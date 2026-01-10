Çalışanlar neden dayanıyor?
İş dünyasında son yıllarda esenlik başlığı, yan hakların veya “iyi niyetli” İK uygulamalarının ötesine geçerek doğrudan performans, verimlilik ve karar kalitesiyle ilişkilendirilen stratejik bir alana dönüştü.
Bugün karşımıza çıkan tablo, esenliğin yalnızca bireysel bir mesele olmadığını ilişkiler, bağlar ve psikolojik güvenlik üzerinden kurumsal sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Kurumsal esenlik çözümü Wellbees tarafından yayımlanan 2025 Esenlik Haritası’na göre psikolojik desteğe başvuran her üç çalışandan birinin gerekçesi kaygı veya stres oldu.
Araştırma, ekonomik belirsizliklerin ve küresel dalgalanmaların çalışanlar üzerinde yarattığı baskının artık yalnızca stres ve kaygı başlıklarında sınırlı kalmadığını çok daha derin bir alanda aile ve ilişki dinamiklerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. 2025 verilerine göre psikolojik destek başvurularında ilk sırayı yüzde 19,8 ile evlilik ve ilişkiler alıyor. Bu başlık, kaygı ve stres gibi klasik iş kaynaklı nedenleri geride bırakmış durumda.
Evdeki gerilim, toplantı masasına yansıyor
Bu tablo, iş dünyası açısından kritik bir eşiğe işaret ediyor. Zira global araştırmalar, aile ve ilişki problemleri yaşayan çalışanlarda yüzde 30’a varan verimlilik kaybı, artan presenteizm (işte olup zihnen orada olamama) ve zayıflayan karar verme becerileri olduğunu gösteriyor. Yani mesele, çalışanın özel hayatında yaşadığı bir sorunla sınırlı kalmıyor ekip ilişkilerine, lider-çalışan bağlarına ve kurumsal performansa hızla yansıyor.
Evde çözülemeyen bir gerilim, toplantı masasına; ilişkilerdeki kopuş işyerindeki iletişime taşınıyor. Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Evde yaşanan kopuşlar işyerindeki ilişkilere, ekip dinamiklerine ve lider-çalışan bağlarına hızla sirayet ediyor. Bu nedenle şirketlerin 2026’dan itibaren psikolojik güvenliği, açık iletişimi ve insanlar arasındaki bağları güçlendiren sosyal esenlik yatırımlarını önceliklendirmesi gerekiyor” diyor.
2025 Esenlik Haritası’nın dikkat çekici bir diğer yönü, psikolojik destek başvurularının bileşimine bakıldığında ortaya çıkıyor. Kaygı, stres, depresyon, öfke kontrolü ve iletişim problemlerinin toplamı yüzde 56,5’e ulaşıyor. Kadınların daha çok kaygı nedeniyle, erkeklerin ise evlilik ve ilişkiler başlığında destek aradığı, Y kuşağında evlilik ve ilişkilerin Z ve X kuşaklarındaysa kaygının ilk sıraya yerleştiği görülüyor.
İyi hissetme ihtiyacı öne çıkıyor
Beslenme ve spor verilerindeki değişim de dikkat çekiyor. Yıllardır ilk sırada yer alan kilo kontrolü başlığının yerini egzersiz ve sporcu beslenmesine bırakması, çalışanların artık zayıflamaktan çok “iyi hissetmek” ve sürdürülebilir bir fiziksel denge kurmak istediğini gösteriyor.
Spor danışmanlarına yapılan başvurularda motivasyonun açık ara ilk sırada yer almasıysa fiziksel esenliğin dahi psikolojik destekle birlikte ele alınması gerektiğini hatırlatıyor. Araştırmayı değerlendiren Melis Abacıoğlu, son yıllarda yaşanan çoklu krizlerin ardından çalışanlarda yeni bir sorgulama başladığına dikkat çekiyor. Abacıoğlu, “2025 itibarıyla büyük şokların ardından gelen görece durağanlık, başka bir süreci tetikledi ve ‘nasıl dayanırım’ sorusunun yanına ‘neden dayanıyorum’ sorusu da eklendi.
Bu sorgulama da en çok, kimlik, aidiyet ve anlam ihtiyacının merkezinde yer alan evlilik ve ilişkilerde kendini gösterdi. Araştırmalar, aile ve ilişki problemleri yaşayan çalışanlarda yüzde 30’a varan verimlilik kaybı, artan presenteizm ve daha zayıf karar verme becerileri görüldüğünü ortaya koyuyor” diyor.
Kurumlar ne yapıyor?
İş dünyası için buradan çıkan mesaj net. Esenlik programlarını yalnızca bireyin stresini yönetmesine veya performansını kısa vadede ayakta tutmasına odaklamak artık yeterli değil.
Psikolojik güvenliğin sağlandığı, açık iletişimin teşvik edildiği ve insanlar arasındaki bağların güçlendirildiği bir çalışma ortamı, yeni dönemin asıl rekabet avantajını oluşturuyor. Zor zamanlarda dahi konuşabilen, yardım isteyebilen ve bağ kurabilen organizasyonlar hem insanı hem de performansı koruyan gerçek güvenlik ağlarını kurabiliyor.
Bugün evde yaşanan bir kopuşun işte yüzde 30’luk bir performans kaybına dönüşmesi, esenliğin artık “kişisel” bir alan olarak görülemeyeceğini açıkça gösteriyor. Kazanan şirketler, yalnızca bireysel iyi oluşa yatırım yapanlar değil; ilişkileri, güveni ve anlam duygusunu kurumsal mimarinin merkezine yerleştirebilenler olacak. İş dünyası için asıl soru artık şu: Çalışanlar neden dayanıyor ve kurumlar bu soruya nasıl bir yanıt veriyor?
|Borsa
|12.200,95
|0,93 %
|Dolar
|43,1297
|0,21 %
|Euro
|50,2219
|-0,08 %
|Euro/Dolar
|1,1635
|-0,14 %
|Altın (GR)
|6.251,35
|0,91 %
|Altın (ONS)
|4.507,92
|0,70 %
|Brent
|62,8200
|0,18 %