Çalışanlarınıza nasıl bir gelecek sunuyorsunuz?

Bir çalışanı şirkette tutmak için ne gerekiyor? Daha yük­sek maaş, iyi yan haklar, esnek çalışma koşulları...Yıllardır ye­tenek rekabetinin merkezinde bunlar var. Türkiye'de hayat pa­halılığı ve satın alma gücü bas­kısı düşünüldüğünde ücretin önemini tartışmak bile gereksiz görünebilir. Ancak çalışanların kariyer beklentilerine biraz daha yakından baktığımızda başka bir ihtiyaç öne çıkıyor: İlerleyebil­mek. Yeni bir şey öğrenmek, da­ha büyük sorumluluklar almak, birkaç yıl sonra bugünkünden farklı bir noktaya ulaşabilmek.

İş dünyasında bunun giderek daha önemli hale geldiğini dü­şünüyorum. Şirketler yetenek bulmakta zorlandıklarından söz ederken mevcut çalışanları­nın önüne nasıl bir kariyer yolu koyduklarını yeterince sorgulu­yor mu? Bir çalışana iyi bir üc­ret sunmak bugünkü emeğinin karşılığını vermek anlamına ge­liyor. Peki yarın için ne vaat edi­liyor?

LinkedIn'in 2026 Talent Ve­locity Advantage araştırması da bu sorunun önemini gösteriyor. Araştırmada yetenek yönetici­lerinin yüzde 89'u ihtiyaç duyu­lan becerilere zamanında ulaşa­bilmekten, yüzde 88'i çalışanları elde tutmaktan endişe duyuyor. Çalışanlara öğrenme fırsatları sunmak ise elde tutma strateji­leri arasında ilk sırada.

Kariyer beklentisi değişiyor

Michael Page'in 2026 Yetenek Trendleri araştırması bu tartış­maya çarpıcı veriler ekliyor. Kü­resel araştırma yaklaşık 60 bin profesyonelin görüşlerine da­yanıyor. Özellikle mühendislik ve imalat sektörüne ilişkin bul­gular dikkat çekici. Çalışanla­rın yalnızca yüzde 21'i işinden memnun. Diğer sektörlerde bu oran yüzde 26. Maaşından mem­nun olanların oranı ise yüzde 32. Ancak daha ilginç olan iş değiş­tirme gerekçeleri. Mühendislik ve imalat çalışanlarının yüzde 49'u maaş nedeniyle iş değiştir­diğini söylerken diğer sektör­lerde oran yüzde 63'e ulaşıyor. Buna karşılık çalışanların yüzde 49'u yeni beceriler ve uzmanlık alanları geliştirmeyi, yüzde 44'ü terfi etmeyi, yüzde 43'ü daha gö­rünür veya karmaşık projelerde görev almayı öncelikleri arasın­da gösteriyor.

Bu rakamlar ücretin önemini kaybettiği anlamına gelmiyor. Daha önemli bir değişime işaret ediyor: Çalışanlar bugünkü ka­zançlarının yanında gelecekte­ki mesleki değerlerini de düşü­nüyor.

Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert de araş­tırmayı değerlendirirken bu de­ğişimin altını çiziyor: “Profes­yoneller artık yalnızca daha yüksek ücret aramıyor. Yeni be­ceriler geliştirebilecekleri, da­ha karmaşık sorumluluklar üst­lenebilecekleri ve kariyerlerini ilerletebilecekleri fırsatları gi­derek daha fazla önemsiyorlar”.

Burada şirketler için kri­tik bir soru var: Çalışanın geli­şim isteğine gerçekten karşılık verebiliyorlar mı? Çünkü eği­tim kataloğunda yüzlerce prog­ram bulunmasıyla çalışanın ye­ni bir sorumluluk üstlenebilme­si, öğrendiğini uygulayabilmesi ve kariyerinde ilerleyebilmesi farklı şeyler.

Gelişim fırsatı rekabet avantajı

Araştırmanın teknolojiye iliş­kin sonuçları da düşündürü­cü. Mühendislik ve imalat çalı­şanlarının yüzde 48'i iş yerinde üretken yapay zekâ kullanırken genel ortalama yüzde 60. Şirket­lerinin bu araçları kullanmaya teşvik ettiğini söyleyenlerin ora­nı sektörde yüzde 51, diğer sek­törlerde yüzde 68. Buna rağmen sektördeki çalışanların yüzde 78'i teknolojinin verimliliğini artırdığına inanıyor.

Fatih Cömert bu noktada şir­ketlerin sorumluluğuna dikkat çekiyor: “Şirketlerin yeni araç­ları etkin biçimde kullanabilme­leri için çalışanlarının gerekli beceri ve güvene sahip olması­nı sağlamaları gerekiyor” diyor. Cömert'e göre insan uzmanlığı ile teknolojiyi birlikte değerlen­dirmek hem verimlilik hem de yetenekleri elde tutmak açısın­dan önem kazanıyor.

Aslında mesele teknolojinin de ötesinde. Bir şirket yeni ma­kineler alabilir, üretim kapasi­tesini artırabilir, yeni pazarlara girebilir. Peki bütün bu büyüme çalışanlarının yetkinliklerine ve kariyerlerine ne kadar yansıyor?

Bence geleceğin yetenek reka­betinde önemli ayrımlardan biri burada ortaya çıkacak. Çalışan­lar yalnızca bugün ne kazandık­larına bakmayacak. “Bu şirkette üç yıl daha kalırsam ne öğren­miş, neyi başarmış ve hangi nok­taya gelmiş olacağım?” sorusu­nun cevabını da arayacak.

Ne yapmalı?

●Her pozisyon için yalnızca performans hedefi değil somut gelişim hedefleri de belirleyin.

●Çalışanlara eğitim sunmanın yanında öğrendiklerini kullanabilecekleri projeler ve sorumluluklar verin.

●Terfi imkanları kadar yatay kariyer geçişlerini ve uzmanlaşma yollarını da görünür kılın.

●Yöneticilerin başarısını ekiplerinden kaç kişinin geliştiğiyle de değerlendirin.

●Çalışanlara yılda en az bir kez şu soruyu sorun: “Burada kalırsan önümüzdeki iki yılda neyi başarmak istiyorsun?”