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“Çalışırım ama kadro istemiyorum!”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Türkiye’de kaç kişi çalışıyor?... Net olarak bilinmiyor! (Sigortasız çalışan sayısının 10 milyonu aştığı ifade/iddia ediliyor…)

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TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre çalışan sayısı 28 milyon…

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SGK’nın verilerine göre, sigortalı çalışan sayısı, 2020 sonu itibariyle, 21 milyon…

İşçi sayısı 15.2 milyon… (1.8 milyon çırak/stajyer dahil)

Memur sayısı 3.2 milyon… Bağ-Kur’lu sayısı 2.7 milyon… Emeklilik aylığı alanların sayısı, 9.1 milyon…

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Kaba bir hesaplamayla 2.2 işçi, 1 işçi emeklisinin maaşını ödüyor…

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İş dünyası ile yaptığımız sohbetlerde, “Çalışırım ama kadro istemiyorum!” diyenlerin sayısının arttığına dikkat çekiliyor…

Çünkü, milyonlarca kişi, 1 veya daha fazla kurumdan aldığı yardımın kesilmesini istemiyor!

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Gençlerin:

“45 sene prim ödeyeceğim… Ve, “prim ödemeyenlerin aldığı yardımdan” çok daha az maaş alacağım!” şeklinde düşünmeye başladığı da denetleme raporlarında vurgulanıyor…

O raporlar ayrıca, “İhtiyacı olmayanların dahi alabildiği bu yardımlar, insanları çalışmaktan/ üretmekten uzaklaştırıyor; tembelliğe alıştırıyor…” diye de uyarıyor…

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Sonuç mu?

Önceki hafta ayrıntılarıyla anlatmaya çalışmıştım: “Devlet kurumlarından yardım alanların sayısı…

Aktif sigortalı sayısına yaklaşıyor!”

VELHASIL…

“Ekonomi döngüsü” basittir…

Vatandaş, mal/hizmet üretir…

Ve devletin okul/hastane/ yol/köprü yapıp, sosyal güvenlik kurumlarını güçlendirmesi, mal/ hizmet/verimlilik/ tasarruf üretimine zemin hazırlaması için kazancından vergi verir… Gençlerde, “Çalışırım ama kadro istemiyorum!” gibi düşüncelerin filizlendirilmesi, bu döngünün bağlarını kopartır…

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