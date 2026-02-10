Google Haberler

Çalışma çağındaki 59 milyonun; 65-74 yaş arası 6 milyona baktığını sanıyoruz…

Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

2025 nüfus sayımız açıklandı…

TÜİK’e göre: “Çalışma çağındaki nüfu­sun oranı (15-64 yaş arası) yüzde 68.5’e çıktı…”

***

Yani:

59 milyon kişilik işgücüne sahibiz…

***

İlginçtir:

65-74 arası 6 milyon kişiyi işgücünden saymıyoruz…

Yine ilginçtir:

Bu yaş aralığında “üreten büyükleri­miz” olmasaydı, örneğin tarım ürünlerinde, çok daha fazla “arz eksiği” yaşayacağımızı biliyoruz…

(Yarın karşılaştırmalı olarak yazalım)

***

Diğer yandan…

0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı, gerile­yerek, yüzde 20’ye dayandı...

Sonuçta, yaş ortalamamız 35’e çıktı…

Genç nüfusla övündüğümüz günler geride kaldı…

***

1970’de 19’muş yaş ortalamamız…

1980’de 20’ymiş…

Bazı ülkeler o dönemde eğitim/sanayi ham­leleri yaparken; gençlerimizin enerjisi farklı alanlara yönlendirilmiş!

***

Yaş ortalaması 1990’da 21, 2000’de 22’ye yükselirken, farklı bir politika mı izlenmiş?

Tabi ki hayır…

***

O gençlerimizin de çoğunluğu:

En verimli çağlarında; çoğu niteliksiz okul­larda; vakit geçirmeye yönlendirilmiş…

VELHASIL

Yetenek geliştirdiğini sandığımız okul­larımızda yetişen 30-35 milyon genç: 7-8 milyon emekliye dahi bakamamış…

***

Bugün emekli sayısı da 16 milyonu aştı…

Dünyadaki teknolojik gelişim ve değişim hızına rağmen; “geleceğimiz gençleri” yön­lendirme konusunda, adım attık mı?

***

Attığımız adımların sonucu ortada:

Azımsanmayacak bir bölümüyle, “özellikle ta­rımsal üretimde rol alarak” açıkları kapatan, 65- 74 arası 6 milyon kişiyi işgücünden saymamaktan ve işgücü niteliklerine sahip 59 milyon kişinin onlara baktığını sanmaktan ileri gidemiyoruz…

Hatta 59 milyonluk işgücüne rağmen, 1.5 milyona yakın yabancı çalışana ihtiyaç duyuyoruz!

