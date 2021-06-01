Çardak OSB’nin doğalgaz sorunu çözülüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in hafta sonunda katıldığı Denizli Enerji Koordinasyon Kurulu Toplantısı, şehir için doğalgaz projeleri başta olmak üzere önemli kazanımlar sağladı. Bakan Dönmez, doğalgaz bulunmayan 6 ilçeye gerek hat döşenerek, gerek taşıyıcı sistemlerle gaz tedarikinin sağlanacağının sözünü verdi. Toplantının önemli kazanımlarından biri de Dönmez’in Çardak OSB’ye doğalgaz iletim hattının döşeneceğini açıklaması oldu.

Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Milletvekilleri, oda başkanları, belediye başkanlarının da bulunduğu toplantıya katılanlar enerji alanında yapılan sunumların ardından taleplerini dile getirip çözüm istedi. Temeli 1996 yılında atıldıktan sonra 20 yıl atıl durumda kalan Çardak OSB’nin yeniden canlandırılması için büyük çaba harcayan ve bölgede yatırımların başlamasını sağlayan isimlerden biri olan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de söz alarak doğalgaz sorununu dile getirdi.

Keçeci, Çardak OSB’nin 3 milyon 255 bin metrekare alana kurulduğunu, tüm altyapısının tamamlandığını, 2017’den itibaren bölgede yatırımların başladığını, 98 parselin tamamı satıldığı için taleplere yanıt veremediklerini, bölgede 5 fabrikanın üretime başladığını, yeni yatırımların temellerinin atıldığını söyledi. Keçeci, Denizli istihdamına 8 bine yakın istihdam ve 500 milyon dolar ihracat katkısı sağlayacak Çardak OSB’ye doğalgaz iletim hattı döşenmesi talebini yineledi.

Sorunu her platformda dile getirdiklerini, gerekli başvuruları yaptıklarını, 26 Ekim’de Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da aktardıklarını söyleyen Keçeci, 1 Eylül 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle BOTAŞ’ın doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan organize sanayi bölgelerine doğalgaz götürmesi için üretime geçmiş katılımcı sayısının, OSB’nin toplam kapasitesine oranının en az yüzde 40 olması gerekliliğine takıldıklarına dikkat çekti.

Denizli’nin doğalgaz dağıtımını üstlenen Enerya Enerji AŞ yetkililerinin de görüşünü alan Bakan Dönmez, toplantı sonunda Denizli’nin 6 ilçesi ve Çardak OSB için doğalgaz müjdesi verdi. Denizli’ye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 18 yılda enerji ve madencilik alanlarında 3,8 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Doğalgaz verilmeyen Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal ilçelerinin bir kısmına boru kazıp götürmek suretiyle, bir kısmına da taşıma yönetimiyle doğalgazı götüreceğiz. Çardak OSB konusunu enine boyuna tartıştık. ‘Buraya da doğalgazı getireceğiz’ sözünü verdik. Mevzuatla ilgili bir ayrıntı var. Onu çözüp kimin yapacağını belirleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Denizli’nin yıllar sonra küllerinden var ettiği Çardak OSB için doğalgaz çok önemli. Umarım, çarkların dönmeye, temellerin atılmaya başladığı bölgenin 3 yıldır “takıldığı” mevzuat bu kez aşılır.