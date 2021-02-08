Çalışmalarına ara veren TBMM sıcak gündem başlıklarıyla toplanıyor

Çalışmalarına bir hafta ara veren Meclis bu hafta ‘yeni anayasa ‘ tartışmalarının gölgesinde mesaiye başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı "yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi” açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘yeni bir anayasa ertelenemez ihtiyaç’ diyerek destek vermişti. Muhalefet cephesinde, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ile ilgili çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı’nın yeni anayasa açıklamasını CHP metal yorgunu iktidarın gündem değiştirme çabası olarak değerlendirirken, İYİ Parti ise “Yeni anayasa ile Cumhur İttifakı’nın iktidarı mı pekiştirilecek?” diye sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta MHP lideri ile yaptığı görüşmede yeni anayasa konusu ele alınmıştı. Anayasa değişikliği için Meclis’te yeterli sandalyesi olmayan Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa konusunda nasıl bir yol izleyeceği hangi adımları atacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

SİYASİ PARTİ GRUPLARI TOPLANACAK

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta uluslararası anlaşmalar ele alınacak. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2020 yılı faaliyet raporu ile Meclis Araştırma Komisyonu raporlarının görüşülmesi de planlanıyor. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen araştırma komisyonu raporları arasında, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması, ALS, SMA, DMD ve MS hatalıkları, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Bireyler Üzerindeki Etkileri, Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri bulunuyor. Bu hafta toplanacak siyasi parti gruplarında liderlerin gündeminde koronavirüs ile mücadele, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler, anayasa değişikliği ve reformlar olacak. AK Parti Grubu 10 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Muhalefet cephesinde geçtiğimiz hafta başlayan görüşme trafiği bu hafta da sürecek. HDP, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile başladığı ‘demokrasi ittifakı’ temaslarına devam edecek. Saadet Partisi ve CHP ile görüşen HDP, 9 Şubat’ta Gelecek Partisi, 11 Şubat’ta ise DEVA Partisi ile bir araya gelecek. AK Parti MYK ise 9 Şubat Salı günü toplanacak. Reform paketi, anayasa değişikliği, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler öncelikli gündemi oluşturacak.