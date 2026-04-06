Çalışanların gelecek kaygısı: Türkiye’de para değil, borç birikiyor
Türkiye’de çalışma hayatının en belirgin gerçeği artık geçim sıkıntısından öteye geçmiş durumda. Bugün milyonlarca çalışan için asıl mesele, yalnızca bugünü kurtarmak değil; yarını nasıl yaşayacağını bilememek.
2026 yılının ilk üç ayında açıklanan enflasyon verileri bu tabloyu net biçimde ortaya koyuyor:
* Ocak: %4,84
* Şubat: %2,96
* Mart: %1,94
■ Üç aylık toplam enflasyon: %10,04
Önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileriyle birlikte bu oranın daha da artması beklenirken, mevcut projeksiyonlar:
* SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %15 civarında
* Memur ve memur emeklileri için %10–11 bandında bir emekli maaş artışına işaret ediyor.
Öte yandan, yılbaşında artırılan asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmayacağı yönündeki açıklamalar, sabit gelirli kesimin enflasyon karşısında daha da zorlanacağını gösteriyor.
Enflasyon başka, hayat pahalılığı başka
Resmi enflasyon verileri ücret artışlarının temel belirleyicisi olsa da, vatandaşın günlük hayatta karşılaştığı fiyat artışları farklı bir gerçekliğe işaret ediyor.
Özellikle:
* Kira
* Gıda
* Enerji
* Ulaşım
* Eğitim, sağlık, giyim gibi temel harcama kalemlerinde artışlar, çoğu zaman açıklanan enflasyonun üzerinde gerçekleşiyor.
■ Bu nedenle ortaya çıkan durum açık: Gelirler artıyor gibi görünse de, satın alma gücü düşmeye devam ediyor
Ülkemizde geçim modeli değişti: Maaş + borç
Gelirlerin yetersiz kaldığı bu ortamda çalışanların büyük bölümü için finansal denge şu şekilde kuruluyor:
* Maaş › temel ihtiyaçlar
* Yetmeyen kısım › Kredi kartı, Tüketici kredisi, Kredili mevduat hesapları
Bugün milyonlarca kişi için: › Geçim, maaşla değil borçla tamamlanıyor
Bu da geçici değil, kalıcı hale gelmiş bir ekonomik davranış biçimine dönüşmüş durumda.
Birikim değil, borç büyüyor
Ekonomik sistemin sağlıklı işlemesi için bireylerin gelirlerinden tasarruf ederek geleceğe hazırlanması beklenir. Ancak Türkiye’de tablo tersine dönmüş durumda:
* Tasarruf oranları düşük
* Acil durum birikimi sınırlı
* Gelirin önemli kısmı borç ödemeye gidiyor
Hatta birçok çalışan için toplam borç: › 3–4 yıllık maaşına yaklaşan seviyelere ulaşabiliyor
› Bu da şu anlama geliyor: Çalışanlar geleceğe yatırım yapamıyor, geçmiş borçlarını kapatmaya çalışıyor
Emeklilik: Güvence değil, yeni bir mücadele dönemi
Çalışma hayatı boyunca birikim yapamayan birey için emeklilik teorik olarak bir güvence sunmalıdır. Ancak pratikte:
* Emekli aylıkları düşük
* Tek başına yeterli değil
* Ek gelir ihtiyacı kaçınılmaz
Türkiye’de emeklilerin büyük bölümü:
* Kira geliri olmadan
* Finansal yatırım geliri olmadan
* Sadece emekli aylığıyla yaşamaya çalışıyor
Bu nedenle ülkemizde emeklilik: Dinlenme değil, geçim mücadelesinin devam ettiği bir dönem haline geliyor
Toplu para beklentisi de zayıf
Emeklilik öncesi alınması beklenen toplu ödemeler de çoğu çalışan için yeterli değil:
* Kamu çalışanlarında emekli ikramiyesi mevcut
* Özel sektörde kıdem tazminatı teorik olarak var
Ancak:
* İş güvencesi zayıf
* Çalışma süreleri kesintili
* Kıdem tazminatına erişim sınırlı
* Alınan tutar enflasyon karşısında hızla eriyor
Sonuç: Toplu ödemeler kalıcı bir güvence yaratmıyor
Gelecek kaygısı neden bu kadar yaygın?
Ortaya çıkan tabloyu net biçimde özetleyebiliriz:
* Gelirler enflasyon karşısında eriyor
* Tasarruf yapmak zorlaşıyor
* Borçluluk yaygınlaşıyor
* Emeklilik geliri yetersiz kalıyor
Bu koşullar altında milyonlarca kişi için ortak duygu: Gelecek kaygısı
› Bu kaygı artık yalnızca düşük gelir grubunun değil, orta gelir grubunun da temel sorunu haline gelmiş durumda
› Asıl kırılma noktası: Gelir yavaş, gider hızlı artıyor
Bugünün ekonomik yapısındaki en kritik sorunlardan biri şudur: Ücretler yılda 1 kez artıyor
Ancak:
* Elektrik
* Doğalgaz
* Gıda ve birçok kalemde giderler daha kısa aralıklarla ve yüksek oranlarda artabiliyor.
Bu da çalışanı sürekli olarak: “Yetişmeye çalıştığı ama hiçbir zaman yakalayamadığı bir ekonomik döngüye” sokuyor.
Sürdürülebilir bir gelecek için nasıl bir model gerekiyor?
Türkiye’de çalışanların yaşadığı gelecek kaygısı, bireysel tercihlerden çok sistemin yapısıyla ilgilidir. Bu nedenle çözüm de bireysel değil, yapısal olmak zorundadır.
Bugün ortaya çıkan tablo açık:
› Gelirlerin yetersiz kaldığı, tasarrufun mümkün olmadığı ve emekliliğin güvence sunmadığı bir yapı sürdürülebilir değildir.
Bu yapının sürdürülebilir hale gelmesi için üç temel dönüşüm gereklidir:
■ Gelirlerin gerçek anlamda korunması
Ücret artışları yalnızca açıklanan enflasyona göre değil, gerçek yaşam maliyetine göre belirlenmelidir. Sabit gelirli kesim için yıl içinde birden fazla güncelleme mekanizması oluşturulmadan, alım gücündeki erime durdurulamaz.
■ Tasarrufu mümkün kılan bir ekonomik yapı
Çalışanların küçük de olsa düzenli birikim yapabilmesi sağlanmalıdır. Bunun için:
* Gelir–gider dengesi iyileştirilmeli
* Tasarrufu teşvik eden sistemler güçlendirilmeli
* Finansal araçlara erişim kolaylaştırılmalıdır
Tasarrufun lüks değil, ulaşılabilir bir alışkanlık haline gelmesi gerekir.
■ Emekliliğin gerçek bir güvenceye dönüşmesi
Emeklilik sistemi, çalışanların yaşam standardını koruyacak şekilde yeniden kurgulanmalıdır. Emekli aylıkları tek başına yeterli olmalı, ek gelir arayışı zorunluluk olmaktan çıkarılmalıdır.
Borç odaklı değil, gelir odaklı bir ekonomi
Ekonomik büyüme borçlanma üzerinden değil, gelir artışı ve verimlilik üzerinden sağlanmalıdır. Hanehalkının finansal dayanıklılığı artırılmadan, bu döngü kırılmaz.
Son söz
Bugün Türkiye’de milyonlarca insan:
* Çalışırken geçinmekte zorlanıyor
* Geleceği için birikim yapamıyor
* Emeklilikte nasıl yaşayacağını bilmiyor
Bu tablo bireysel değil, sistemik bir sorundur.
Ve asıl mesele şudur: Çalışanın sadece bugünü değil, yarını da kazanabildiği bir düzen kurmak
Bu sağlanmadığı sürece:
* Borçluluk artmaya
* Tasarruf azalmaya
* Gelecek kaygısı büyümeye devam edecektir.
Ancak doğru kurgulanmış bir sistemde: Çalışan yalnızca geçinmez, geleceğini de inşa edebilir.
