Çalışmanın sonu mu, yeni bir başlangıç mı?

Bazen bir cümle, dünyanın bütün ezberlerini yerinden oynatır. Geçen hafta Elon Musk’ın Washington’daki ABD– Suudi Arabistan Yatırım Foru­mu’nda yaptığı konuşma da tam böyle bir cümleyle gündeme otur­du: “Çalışmak gelecekte opsiyonel olacak.”

Bu cümlenin asıl alt metni, sa­londa buz gibi bir merak sessizliği yarattı. Çünkü Musk burada yal­nızca “robotlar geliyor” klişesini söylemiyordu. Onun tasvir ettiği gelecek daha radikaldi: İnsanla­rın işini bir zorunluluk olarak de­ğil, isteğe bağlı bir faaliyet olarak gördüğü; bahçeyle uğraşmak ya da hobi edinmek gibi yalnızca keyif alınan bir şey için çalışılacağı bir dünya.

Musk bunu “İş, spor yapmak gi­bi olacak; istersen yaparsın” di­yerek açtı. Ardından daha da ileri gitti: “Bolluk ekonomisinin geldi­ği noktada para bile anlamını kay­bedebilir” dedi. Üretimin robotik sistemlerle o kadar ucuzlayacağı­nı, insanların temel ihtiyaçlarının o kadar kolay karşılanacağını ima etti ki, neredeyse “çalışmanın ken­disi bir nostaljiye dönüşecek” de­meye getirdi.

Dahası, Tesla’nın insansı robotu Optimus’tan bahsederken iddiası­nı sertleştirdi:

“Optimus yoksulluğu ortadan kaldıracak.” Bu ifade, yalnızca bir teknoloji gösterisi değil; toplum­sal bir vaatti. İnsanların artık ge­çim derdi olmadan “yaratıcı uğ­raşlara, toplumsal katılıma, hat­ta canı istediği için işe gitmeye” odaklanabileceği bir yaşam…

Nvidia CEO’su Jensen Huang ise Musk’ın bu parlak vizyonu­nun yanında daha temkinli durdu ve “İşler yok olmayacak ama her­kesin işi farklılaşacak” dedi. Ya­ni monoton, tekrar eden, zaman alan işlerin makinelere kayacağı­nı söyledi.

İşte tam bu nedenle Musk’ın vizyonu, hayranlıkla distopya arasında gidip gelen bir tartışma başlattı.

Silikon vadisi ütopyası ile reel ekonominin gerçeği

Musk’ın iddiası basit bir gele­cek tahmini değil; bir zihniyetin dışavurumu. Teknoloji devlerinin uzun süredir kurduğu hikâyenin yeni versiyonu: Robotlar bizim ye­rimizi alacak, otomasyon üretimi şaha kaldıracak, bolluk ekonomi­si doğacak, para önemsizleşecek, insanlar çalışmayı hobi gibi yapa­cak… Fakat aynı haftada Business Insider’da çıkan analizler, Forbes ve TechRadar’ın derlemeleri, Eco­nomist’in şerhli yorumları başka bir tabloya işaret ediyor:

Evet, işler değişiyor. Ama kimse bu değişimin kime yarayacağını, kimin dışarda kalacağını konuş­muyor.

Dünyanın en büyük şirketleri — Amazon, Meta, Google, JP Mor­gan, UPS — yapay zekâ yatırımla­rını büyütürken aynı anda on bin­lerce kişiyi işten çıkarıyor. AI’ın verimliliği artırdığı kesin ama or­taya çıkan verim “çalışmayı opsi­yonel yapacak” bir bolluğa mı dö­nüşüyor, yoksa şirketlerin maliyet optimizasyonuna mı? Bu sorunun cevabı şimdilik belli: Teknoloji ilerliyor fakat insanın konumu be­lirsizleşiyor.

OECD uzmanları “otomas­yon hızı toplumsal dönüşüm hızı­nı geçti” derken, MIT’den Daron Acemoğlu yıllardır aynı uyarıyı yineliyor: “Bu teknolojiyi nasıl ta­sarlarsak, geleceğin eşitsizliğini de öyle tasarlarız.”

Yani mesele robotların ne kadar gelişeceği değil; toplumun bu dö­nüşümü kaldırıp kaldıramayacağı.

Bütün bu vizyon dünyası çoğu zaman “Batı’nın meselesi” gibi su­nuluyor. Oysa Türkiye gibi genç nüfuslu, istihdamı hâlâ ağırlıklı olarak hizmet ve orta düzey tekno­lojili sektörlerde olan ülkeler için tablo daha karmaşık.

Eğer yapay zekâ bazı iş kollarını büyük ölçüde devralacaksa, Tür­kiye’de milyonlarca insanın işi “opsiyonel” olmaktan çok kırılgan hâle gelecek.

Bugün bile bankacılıktan müş­teri hizmetlerine, medya üreti­minden lojistik operasyonlarına kadar birçok sektör “AI ile daha az çalışan” modeline geçmeye başla­dı. Beyaz yakalının güvencesi çö­kerken, mavi yakalı için otomas­yonun riski büyüyor.

Yani Musk’ın hayal ettiği “in­sanların artık sadece istedikleri için çalıştığı dünya”, bizim gerçek­liğimizde başka bir soruya dönü­şüyor:

Peki kim çalışmak zorunda ka­lacak? Bu soruyu sormadan gele­ceği konuşmak, yarım bir hikâye anlatmak demek.

Musk’ın cümlesi dünyayı büyü­leyebilir, teknolojinin sınırlarını zorlayan bir ihtimali işaret edebi­lir. Ama bugünün göstergeleri bi­ze başka bir gerçeği fısıldıyor: Asıl mücadele “çalışmanın ortadan kalkması” değil; çalışmanın niteli­ğinin kimlerin elinde kalacağı.

Gelecekte iş ortadan kalkmaya­bilir. Ama anlam, güvence, yetkin­lik ve fırsat…

İşte bunlar azalabilir.

Belki de “çalışmanın opsiyonel olduğu dünya” tam da bu nedenle bir ütopya. Çünkü bugün insanla­rın çoğu için mesele çalışmak iste­memek değil; çalışabileceği, geli­şebileceği, insanca yaşayabileceği bir iş bulmak.

Geleceğin en büyük gücü robot­lar değil; insanı bu dönüşümün dı­şında bırakmayan bir akıl olacak.