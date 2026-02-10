Çalışma çağındaki 59 milyonun; 65-74 yaş arası 6 milyona baktığını sanıyoruz…
2025 nüfus sayımız açıklandı…
TÜİK’e göre: “Çalışma çağındaki nüfusun oranı (15-64 yaş arası) yüzde 68.5’e çıktı…”
***
Yani:
59 milyon kişilik işgücüne sahibiz…
***
İlginçtir:
65-74 arası 6 milyon kişiyi işgücünden saymıyoruz…
Yine ilginçtir:
Bu yaş aralığında “üreten büyüklerimiz” olmasaydı, örneğin tarım ürünlerinde, çok daha fazla “arz eksiği” yaşayacağımızı biliyoruz…
(Yarın karşılaştırmalı olarak yazalım)
***
Diğer yandan…
0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı, gerileyerek, yüzde 20’ye dayandı...
Sonuçta, yaş ortalamamız 35’e çıktı…
Genç nüfusla övündüğümüz günler geride kaldı…
***
1970’de 19’muş yaş ortalamamız…
1980’de 20’ymiş…
Bazı ülkeler o dönemde eğitim/sanayi hamleleri yaparken; gençlerimizin enerjisi farklı alanlara yönlendirilmiş!
***
Yaş ortalaması 1990’da 21, 2000’de 22’ye yükselirken, farklı bir politika mı izlenmiş?
Tabi ki hayır…
***
O gençlerimizin de çoğunluğu:
En verimli çağlarında; çoğu niteliksiz okullarda; vakit geçirmeye yönlendirilmiş…
VELHASIL
Yetenek geliştirdiğini sandığımız okullarımızda yetişen 30-35 milyon genç: 7-8 milyon emekliye dahi bakamamış…
***
Bugün emekli sayısı da 16 milyonu aştı…
Dünyadaki teknolojik gelişim ve değişim hızına rağmen; “geleceğimiz gençleri” yönlendirme konusunda, adım attık mı?
***
Attığımız adımların sonucu ortada:
Azımsanmayacak bir bölümüyle, “özellikle tarımsal üretimde rol alarak” açıkları kapatan, 65- 74 arası 6 milyon kişiyi işgücünden saymamaktan ve işgücü niteliklerine sahip 59 milyon kişinin onlara baktığını sanmaktan ileri gidemiyoruz…
Hatta 59 milyonluk işgücüne rağmen, 1.5 milyona yakın yabancı çalışana ihtiyaç duyuyoruz!
