Çalışan deneyiminin görünmeyen maliyeti

Şirketler yeteneği bulmak için ciddi kaynak harcıyor. En doğru insanı işe almak, ge­liştirmek, bağlılığını artırmak, yüksek performanslı çalışanları elde tutmak için programlar ta­sarlanıyor, çalışan deneyimi öl­çülüyor, işveren markasına yatı­rım yapılıyor. Sonra bazen bütün bunlarla kazanılmaya çalışılan insan, kurumun kendi içinde ya­rattığı kültür nedeniyle kaybe­diliyor.

Çünkü iyi çalışanları kaybet­menin yolu her zaman onlara da­ha az para vermekten geçmiyor. Bazen yaptığı işi görünmez kıl­mak, yarınından emin olmasını engellemek, kararların hangi öl­çütlerle alındığını belirsizleştir­mek, onu kurum içindeki güç mü­cadelelerinin ortasında bırak­mak ve enerjisini işini yapmaya değil kendisini korumaya harca­maya zorlamak yeterli oluyor.

MIT Sloan'ın şirketler arasın­daki çalışan ayrılmalarını ince­leyen araştırmasının çarpıcı so­nuçlarından biri de bunu gös­teriyor: Toksik kurum kültürü, çalışan kaybını öngörmede üc­retten yaklaşık 10 kat daha güç­lü. Üstelik araştırmacıların tok­sik kültürü tanımlarken öne çı­kardıkları unsurlar oldukça tanıdık: saygısızlık, dışlayıcılık, etik dışı davranışlar, insanların birbirinin altını oyduğu acıma­sız rekabet ve gücün kötüye kul­lanılması.

Demek ki mesele yalnızca in­sanların ne kadar kazandığı değil, her sabah nasıl bir ortama geldiği.

İşini yapmak yerine kendini korumak

Bir çalışan için belki de en yo­rucu eşik, enerjisinin yön değiş­tirdiği an. İşini nasıl daha iyi ya­pacağını düşünmek yerine bu­gün ne olacağını düşünmeye başladığında… Hangi kararın ne­den alındığını anlamaya, kimin kiminle olduğunu çözmeye, hak­kında ne konuşulduğunu öğren­meye, bir gün söylenenin neden ertesi gün değiştiğini anlamlan­dırmaya çalıştığında…

O insan hâlâ çalışıyor olabilir. Hatta hâlâ yüksek performans gösteriyor da olabilir. Fakat zihin­sel enerjisinin giderek daha bü­yük bölümünü artık işi değil, için­de bulunduğu ortam tüketiyordur.

Yönetim literatüründe bunun karşılıklarından biri “algılanan örgütsel politika”. Yani çalışan­ların kurum içindeki kararların objektif kriterlerden çok kişisel çıkarlar, ilişkiler ve güç dengeleri tarafından şekillendiğini düşün­mesi. Academy of Management Journal'da yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, örgütsel politika algısı yükseldikçe stresin ve iş­ten ayrılma niyetinin arttığını; iş tatmini, kuruma bağlılık ve görev performansının ise olumsuz et­kilendiğini gösteriyor.

Aslında şaşırtıcı değil. Çünkü çalışanlar kurum içindeki güç mücadelelerinin parçası haline getirildiğinde işlerini değil or­tamı yönetmeye başlıyor. Kimin yanında durmalıyım, neyi söyle­memeliyim, kiminle görünmeli­yim, hangi bilgi kimden geliyor?

Bir kurumun en yetenekli in­sanlarının zihinsel kapasitesini bunlarla meşgul etmesi herhal­de yapılabilecek en pahalı kay­nak israflarından biri.

Üstelik buna belirsizlik ve adaletsizlik duygusu eklendi­ğinde mesele daha da büyüyor. Çalışanların her kararın kendi lehlerine verilmesini beklediği­ni düşünmek büyük hata. İnsan­lar terfi edememeyi, istedikleri görevi alamamayı, eleştirilmeyi hatta başarısızlığı kabul edebilir. Kabul etmekte zorlandıkları şey çoğu zaman kararın kendisin­den çok, kararın hangi ölçüte gö­re verildiğini anlayamamaktır.

Örgütsel adalet üzerine yapı­lan araştırmalar da yıllardır ay­nı noktaya işaret ediyor. İnsanlar yalnızca elde ettikleri sonucun adil olup olmadığına bakmıyor. Kararın hangi süreçle verildiği­ni, aynı ilkelerin herkese uygula­nıp uygulanmadığını, kendileri­ne nasıl davranıldığını ve kararın açık biçimde anlatılıp anlatılma­dığını da değerlendiriyor.

Çünkü kötü bir karar hayal kı­rıklığı yaratabilir. Adaletsizlik duygusu ise güveni zedeler. Ve güven kaybolduğunda onu bir çalışan bağlılığı anketiyle geri getirmek pek kolay değildir.

En iyiler neden hemen gitmez?

Burada şirketleri yanıltan baş­ka bir durum var. İyi çalışanlar çoğu zaman ilk problemde git­mez. İşlerine karşı sorumluluk hissederler. Kuruma emek ver­mişlerdir. İnsanlarla bağ kur­muşlardır. Başladıkları işi bi­tirmek isterler. Bir şey bozul­duğunda önce düzeltmeye çalışırlar. Biraz daha fazla ça­lışır, biraz daha fazla sorumlu­luk alır, sorunun geçici olduğuna inanmak isterler.

Ve kurum tam burada büyük bir hata yapabilir: Dayanıklılığı sınırsızlık sanmak. Oysa bir in­sanın kurumuna bağlı olmasıyla her şeye katlanmaya razı olması aynı şey değildir. Kopuş da her zaman dramatik biçimde ger­çekleşmez. Bazen çalışan kapıyı çarpıp gitmez. Tam tersine, ses­sizleşir.

Eskiden fikir söyleyen insan daha az konuşmaya başlar. Gö­nüllü olduğu işlerden geri çe­kilir. Yeni fikirlerini kendisi­ne saklar. Gereğinden fazlasını yapmak yerine görev tanımının sınırlarına döner. Kurumun so­rununu kendi sorunu gibi gören insan bir gün “Bu benim sorum­luluğum değil” demeye başlar.

Ve bütün bunlar olurken hâlâ her sabah işe geliyor olabilir. Şir­ketlerin yanıldığı nokta da tam burası: Bir insanın hâlâ orada bulunmasını, hâlâ kurumla bir­likte olması sanmak. Oysa fizik­sel olarak kalmakla zihinsel ve duygusal olarak kalmak aynı şey değildir.

İyi çalışanı kaybetmenin ma­liyeti de yalnızca onun yerine başka birini işe almanın maliyeti değildir. Onunla birlikte deneyi­min, ilişkilerin, kurumsal hafı­zanın, inisiyatifin ve yıllar için­de birikmiş görünmez bilginin bir kısmı da gider.

Daha önemlisi, geride kalanlar olan biteni izler. Çünkü kurum kültürü yalnızca duvarlara yazı­lan değerlerden oluşmaz. İnsan­ların kurumda başkalarına ne ol­duğunu izleyerek öğrendikleri şey de kültürdür.

İyi performansın takdir edil­diğini görürlerse daha fazla üret­menin anlamlı olduğuna inanır­lar. Adaletsizliğin düzeltildiğini görürlerse sisteme güvenmeye devam ederler. Fikir söylemenin cezalandırılmadığını görürler­se konuşurlar. Ama başka bir şey görüyorlarsa onu da öğrenirler. Susmayı, fazla görünür olmama­yı, risk almamayı, tarafları oku­mayı, işlerini değil ortamı yönet­meyi…

Sonra bir gün yöneticiler şa­şırır: “Eskiden çok daha heves­liydi.”

Muhtemelen doğru. Çünkü şirketler iyi çalışanlarını istifa ettikleri gün kaybetmez.

Onları çok daha önce; fi­kir söyleyen insan sustuğun­da, sorunu çözmeye çalışan insan artık görmezden gel­diğinde, inisiyatif alan insan yal­nızca kendisine söyleneni yap­maya başladığında ve belki de en önemlisi, bir zamanlar kuru­mundan söz ederken “biz” diyen insan yeniden “onlar” demeye başladığında kaybetmeye başlar.

İstifa çoğu zaman kaybın baş­ladığı an değildir. Sadece çok da­ha önce yaşanmış bir kopuşun kâğıda dökülmüş halidir.