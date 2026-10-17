Çalışanlarınıza nasıl bir gelecek sunuyorsunuz?
Bir çalışanı şirkette tutmak için ne gerekiyor? Daha yüksek maaş, iyi yan haklar, esnek çalışma koşulları...Yıllardır yetenek rekabetinin merkezinde bunlar var. Türkiye'de hayat pahalılığı ve satın alma gücü baskısı düşünüldüğünde ücretin önemini tartışmak bile gereksiz görünebilir. Ancak çalışanların kariyer beklentilerine biraz daha yakından baktığımızda başka bir ihtiyaç öne çıkıyor: İlerleyebilmek. Yeni bir şey öğrenmek, daha büyük sorumluluklar almak, birkaç yıl sonra bugünkünden farklı bir noktaya ulaşabilmek.
İş dünyasında bunun giderek daha önemli hale geldiğini düşünüyorum. Şirketler yetenek bulmakta zorlandıklarından söz ederken mevcut çalışanlarının önüne nasıl bir kariyer yolu koyduklarını yeterince sorguluyor mu? Bir çalışana iyi bir ücret sunmak bugünkü emeğinin karşılığını vermek anlamına geliyor. Peki yarın için ne vaat ediliyor?
LinkedIn'in 2026 Talent Velocity Advantage araştırması da bu sorunun önemini gösteriyor. Araştırmada yetenek yöneticilerinin yüzde 89'u ihtiyaç duyulan becerilere zamanında ulaşabilmekten, yüzde 88'i çalışanları elde tutmaktan endişe duyuyor. Çalışanlara öğrenme fırsatları sunmak ise elde tutma stratejileri arasında ilk sırada.
Kariyer beklentisi değişiyor
Michael Page'in 2026 Yetenek Trendleri araştırması bu tartışmaya çarpıcı veriler ekliyor. Küresel araştırma yaklaşık 60 bin profesyonelin görüşlerine dayanıyor. Özellikle mühendislik ve imalat sektörüne ilişkin bulgular dikkat çekici. Çalışanların yalnızca yüzde 21'i işinden memnun. Diğer sektörlerde bu oran yüzde 26. Maaşından memnun olanların oranı ise yüzde 32. Ancak daha ilginç olan iş değiştirme gerekçeleri. Mühendislik ve imalat çalışanlarının yüzde 49'u maaş nedeniyle iş değiştirdiğini söylerken diğer sektörlerde oran yüzde 63'e ulaşıyor. Buna karşılık çalışanların yüzde 49'u yeni beceriler ve uzmanlık alanları geliştirmeyi, yüzde 44'ü terfi etmeyi, yüzde 43'ü daha görünür veya karmaşık projelerde görev almayı öncelikleri arasında gösteriyor.
Bu rakamlar ücretin önemini kaybettiği anlamına gelmiyor. Daha önemli bir değişime işaret ediyor: Çalışanlar bugünkü kazançlarının yanında gelecekteki mesleki değerlerini de düşünüyor.
Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert de araştırmayı değerlendirirken bu değişimin altını çiziyor: “Profesyoneller artık yalnızca daha yüksek ücret aramıyor. Yeni beceriler geliştirebilecekleri, daha karmaşık sorumluluklar üstlenebilecekleri ve kariyerlerini ilerletebilecekleri fırsatları giderek daha fazla önemsiyorlar”.
Burada şirketler için kritik bir soru var: Çalışanın gelişim isteğine gerçekten karşılık verebiliyorlar mı? Çünkü eğitim kataloğunda yüzlerce program bulunmasıyla çalışanın yeni bir sorumluluk üstlenebilmesi, öğrendiğini uygulayabilmesi ve kariyerinde ilerleyebilmesi farklı şeyler.
Gelişim fırsatı rekabet avantajı
Araştırmanın teknolojiye ilişkin sonuçları da düşündürücü. Mühendislik ve imalat çalışanlarının yüzde 48'i iş yerinde üretken yapay zekâ kullanırken genel ortalama yüzde 60. Şirketlerinin bu araçları kullanmaya teşvik ettiğini söyleyenlerin oranı sektörde yüzde 51, diğer sektörlerde yüzde 68. Buna rağmen sektördeki çalışanların yüzde 78'i teknolojinin verimliliğini artırdığına inanıyor.
Fatih Cömert bu noktada şirketlerin sorumluluğuna dikkat çekiyor: “Şirketlerin yeni araçları etkin biçimde kullanabilmeleri için çalışanlarının gerekli beceri ve güvene sahip olmasını sağlamaları gerekiyor” diyor. Cömert'e göre insan uzmanlığı ile teknolojiyi birlikte değerlendirmek hem verimlilik hem de yetenekleri elde tutmak açısından önem kazanıyor.
Aslında mesele teknolojinin de ötesinde. Bir şirket yeni makineler alabilir, üretim kapasitesini artırabilir, yeni pazarlara girebilir. Peki bütün bu büyüme çalışanlarının yetkinliklerine ve kariyerlerine ne kadar yansıyor?
Bence geleceğin yetenek rekabetinde önemli ayrımlardan biri burada ortaya çıkacak. Çalışanlar yalnızca bugün ne kazandıklarına bakmayacak. “Bu şirkette üç yıl daha kalırsam ne öğrenmiş, neyi başarmış ve hangi noktaya gelmiş olacağım?” sorusunun cevabını da arayacak.
Ne yapmalı?
●Her pozisyon için yalnızca performans hedefi değil somut gelişim hedefleri de belirleyin.
●Çalışanlara eğitim sunmanın yanında öğrendiklerini kullanabilecekleri projeler ve sorumluluklar verin.
●Terfi imkanları kadar yatay kariyer geçişlerini ve uzmanlaşma yollarını da görünür kılın.
●Yöneticilerin başarısını ekiplerinden kaç kişinin geliştiğiyle de değerlendirin.
●Çalışanlara yılda en az bir kez şu soruyu sorun: “Burada kalırsan önümüzdeki iki yılda neyi başarmak istiyorsun?”
|Borsa
|11.721,72
|-2,89 %
|Dolar
|49,5140
|0,10 %
|Euro
|55,6510
|0,25 %
|Euro/Dolar
|1,1239
|0,16 %
|Altın (GR)
|6.638,85
|0,90 %
|Altın (ONS)
|4.165,55
|-0,13 %
|Brent
|107,64
|3,42 %