Köprü; medeniyet ikonlarındandır, uygarlık talebidir. Boğaz köprülerimiz, Körfez geçişlerimiz, Galata Köprüsü ve diğerleri… Aynı zamanda ünlü filmiyle zihnimize kazınan Kwai köprüsü… Film müziği bir kuşağın dilinde, direnişin türküsü olmuştu. Ve şimdi de Çanakkale Köprüsü…

Geçen hafta Başar Arıoğlu ve Ebru Özdemir ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü, açılıştan önce ziyaret ettik. İki direği arasındaki 2023 mt ile dünyanın en büyüğü olan köprü, bir geçiş noktası olmanın ötesinde değer sunacak dünyaya, ülkemize, bize, insanlığa…

KUŞAK-YOL’UN ORTA KUŞAK GEÇİDİ

Budan 107 yıl önce bizi “hasta adam” diye niteleyip Çanakkale’yi geçmek isteyenlere karşı verdiğimiz mücadele, asırlar sonrası dahi parıltısını sürdürüyor. Köprü, bu parıltının anıtsal ifadesi gibi… TV’lerde “Çanakkale içinde vurdular beni” ağıtı ile açılışa doğru gidilirken doğum günüme denk gelen 18 Mart’a dilimdeki türkü; “Çanakkale içinde kurdular beni” neşesi olacak.

Çanakkale, sıradan bir yer değil. Marmara’nın girişi olduğu kadar, taa Pekin’den Londra’ya uzanan coğrafyanın önemli geçidi; Kuşak-Yol Projesinin orta koridorunun kritik noktası… Tıpkı bir asır öncesindeki gibi hayati önemi haiz. Tarihe yön veren stratejik coğrafyalardan birinden söz ediyoruz.

DUR YOLCU

Bir asır öncesinde farklı olarak, “hasta adam” gitmiş, coğrafyanın etkin aktörü haline gelmiş ve bizim izin verdiğimizin geçebileceği bir 1915 Çanakkale Köprüsü ortaya çıkarılmış. Gerek mühendislik başarıları, gerek fiziksel büyüklükleri ile gurur vesilesi sayabilir ve asla mübalağa yapmış olmayız.

Çanakkale'den geçmek isteyen düşmana geçit vermedik, “dur yolcu” dedik ve bastığı toprağı tanımasını istedik. Bugün Çanakkale'den yılda 2 milyon yolcu geçiyor ve bu defa onları, limanlar, alanlar inşa edip “durdurup” turizmden ticarete dek ekonomiye katmak, küresel organizasyonların parçası yapmak gerekiyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ekonomimize katkısı ne olur?

Köprünün finansmandan sorumlu yöneticisi Ebrunur Yıldız; “sadece suyun altında 1 milyar euro var” derken, ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısının milyarlarca dolar olacağını belirtiyor.

Hangi rekorların sahibi?

Köprü CEO’su Reşit Yıldız, yollar dâhil 4608 mt’lik geçiş yanı sıra 2023 mt direkler arası rekoru, su kotundan itibaren 318 mt kule yüksekliği ve Seyit Onbaşı’nın taşıdığı top mermisi konulunca 334 mt’ye varacak dev kuleleri ile dünyanın en yüksek kuleli köprüsü olacağını söylüyor.

NOT

YEREL KALKINMANIN ATLAMA EŞİĞİ

Bu dev proje sahipleri Nihat Özdemir ve Dr. Ersin Arıoğlu'nun 4 yıl önceki temel atma törenindeki taahhütlerini hatırlıyorum; Köprü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünden 1 yıl önce bitecek. Ekonomiye kattıkları bir yana, oluşturacağı ekosistem sayesinde Türkiye, Kuşak-Yol'un daha da güçlü, kurucu ortağı haline gelecek.

Köprü, yerel kalkınmanın dinamosu gibi çalışacak. Bölgede oluşacak yeni kümeler, üretim alanları yanı sıra Truva hazinelerimizi dünya turizminin hizmetine sunmak ve erişim kolaylığı sayesinde Çanakkale çevresi kısa sürede olağanüstü gelişecek.