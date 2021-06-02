Çapa Medikal Sakarya’da kozmetik fabrikası kuruyor

Optik dükkanı açma hayaliyle eczacı kalfası olan bir gencin, beşinci fabrikayı kurma hedefinde büyük bir medikal grubun patronluğuna ulaştığı ilham veren bir hikaye Zekeriya Avşar’ın öyküsü. Bugün Çapa Medikal Grubu olarak Hadımköy, Gebze, Aliağa’da üretimi olan grup, medikal sarf malzemelerinde binlerce çeşit üründen oluşan portföye sahip. Avşar ailesinin 15 kişiyle bizzat görev aldığı şirket, son dönemde bir yandan yatırım alanlarını genişletirken bir yandan da sektörden üst düzey yönetici transfer ederek dikkat çekiyor.

Üretim Çin’de başladı

Şirketini 1987’de 3 bin pound borç alarak kurduğunu belirten Zekeriya Avşar, ağabeyi Recep Avşar ile birlikte yönetime liderlik ediyor. “Bizim dönemimizde optik, eczanelerde satılıyordu. Ben de bir eczaneye girdim ama orada medikal malzemeleri öğrendim. Kendi şirketimi kurunca hep en kaliteli ürünleri getirmeye odaklandım. İlk anlaşmamızı yeni Amerikan Hastanesi ile yapınca sektörde bir anda büyüdük ve kısa sürede 20 hastanenin sarf tedarikçisi olduk” sözleriyle hikayesini anlatan Avşar, talep artınca Çin’de üretim yaptırmaya karar verdiklerini söylüyor. Yaşadığı zorluğu ise “Kaliteyi tutturana kadar saçlarım döküldü” diye ifade ediyor. İşte bu zorluk şirketin Türkiye’de üretim yapma kararı almasına neden olmuş.

Çapa Medikal’in sağlık ürünleri Honnes şirketi çatısı altında toplanmış durumda. Gebze’deki fabrikada sargı bezleri, yara örtüleri, bantlar, fl asterler üretiliyor. Mymedikal ortaklığında kurulan Arnavutköy fabrikasında gazlı bez, cerrahi maskeler, Arnavutköy Risus fabrikasında enjektör ve serum setlerinin üretimi yapılıyor. Şirketin gelecek planlarını anlatan Zekeriya Avşar, “Asıl hedefimiz medikalde Türkiye’de üretilmeyen 19 ürünü geliştirmek. İlk olarak dört ürünle başladık. Serum seti, enjektör, kater kalemi, elektrot. Bu ürünlerde Çin’e bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefl iyoruz. Dünyada tıbbi malzeme pazarının büyüklüğü 550 milyar dolar. Türkiye’nin payı çok düşük. Hem bu payı artırmaya hem de istihdam yaratmaya odaklandık. Yeni yatırımlarla 2022’de bin 500 çalışana ulaşacağız. Hedefimiz 5 yılda 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmak” diyor.

Sakarya’da kozmetik üretilecek

Çapa Medikal Grubu’nun odaklandığı konulardan biri de medikal kozmetik. Adapazarı Erenler’de bir fabrika kurduklarını anlatan Zekeriya Avşar, detayları şöyle veriyor: “Ürün geliştirmenin başında kimya mühendisi olan yeğenim var. Onun formülleriyle ilerliyoruz. Lüks Avrupa markalarının kalitesinde kremler geliştirdik. Şimdi bunu büyütmek istiyoruz. Başlangıçta 2 milyon Euroluk yatırım yapacağız. Hedefimiz 2025’e kadar bunu 15 milyon Euroya ulaştırmak. Getwell ve B-Good markalarıyla piyasaya süreceğiz.”

Honnes’in kozmetik ürünleri hem marketlerde hem de eczanelerde satılacak. Bunun için bir akademisyen, iki de danışman ile çalıştıklarını söyleyen Avşar, ayrıca bir Ar-Ge merkezi ile anlaşma yaptıklarının altını çiziyor.

Satın alma teklifleri arttı

Son dönemde yatırımlarımız ve ihracatımız arttıkça yurtdışından şirketlerin de dikkatini çekmeye başladıklarını belirten Zekeriya Avşar, “hisse alımı talebiyle birçok yabancı şirket kapımızı çalıyor. Uzakdoğu, ABD ve İngiltere’den adaylarla görüşüyoruz. Tamamını satmayı düşünmüyoruz ama yüzde 50’ye kadar hisse satışı olabilir” dedi. Bunun yanında “Bize yatırım yapın” diye başvuran birçok şirket de olduğunu vurgulayan Avşar, birkaç küçük girişime melek yatırımcı olmayı planladıklarını söyledi.

‘İyilik Yara Bantları’

Honnes’in yara bandı markası Getwell, Koruncuk Vakfı ile anlamlı bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamında Getwell, Koruncukların çizimlerinin yer aldığı İyilik Yara Bantları’nı tasarlamış. İyilik Yara Bantları’nın satışından elde edilecek gelir Koruncukların ihtiyaçları için kullanılacak.