak için ciddi kaynak harcıyor. En doğru insanı işe almak, geliştirmek, bağlılığını artırmak, yüksek performanslı çalışanları elde tutmak için programlar tasarlanıyor, çalışan deneyimi ölçülüyor, işveren markasına yatırım yapılıyor. Sonra bazen bütün bunlarla kazanılmaya çalışılan insan, kurumun kendi içinde yarattığı kültür nedeniyle kaybediliyor.
Çünkü iyi çalışanları kaybetmenin yolu her zaman onlara daha az para vermekten geçmiyor. Bazen yaptığı işi görünmez kılmak, yarınından emin olmasını engellemek, kararların hangi ölçütlerle alındığını belirsizleştirmek, onu kurum içindeki güç mücadelelerinin ortasında bırakmak ve enerjisini işini yapmaya değil kendisini korumaya harcamaya zorlamak yeterli oluyor.
MIT Sloan'ın şirketler arasındaki çalışan ayrılmalarını inceleyen araştırmasının çarpıcı sonuçlarından biri de bunu gösteriyor: Toksik kurum kültürü, çalışan kaybını öngörmede ücretten yaklaşık 10 kat daha güçlü. Üstelik araştırmacıların toksik kültürü tanımlarken öne çıkardıkları unsurlar oldukça tanıdık: saygısızlık, dışlayıcılık, etik dışı davranışlar, insanların birbirinin altını oyduğu acımasız rekabet ve gücün kötüye kullanılması.
Demek ki mesele yalnızca insanların ne kadar kazandığı değil, her sabah nasıl bir ortama geldiği.
İşini yapmak yerine kendini korumak
Bir çalışan için belki de en yorucu eşik, enerjisinin yön değiştirdiği an. İşini nasıl daha iyi yapacağını düşünmek yerine bugün ne olacağını düşünmeye başladığında… Hangi kararın neden alındığını anlamaya, kimin kiminle olduğunu çözmeye, hakkında ne konuşulduğunu öğrenmeye, bir gün söylenenin neden ertesi gün değiştiğini anlamlandırmaya çalıştığında…
O insan hâlâ çalışıyor olabilir. Hatta hâlâ yüksek performans gösteriyor da olabilir. Fakat zihinsel enerjisinin giderek daha büyük bölümünü artık işi değil, içinde bulunduğu ortam tüketiyordur.
Yönetim literatüründe bunun karşılıklarından biri “algılanan örgütsel politika”. Yani çalışanların kurum içindeki kararların objektif kriterlerden çok kişisel çıkarlar, ilişkiler ve güç dengeleri tarafından şekillendiğini düşünmesi. Academy of Management Journal'da yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, örgütsel politika algısı yükseldikçe stresin ve işten ayrılma niyetinin arttığını; iş tatmini, kuruma bağlılık ve görev performansının ise olumsuz etkilendiğini gösteriyor.
Aslında şaşırtıcı değil. Çünkü çalışanlar kurum içindeki güç mücadelelerinin parçası haline getirildiğinde işlerini değil ortamı yönetmeye başlıyor. Kimin yanında durmalıyım, neyi söylememeliyim, kiminle görünmeliyim, hangi bilgi kimden geliyor?
Bir kurumun en yetenekli insanlarının zihinsel kapasitesini bunlarla meşgul etmesi herhalde yapılabilecek en pahalı kaynak israflarından biri.
Üstelik buna belirsizlik ve adaletsizlik duygusu eklendiğinde mesele daha da büyüyor. Çalışanların her kararın kendi lehlerine verilmesini beklediğini düşünmek büyük hata. İnsanlar terfi edememeyi, istedikleri görevi alamamayı, eleştirilmeyi hatta başarısızlığı kabul edebilir. Kabul etmekte zorlandıkları şey çoğu zaman kararın kendisinden çok, kararın hangi ölçüte göre verildiğini anlayamamaktır.
Örgütsel adalet üzerine yapılan araştırmalar da yıllardır aynı noktaya işaret ediyor. İnsanlar yalnızca elde ettikleri sonucun adil olup olmadığına bakmıyor. Kararın hangi süreçle verildiğini, aynı ilkelerin herkese uygulanıp uygulanmadığını, kendilerine nasıl davranıldığını ve kararın açık biçimde anlatılıp anlatılmadığını da değerlendiriyor.
Çünkü kötü bir karar hayal kırıklığı yaratabilir. Adaletsizlik duygusu ise güveni zedeler. Ve güven kaybolduğunda onu bir çalışan bağlılığı anketiyle geri getirmek pek kolay değildir.
En iyiler neden hemen gitmez?
Burada şirketleri yanıltan başka bir durum var. İyi çalışanlar çoğu zaman ilk problemde gitmez. İşlerine karşı sorumluluk hissederler. Kuruma emek vermişlerdir. İnsanlarla bağ kurmuşlardır. Başladıkları işi bitirmek isterler. Bir şey bozulduğunda önce düzeltmeye çalışırlar. Biraz daha fazla çalışır, biraz daha fazla sorumluluk alır, sorunun geçici olduğuna inanmak isterler.
Ve kurum tam burada büyük bir hata yapabilir: Dayanıklılığı sınırsızlık sanmak. Oysa bir insanın kurumuna bağlı olmasıyla her şeye katlanmaya razı olması aynı şey değildir. Kopuş da her zaman dramatik biçimde gerçekleşmez. Bazen çalışan kapıyı çarpıp gitmez. Tam tersine, sessizleşir.
Eskiden fikir söyleyen insan daha az konuşmaya başlar. Gönüllü olduğu işlerden geri çekilir. Yeni fikirlerini kendisine saklar. Gereğinden fazlasını yapmak yerine görev tanımının sınırlarına döner. Kurumun sorununu kendi sorunu gibi gören insan bir gün “Bu benim sorumluluğum değil” demeye başlar.
Ve bütün bunlar olurken hâlâ her sabah işe geliyor olabilir. Şirketlerin yanıldığı nokta da tam burası: Bir insanın hâlâ orada bulunmasını, hâlâ kurumla birlikte olması sanmak. Oysa fiziksel olarak kalmakla zihinsel ve duygusal olarak kalmak aynı şey değildir.
İyi çalışanı kaybetmenin maliyeti de yalnızca onun yerine başka birini işe almanın maliyeti değildir. Onunla birlikte deneyimin, ilişkilerin, kurumsal hafızanın, inisiyatifin ve yıllar içinde birikmiş görünmez bilginin bir kısmı da gider.
Daha önemlisi, geride kalanlar olan biteni izler. Çünkü kurum kültürü yalnızca duvarlara yazılan değerlerden oluşmaz. İnsanların kurumda başkalarına ne olduğunu izleyerek öğrendikleri şey de kültürdür.
İyi performansın takdir edildiğini görürlerse daha fazla üretmenin anlamlı olduğuna inanırlar. Adaletsizliğin düzeltildiğini görürlerse sisteme güvenmeye devam ederler. Fikir söylemenin cezalandırılmadığını görürlerse konuşurlar. Ama başka bir şey görüyorlarsa onu da öğrenirler. Susmayı, fazla görünür olmamayı, risk almamayı, tarafları okumayı, işlerini değil ortamı yönetmeyi…
Sonra bir gün yöneticiler şaşırır: “Eskiden çok daha hevesliydi.”
Muhtemelen doğru. Çünkü şirketler iyi çalışanlarını istifa ettikleri gün kaybetmez.
Onları çok daha önce; fikir söyleyen insan sustuğunda, sorunu çözmeye çalışan insan artık görmezden geldiğinde, inisiyatif alan insan yalnızca kendisine söyleneni yapmaya başladığında ve belki de en önemlisi, bir zamanlar kurumundan söz ederken “biz” diyen insan yeniden “onlar” demeye başladığında kaybetmeye başlar.
İstifa çoğu zaman kaybın başladığı an değildir. Sadece çok daha önce yaşanmış bir kopuşun kâğıda dökülmüş halidir.
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