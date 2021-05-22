Çaresiz bir babanın düşündürdükleri!

Her hafta bu köşede makro ekonomik verileri de kullanarak Türkiye ve dünya ekonomisinin durumunu analiz etmeye çalışıyorum. Adı üstünde bizim yaptığımız makro analiz. Olaylara üstten ve toptancı bir şekilde bakıyoruz. Fakat yazdığımız her şeyin altında binlerce insan hikayesi var. İşsizlikten bahsediyorum zaman zaman; oran şuradan şuraya gelmiş diye yazıyorum. Sizin okuduğunuz o oranların en küçük basamağı bile yüzlerce insan ve o insanların çocukları, aileleri.

Bir süredir yoksulluktan dolayı intihar eden insanların haberleri sık sık karşımıza çıkıyor. Neredeyse haftada bir bu haberleri sosyal medyada görmeye başladık. Ülkemizde kuvvetler ayrılığının gerektirdiği seviyede bir medya olmadığı için bu olaylar günlük tartışmaların arasında kaynayıp gidiyor. Halbuki böyle olmamalı, nedenleri araştırılmalı, araştırılmalı ki bir sonrakiler engellenebilsin. Malesef böyle olmuyor, ateş hep düştüğü yeri yakıyor.

Geçim sıkıntısının ne olduğunu, bunu yaşamayanların hissetmeleri çok zor. Siyasi, ideolojik tartışmaların hepsi geçim sıkıntısından sonra gelir. Temel ihtiyaçlarını giderememiş, çocuğunun rızkını çıkaramamış kimseye demokrasiden, insan haklarından, adaletten bahsetmenin manası yoktur. Bu kişiler öyle zor durumda olabilir ki; bu dediğim ihtiyaçları karşılandığında ideoljik görüşünü, oy verdiği partiyi değiştirmekte bir beis görmez. Bu bazılarına gayri ahlaki gelebilir ama gerçek öyle değildir. Temel ihtiyaçların karşılanmadığı yerde ahlakilikten bahsetmek çok zordur, hele ki işin içinde bir de çocuk varsa.

Beni bu yazıyı yazmaya iten bu hafta izlediğim kısa bir video. Araba tamircisi bir adam yanında iki küçük çocuğu varken yokluğa, yasaklara, fakirliğe isyan ediyor. Muhtemelen videoyu çeken de diğer çocuğu. Çocukların korkusu, üzüntüsü yüreğime dokundu. Çocuğu olanlar bilir, tırnağına taş değmesin diye gözlerinin içine bakıyoruz. En ufak bir şey travma yaratır korkusuyla hiçbir kötü olayla karşılaşmasın diye kırk takla atıyoruz. Tabii ki bu herkesin imkanları dahilinde yapılabilen bir şey. Bahsettiğim videoda cinnetin eşiğine gelmiş bir baba hiç düşünmeden çocuklarının yanında, onların belki de ömür boyu unutamayacakları bir isyanı seslendiriyor.

Alınan/Alınmayan her kararın büyük etkisi var

Çoğu zaman bağlantı çok net gözükmese de; dolar şu kadar oldu, gayrısafi yurt içi hasıla şu kadar büyüdü, sanayi üretimi bu kadar arttı/azaldı dediğimiz şeylerin hepsinin bu anlattığım insanların hayatları için kocaman bir önemi var. Ve ekonomiyi yönetenlerin aldığı kararlar milyonlarca vatandaşımızın hayatını etkiliyor. Geçen hafta; son 6 ayda yalpalayan, rüzgarda savruluyormuş izlenimi veren ekonomi politikamızın kur, faiz, enflasyon üzerindeki etkilerini anlatmaya çalıştım. İşte yukarıda saydığım vakalar o ekonomi politikalarının direkt sonucudur. Sanmayın ki enflasyon bir anda yüzde 17 oldu, faizler yüzde 20’nin üstüne çıktı, dolar 8.50 TL oldu. Yaşanan birçok şey, alınan ve alınmayan makro kararların bir sonucu. Bu sonuçlar akşamdan sabaha ortaya çıkmıyor tabii ki. Ve gerçek hayat bir laboratuvar olmadığı için neden sonuç ilişkileri net bir şekilde ortaya koyulamayabiliyor. Bizlerin bir görevi de bu ilişkileri konuya uzak olan kişilere gösterebilmek. Maalesef bu da bireysel çabalarla bir yere kadar yapılabiliyor. Daha önce de çok defa vurguladığım gibi bunun olabilmesi için bağımsız medya gibi bu sesleri kitlelere duyurabilecek kurumların var olması gerekiyor. Ülkemizde birçok sorunun ana kaynağı olan kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması konusu maalesef medyayı da içine almış durumda ve bu da halkın doğru bilgiye erişim imkanını kısıtlıyor. Dolayısıyla da yukarıda bahsettiğim türden olaylar yeteri kadar kişi tarafından görülemiyor ve testi kırılmadan olayların vehametinin ciddiyetine varılamıyor.

Kurallar ve kurumların önemi

Kuvvetler ayrılığı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik, etkin denetim, liyakat, kurumsal yönetişim gibi kavramlar genellikle, özellikle de işler iyi giderken, kulak ardı edilir. Fakat tarih şunu defalarca göstermiştir ki; yukarıdaki gibi, yaşanmasını hiç istemediğimiz, olayların arkasında çoğu zaman bahsettiğim kavramların olmaması ya da içlerinin boşaltılması vardır.