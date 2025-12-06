Çalışmanın sonu mu, yeni bir başlangıç mı?
Bazen bir cümle, dünyanın bütün ezberlerini yerinden oynatır. Geçen hafta Elon Musk’ın Washington’daki ABD– Suudi Arabistan Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşma da tam böyle bir cümleyle gündeme oturdu: “Çalışmak gelecekte opsiyonel olacak.”
Bu cümlenin asıl alt metni, salonda buz gibi bir merak sessizliği yarattı. Çünkü Musk burada yalnızca “robotlar geliyor” klişesini söylemiyordu. Onun tasvir ettiği gelecek daha radikaldi: İnsanların işini bir zorunluluk olarak değil, isteğe bağlı bir faaliyet olarak gördüğü; bahçeyle uğraşmak ya da hobi edinmek gibi yalnızca keyif alınan bir şey için çalışılacağı bir dünya.
Musk bunu “İş, spor yapmak gibi olacak; istersen yaparsın” diyerek açtı. Ardından daha da ileri gitti: “Bolluk ekonomisinin geldiği noktada para bile anlamını kaybedebilir” dedi. Üretimin robotik sistemlerle o kadar ucuzlayacağını, insanların temel ihtiyaçlarının o kadar kolay karşılanacağını ima etti ki, neredeyse “çalışmanın kendisi bir nostaljiye dönüşecek” demeye getirdi.
Dahası, Tesla’nın insansı robotu Optimus’tan bahsederken iddiasını sertleştirdi:
“Optimus yoksulluğu ortadan kaldıracak.” Bu ifade, yalnızca bir teknoloji gösterisi değil; toplumsal bir vaatti. İnsanların artık geçim derdi olmadan “yaratıcı uğraşlara, toplumsal katılıma, hatta canı istediği için işe gitmeye” odaklanabileceği bir yaşam…
Nvidia CEO’su Jensen Huang ise Musk’ın bu parlak vizyonunun yanında daha temkinli durdu ve “İşler yok olmayacak ama herkesin işi farklılaşacak” dedi. Yani monoton, tekrar eden, zaman alan işlerin makinelere kayacağını söyledi.
İşte tam bu nedenle Musk’ın vizyonu, hayranlıkla distopya arasında gidip gelen bir tartışma başlattı.
Silikon vadisi ütopyası ile reel ekonominin gerçeği
Musk’ın iddiası basit bir gelecek tahmini değil; bir zihniyetin dışavurumu. Teknoloji devlerinin uzun süredir kurduğu hikâyenin yeni versiyonu: Robotlar bizim yerimizi alacak, otomasyon üretimi şaha kaldıracak, bolluk ekonomisi doğacak, para önemsizleşecek, insanlar çalışmayı hobi gibi yapacak… Fakat aynı haftada Business Insider’da çıkan analizler, Forbes ve TechRadar’ın derlemeleri, Economist’in şerhli yorumları başka bir tabloya işaret ediyor:
Evet, işler değişiyor. Ama kimse bu değişimin kime yarayacağını, kimin dışarda kalacağını konuşmuyor.
Dünyanın en büyük şirketleri — Amazon, Meta, Google, JP Morgan, UPS — yapay zekâ yatırımlarını büyütürken aynı anda on binlerce kişiyi işten çıkarıyor. AI’ın verimliliği artırdığı kesin ama ortaya çıkan verim “çalışmayı opsiyonel yapacak” bir bolluğa mı dönüşüyor, yoksa şirketlerin maliyet optimizasyonuna mı? Bu sorunun cevabı şimdilik belli: Teknoloji ilerliyor fakat insanın konumu belirsizleşiyor.
OECD uzmanları “otomasyon hızı toplumsal dönüşüm hızını geçti” derken, MIT’den Daron Acemoğlu yıllardır aynı uyarıyı yineliyor: “Bu teknolojiyi nasıl tasarlarsak, geleceğin eşitsizliğini de öyle tasarlarız.”
Yani mesele robotların ne kadar gelişeceği değil; toplumun bu dönüşümü kaldırıp kaldıramayacağı.
Bütün bu vizyon dünyası çoğu zaman “Batı’nın meselesi” gibi sunuluyor. Oysa Türkiye gibi genç nüfuslu, istihdamı hâlâ ağırlıklı olarak hizmet ve orta düzey teknolojili sektörlerde olan ülkeler için tablo daha karmaşık.
Eğer yapay zekâ bazı iş kollarını büyük ölçüde devralacaksa, Türkiye’de milyonlarca insanın işi “opsiyonel” olmaktan çok kırılgan hâle gelecek.
Bugün bile bankacılıktan müşteri hizmetlerine, medya üretiminden lojistik operasyonlarına kadar birçok sektör “AI ile daha az çalışan” modeline geçmeye başladı. Beyaz yakalının güvencesi çökerken, mavi yakalı için otomasyonun riski büyüyor.
Yani Musk’ın hayal ettiği “insanların artık sadece istedikleri için çalıştığı dünya”, bizim gerçekliğimizde başka bir soruya dönüşüyor:
Peki kim çalışmak zorunda kalacak? Bu soruyu sormadan geleceği konuşmak, yarım bir hikâye anlatmak demek.
Musk’ın cümlesi dünyayı büyüleyebilir, teknolojinin sınırlarını zorlayan bir ihtimali işaret edebilir. Ama bugünün göstergeleri bize başka bir gerçeği fısıldıyor: Asıl mücadele “çalışmanın ortadan kalkması” değil; çalışmanın niteliğinin kimlerin elinde kalacağı.
Gelecekte iş ortadan kalkmayabilir. Ama anlam, güvence, yetkinlik ve fırsat…
İşte bunlar azalabilir.
Belki de “çalışmanın opsiyonel olduğu dünya” tam da bu nedenle bir ütopya. Çünkü bugün insanların çoğu için mesele çalışmak istememek değil; çalışabileceği, gelişebileceği, insanca yaşayabileceği bir iş bulmak.
Geleceğin en büyük gücü robotlar değil; insanı bu dönüşümün dışında bırakmayan bir akıl olacak.
