Çalışanlar neden dayanıyor?

İş dünyasında son yıllarda esenlik başlığı, yan hakların veya “iyi niyetli” İK uygulamala­rının ötesine geçerek doğrudan performans, verimlilik ve karar kalitesiyle ilişkilendirilen stra­tejik bir alana dönüştü.

Bugün karşımıza çıkan tablo, esenliğin yalnızca bireysel bir mesele ol­madığını ilişkiler, bağlar ve psi­kolojik güvenlik üzerinden ku­rumsal sonuçlar ürettiğini göste­riyor. Kurumsal esenlik çözümü Wellbees tarafından yayımlanan 2025 Esenlik Haritası’na göre psikolojik desteğe başvuran her üç çalışandan birinin gerekçesi kaygı veya stres oldu.

Araştırma, ekonomik belirsizliklerin ve kü­resel dalgalanmaların çalışanlar üzerinde yarattığı baskının artık yalnızca stres ve kaygı başlıkla­rında sınırlı kalmadığını çok da­ha derin bir alanda aile ve ilişki dinamiklerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. 2025 verilerine göre psikolojik destek başvurula­rında ilk sırayı yüzde 19,8 ile ev­lilik ve ilişkiler alıyor. Bu başlık, kaygı ve stres gibi klasik iş kay­naklı nedenleri geride bırakmış durumda.

Evdeki gerilim, toplantı masasına yansıyor

Bu tablo, iş dünyası açısından kritik bir eşiğe işaret ediyor. Zira global araştırmalar, aile ve iliş­ki problemleri yaşayan çalışan­larda yüzde 30’a varan verimli­lik kaybı, artan presenteizm (iş­te olup zihnen orada olamama) ve zayıflayan karar verme bece­rileri olduğunu gösteriyor. Yani mesele, çalışanın özel hayatında yaşadığı bir sorunla sınırlı kal­mıyor ekip ilişkilerine, lider-ça­lışan bağlarına ve kurumsal per­formansa hızla yansıyor.

Evde çözülemeyen bir gerilim, toplan­tı masasına; ilişkilerdeki kopuş işyerindeki iletişime taşınıyor. Wellbees CEO’su Melis Abacıoğ­lu, “Evde yaşanan kopuşlar işye­rindeki ilişkilere, ekip dinamik­lerine ve lider-çalışan bağlarına hızla sirayet ediyor. Bu neden­le şirketlerin 2026’dan itibaren psikolojik güvenliği, açık iletişi­mi ve insanlar arasındaki bağları güçlendiren sosyal esenlik yatı­rımlarını önceliklendirmesi ge­rekiyor” diyor.

2025 Esenlik Ha­ritası’nın dikkat çekici bir diğer yönü, psikolojik destek başvuru­larının bileşimine bakıldığında ortaya çıkıyor. Kaygı, stres, dep­resyon, öfke kontrolü ve iletişim problemlerinin toplamı yüzde 56,5’e ulaşıyor. Kadınların daha çok kaygı nedeniyle, erkeklerin ise evlilik ve ilişkiler başlığında destek aradığı, Y kuşağında evli­lik ve ilişkilerin Z ve X kuşakla­rındaysa kaygının ilk sıraya yer­leştiği görülüyor.

İyi hissetme ihtiyacı öne çıkıyor

Beslenme ve spor verilerindeki değişim de dikkat çekiyor. Yıllar­dır ilk sırada yer alan kilo kont­rolü başlığının yerini egzersiz ve sporcu beslenmesine bırakması, çalışanların artık zayıflamaktan çok “iyi hissetmek” ve sürdürü­lebilir bir fiziksel denge kurmak istediğini gösteriyor.

Spor danış­manlarına yapılan başvurularda motivasyonun açık ara ilk sırada yer almasıysa fiziksel esenliğin dahi psikolojik destekle birlikte ele alınması gerektiğini hatırla­tıyor. Araştırmayı değerlendiren Melis Abacıoğlu, son yıllarda ya­şanan çoklu krizlerin ardından çalışanlarda yeni bir sorgulama başladığına dikkat çekiyor. Aba­cıoğlu, “2025 itibarıyla büyük şokların ardından gelen görece durağanlık, başka bir süreci te­tikledi ve ‘nasıl dayanırım’ soru­sunun yanına ‘neden dayanıyo­rum’ sorusu da eklendi.

Bu sor­gulama da en çok, kimlik, aidiyet ve anlam ihtiyacının merkezinde yer alan evlilik ve ilişkilerde ken­dini gösterdi. Araştırmalar, aile ve ilişki problemleri yaşayan ça­lışanlarda yüzde 30’a varan ve­rimlilik kaybı, artan presenteizm ve daha zayıf karar verme bece­rileri görüldüğünü ortaya koyu­yor” diyor.

Kurumlar ne yapıyor?

İş dünyası için buradan çıkan mesaj net. Esenlik programları­nı yalnızca bireyin stresini yö­netmesine veya performansı­nı kısa vadede ayakta tutması­na odaklamak artık yeterli değil.

Psikolojik güvenliğin sağlandı­ğı, açık iletişimin teşvik edildiği ve insanlar arasındaki bağların güçlendirildiği bir çalışma or­tamı, yeni dönemin asıl rekabet avantajını oluşturuyor. Zor za­manlarda dahi konuşabilen, yar­dım isteyebilen ve bağ kurabilen organizasyonlar hem insanı hem de performansı koruyan gerçek güvenlik ağlarını kurabiliyor.

Bugün evde yaşanan bir kopuşun işte yüzde 30’luk bir performans kaybına dönüşmesi, esenliğin artık “kişisel” bir alan olarak gö­rülemeyeceğini açıkça gösteri­yor. Kazanan şirketler, yalnızca bireysel iyi oluşa yatırım yapan­lar değil; ilişkileri, güveni ve an­lam duygusunu kurumsal mi­marinin merkezine yerleştirebi­lenler olacak. İş dünyası için asıl soru artık şu: Çalışanlar neden dayanıyor ve kurumlar bu soruya nasıl bir yanıt veriyor?